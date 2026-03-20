Sokkoló megfejtés Lengyelországból: ők már pontosan tudják, mi vár a magyarokra, ha a Tisza kerül kormányra

A másik két társrendező kissé pozitívabban állt hozzá a kérdéshez. Karnowski szerint sosem késő változtatni a dolgokon, és ha valami, a remény mindig kitart.

„De így is hatalmas árat kell fizetni” – ismerte el ő is. –

„Attól félek, hogy a nemzeti oldal veresége olyan lenne a magyarok számára, mint egy második Trianon”

– jelentette ki.

Adamczyk pedig több évtizedes társadalmi és gazdasági visszaesésről beszélt. Hozzátette, Lengyelországnak szerencséje van, mert Nawrocki elnök valamelyest kordában tudja tartani Donald Tuskot, akit remélhetőleg sikerül leváltani a következő választáson, és az ország visszatérhet a normalitás útjára.

„Tuskék sokakat átvertek, mert rengetegen bedőltek a propagandának, amivel az előző, konzervatív kormányt támadták” – állította Tulicki. – „A liberális propaganda gyakorlatilag nyolc éven át megállás nélkül hergelte és pánikban tartotta az embereket. Volt, aki elhitte Tusk ígéreteit, amelyek később csak üres szavaknak bizonyultak.”

A lengyelországinál sokkal keményebb megtorlás jöhet Magyarországon

Karnowski az interjú során korábban már utalt rá, hogy Brüsszel még nagyszabásúbb és kegyetlenebb megtorlásra készül Magyarországon, mint Lengyelországban.

Abban mindhárman egyetértettek, hogy mind a média, mind a bíróság, mind a politikusok elleni támadások nagy eséllyel Magyarországon is megvalósulnának az ellenzék hatalomra kerülésével.

„Miért is tennének másképp: már most ők maguk is arról beszélnek, hogy azt fogják csinálni, amit Tusk Lengyelországban”

– vélekedett Tulicki, és elmondta, három éve még ő is elképzelhetetlennek tartotta, hogy rendőrök rohanják meg a közmédiát, és erőszakkal átveszik az irányítást.

Adamczyk szerint arra lehet számítani, hogy az ellenzék hatalomra kerülése után minden médiát saját irányítása alá akar vonni. Amelyeket nem sikerül, azokat megpróbálja bezáratni vagy megfenyegetni.

„Politikai boszorkányüldözés indul Orbán Viktor kormányának tagjai ellen. Nem fognak visszariadni attól sem, hogy egyszerű köztisztviselőket üldözzenek. Ez történt Lengyelországban is, amikor ártatlan köztisztviselőket és egy papot hónapokra börtönbe zártak” – vélekedett.

A lengyelek hatalmas árat fizetnek az uniós források hazahozataláért, amelyből ráadásul egy fillért sem látnak

Magyar Péteréhez hasonlóan Donald Tusk kampányának is fő eleme volt az uniós források hazahozatalának ígérete. Bár Brüsszel valóban feloldotta a befagyasztