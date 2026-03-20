03. 20.
péntek
magyar kormány lengyelország michał karnowski magyarország Magyar Péter Donald Tusk

Sokkoló megfejtés Lengyelországból: ők már pontosan tudják, mi vár a magyarokra, ha a Tisza kerül kormányra

2026. március 20. 09:21

Három lengyel újságíró még egy dokumentumfilmet is készített, hogy figyelmeztessék a magyarokat: ne kövessétek el azt a hibát, amit mi, mert annak visszafordíthatatlan következményei lesznek.

2026. március 20. 09:21
null
Ungvári Ildikó

Michał Adamczyk, Michał Karnowski és Marcin Tulicki Last warning! – Utolsó figyelmeztetés címmel készített dokumentumfilmet, amelyben bemutatják azokat a szembetűnő párhuzamokat Magyar Péter és Donald Tusk között, amelyek szerintük egyértelműen mutatják: a jobboldali ellenzék ugyanabból a brüsszeli forgatókönyvből játszik, mint annak idején a lengyel. Tuskék 2023-ban kormányt alakítottak, azóta lábbal tiporják a lengyel alkotmányt, politikai ellenfeleik ellen boszorkányüldözést indítottak, a „hazahozott” brüsszeli pénzeket pedig szétosztották maguk között.

Marcin Tulicki, Michał Adamczyk és Michał Karnowski, a dokumentumfilm rendezői

„Az Utolsó figyelmeztetés egy dokumentumfilm, amellyel szeretnénk segíteni a magyar embereknek megérteni, hogy pontosan mit jelentenek ma a magyar ellenzék által kimondott szavak és ígéretek. Ez a kép meglepő hasonlóságot mutat a 2023-as lengyel választási kampánnyal. Ugyanazok a szlogenek, jelszavak és ígéretek. Ugyanaz a félelem és morális pánik. Éppen ezért vált számunkra érdekes témává, és úgy döntöttünk, megmutatjuk a magyaroknak, mit jelent a jogállamiság fogalma azok számára, akiknek győzelméért az Európai Unió elitje most minden erejével küzd” – vallják az alkotók, akik a Mandinernek nyilatkozva részletesen is kifejtették, mi történt az elmúlt bő két évben Lengyelországban, és miért gondolják azt, hogy a magyarországi ellenzék valami kísértetiesen hasonlóra készül.

A közelgő választás nem csupán magyar belpolitikai ügy

Arra a kérdésünkre, hogy miért tartották fontosnak a magyar belpolitikával foglalkozni, egyöntetűen úgy válaszoltak: ami most Magyarországon történik, az nem egyszerű belpolitikai ügy.

„Nehéz azt mondani, hogy pusztán magyar belpolitikai kérdésről van szó, hiszen gyakorlatilag ugyanaz folyik egy ideje Magyarországon, amin Lengyelország is keresztülment. Először 2023-ban, a parlamenti, majd 2025-ben az elnökválasztás előtt” – vélekedett Tulicki, aki szerint a brüsszeli elit által támogatott jelöltek nyíltan megtévesztik a nyilvánosságot. – „Ez a hasonlóság annyira szembetűnő volt, hogy hirtelen megszületett bennünk egy gondolat: ez egy dokumentumfilm témája! 

Ne felejtsük el, hogy ma Magyarországon magától az ellenzéktől halljuk: ha hatalomra kerülnek, pontosan azt fogják tenni, amit a lengyelországi ellenzék hatalomra kerülése után. 

És mi történt Lengyelországban? Jogellenesen, brutális módon átvették a hatalmat az intézményekben, embereket zártak börtönbe, köztük köztisztviselőket, akik hosszú hónapokig voltak előzetes letartóztatásban anélkül, hogy beszélhettek volna a családjukkal” – sorolta. Hozzátette, Lengyelország már csak elméletben nevezhető demokratikus jogállamnak, ugyanis ami az elmúlt bő két évben folyik az országban, sokkal inkább egy katonai puccsra emlékeztet.

Michał Karnowski hozzátette, a két ország közötti történelmi jóbarátság miatt a lengyelek számára igenis fontos, mi van a magyarokkal, és szerinte ez a hozzáállás kölcsönös. „Ráadásul mégiscsak egy európai közösségbe tartozunk, így az, ami az egyik országban történik, óhatatlanul is befolyásolja a többieket is” – hangsúlyozta.

Michał Adamczyk szerint az Európai Unió jelenleg egy egyszerű alapelv szerint működik: ha nem fogadod el a szabályainkat, minden lehetséges eszközzel harcolni fogunk ellened.

„Pontosan ezt látjuk Magyarországon is, amely egyike annak a kevés országnak, ahol még védik a nemzeti szuverenitást, és elutasítják azt az elképzelést, hogy a tényleges hatalomnak át kell kerülnie Budapestről Brüsszelbe” 

– fogalmazott, és elmondta, a szuverenista magyar kormány áprilisi győzelme más nemzeti erőknek is reményt adhat a sikerre.

Sokkoló jelek utalnak arra, hogy ugyanaz készül Magyarországon, mint ami már megtörtént Lengyelországban

Karnowski ezt követően arról beszélt, hogy a legijesztőbb felismerés az volt, mennyire hasonló módszerekkel próbálták befolyásolni a választások előtt a magyarokat, mint annak idején a lengyeleket, mindezt külföldi finanszírozásból.

„A legfontosabb eszközeik az az ország helyzetének hamis bemutatása, valamint a félelem és a morális pánik szítása. A kormánynak nem csupán rossznak kell tűnnie, hanem erkölcsileg visszataszítónak is. Figyelmen kívül hagyják az ellenzékről szóló negatív információkat, például a valós gazdasági programokat, miközben eltúloznak minden hibát, amelyet a hatalmon lévők elkövetnek. Az ellenzéki szereplők gesztusai, öltözködése, a választók mozgósításának módja – minden pontosan aszerint a séma szerint történik, mint annak idején Lengyelországban” – idézte fel. Hozzátette, Magyar Péter pontosan ugyanúgy bánik azoknak a médiumoknak az újságíróival, amelyek nem neki dolgoznak, mint annak idején Tusk tette.

„Ami Lengyelországban megvalósult, és ami Magyarországot fenyegeti, az egy, a büntetlenség tudatával működő rendszer” – állította Karnowski, majd kifejtette, ezek a politikusok pontosan tudják, hogy 

bármilyen eszközöket használhatnak ellenfeleik ellehetetlenítésére, mert Brüsszel áldását adja rá.

 Kiemelte, most azzal hitegetik a magyarokat, hogy a kormányváltás után egy tökéletes világ tárul eléjük, ám a lengyel tapasztalat szerint ehelyett az életszínvonal romlása, drasztikus áremelkedés és teljes önfeladás vár rájuk.

Tulicki még egyszer kiemelte az újságírók elleni atrocitásokat. Szerinte a brüsszeli oldal mindkét országban „botrányosan viszonyul az újságírókhoz”, próbálják megfélemlíteni és megalázni őket, sőt, ők akarják megmondani, ki igazi és ki nem igazi újságíró.

Adamczyk szerint szintén beszédes, hogy mindkét országban azt próbálják elhitetni: az uniós elit támogatása nélkül az ország elszigetelődik és magára marad.

Még a lengyelek is úgy látják, hogy nagyobb tétje van a magyarországi választásnak, mint a lengyelországinak volt

Adamczyk szerint azért nagyobb a tét most, mint két éve volt, mert Magyarország gyakorlatilag az utolsó tagállam, amely még nem adta meg magát Brüsszelnek.

„Bizonyos tekintetben Magyarország a saját identitás és a nemzeti szuverenitás megőrzésének a szimbóluma.

 A magyar kormány azt a példát közvetíti az európai országok felé, hogy az unió tagjaként is határozottan, sőt hatékonyan ki lehet állni a saját nemzeti érdekek mellett” – mondta.

Tulicki egy még sokkolóbb elképzeléssel állt elő: szerinte Brüsszel számára a lengyelországi választás egy kísérlet volt.

„Először a saját emberüket állították oda, hogy megnézzék, hogyan működik” 

– jelentette ki, emlékeztetve, hogy Tusk előző miniszterelnöksége után éveken át az Európai Tanács, majd az Európai Néppárt elnöke volt, így teljesen bebetonozódott a brüsszeli elitbe. Miután Tuskot megválasztották, máshol is megpróbálkoznak ugyanezzel a forgatókönyvvel. A cél, hogy teljesen megfosszák a tagállamokat saját nemzeti identitásuktól és szuverenitásuktól.

Karnowski figyelmeztetett, Magyarországon még brutálisabb és törvénytelenebb megtorlásra készülhet Brüsszel, mivel „sok tekintetben bátrabbak voltak ezekben a küzdelmekben, mint a mi elitjeink”. Hangsúlyozta, a Fidesz leváltásával „az utolsó kormány is eltűnne, amely képes minden féllel párbeszédet folytatni az ukrajnai háborúról. Az utolsó kormány, amely megpróbál a háborún kívül más megoldást találni.”

Van visszaút, de nehéz lesz – a szuverenista oldal veresége egy második Trianonnal érne fel a magyarok számára

„Sajnos vannak olyan veszteségek, amelyeket nem lehet gyorsan helyrehozni. Teljes a káosz az igazságszolgáltatásban, hatalmas gazdasági veszteségeket szenvedett az ország. Embereket zártak börtönbe, ezt nem lehet csakúgy visszafordítani” – vélekedett Tulicki, aki szerint Magyarországnak még idő előtt meg kell előznie a bajt.

A másik két társrendező kissé pozitívabban állt hozzá a kérdéshez. Karnowski szerint sosem késő változtatni a dolgokon, és ha valami, a remény mindig kitart.

„De így is hatalmas árat kell fizetni” – ismerte el ő is. – 

„Attól félek, hogy a nemzeti oldal veresége olyan lenne a magyarok számára, mint egy második Trianon” 

– jelentette ki.

Adamczyk pedig több évtizedes társadalmi és gazdasági visszaesésről beszélt. Hozzátette, Lengyelországnak szerencséje van, mert Nawrocki elnök valamelyest kordában tudja tartani Donald Tuskot, akit remélhetőleg sikerül leváltani a következő választáson, és az ország visszatérhet a normalitás útjára.

„Tuskék sokakat átvertek, mert rengetegen bedőltek a propagandának, amivel az előző, konzervatív kormányt támadták” – állította Tulicki. – „A liberális propaganda gyakorlatilag nyolc éven át megállás nélkül hergelte és pánikban tartotta az embereket. Volt, aki elhitte Tusk ígéreteit, amelyek később csak üres szavaknak bizonyultak.”

A lengyelországinál sokkal keményebb megtorlás jöhet Magyarországon

Karnowski az interjú során korábban már utalt rá, hogy Brüsszel még nagyszabásúbb és kegyetlenebb megtorlásra készül Magyarországon, mint Lengyelországban.

Abban mindhárman egyetértettek, hogy mind a média, mind a bíróság, mind a politikusok elleni támadások nagy eséllyel Magyarországon is megvalósulnának az ellenzék hatalomra kerülésével.

„Miért is tennének másképp: már most ők maguk is arról beszélnek, hogy azt fogják csinálni, amit Tusk Lengyelországban”

 – vélekedett Tulicki, és elmondta, három éve még ő is elképzelhetetlennek tartotta, hogy rendőrök rohanják meg a közmédiát, és erőszakkal átveszik az irányítást.

Adamczyk szerint arra lehet számítani, hogy az ellenzék hatalomra kerülése után minden médiát saját irányítása alá akar vonni. Amelyeket nem sikerül, azokat megpróbálja bezáratni vagy megfenyegetni.

„Politikai boszorkányüldözés indul Orbán Viktor kormányának tagjai ellen. Nem fognak visszariadni attól sem, hogy egyszerű köztisztviselőket üldözzenek. Ez történt Lengyelországban is, amikor ártatlan köztisztviselőket és egy papot hónapokra börtönbe zártak” – vélekedett.

A lengyelek hatalmas árat fizetnek az uniós források hazahozataláért, amelyből ráadásul egy fillért sem látnak

Magyar Péteréhez hasonlóan Donald Tusk kampányának is fő eleme volt az uniós források hazahozatalának ígérete. Bár Brüsszel valóban feloldotta a befagyasztott forrásokat, a lengyel nép hatalmas árat fizet ezért a pénzért, amiből ráadásul egy fillért sem lát viszont.

„A lengyel kormány minden kérdésben teljes alárendeli magát Brüsszel akaratának. Az ország feladta a szuverenitását, de az egészben az a legabszurdabb, hogy a liberális kormány az uniós pénzt a saját emberei jachtjaira, szexklubok támogatására és számos más képtelen dologra költötte. Lengyelországban egyre többen ismerik fel, hogy a fejlődés nem az uniós támogatásokból fakad, hanem a kemény munkából, az önálló gondolkodásból, a vállalkozói szellemből és a bölcs politikai vezetésből, amelynek most híján vagyunk” – ismerte el.

Tulicki a lengyel kormányt egy, a farkát csóváló kutyához hasonlította, amely egy darab csontért cserébe Brüsszel és Berlin minden kérését teljesíti.

A dokumentumfilmről korábban a Mandiner is írt, amelynek bemutatójára március 20-án kerül sor az Uránia Filmszínházban.

Nyitókép forrása: Michał Karnowski

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csulak
2026. március 20. 10:52
a magyarok nem olyan butak es naivak mint a lengyelek, hogy lovat , szamarra csereljenek !
angie1
2026. március 20. 10:20
Köszönjük, de mi már párszor megégettük magunkat és tudjuk, hogy nekünk rosszabb lenne a Tiszával, mint ami most van Romániában.
PBLM_P9R
2026. március 20. 09:57
Köszönjük fiúk, de mi ezt gyurcsány óta tudjuk......................................Nektek kellett volna figyelni jobban, hogy tzskót ne juttassátok hatalomra.........................
falcatus-2
2026. március 20. 09:44
"..bemutatják azokat a szembetűnő párhuzamokat Magyar Péter és Donald Tusk között, amelyek szerintük egyértelműen mutatják: a jobboldali ellenzék ugyanabból a brüsszeli forgatókönyvből játszik, mint annak idején a lengyel."... ad1./ nálunk az ellenzék nem jobboldali ad2./ nálunk az ellenzék mindig ugyanazt a forgatókönyvet kapja, amibe mindig, menetrend szerint belebukik. 3./ mi magyarok vagyunk és nem azok, akikre tűlük nyugatabbra évszázadok óta azt a jelzőt aggatják, hogy "polnische wirtschaft" 4./ mégis köszönjük, hogy vannak olyan lengyelek is, akik aggódnak értünk 5./eljött az ideje, hogy a lengyelek, változást akarnak, tanuljanak a magyarok kottájából 6./ sok sikert hozzá
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!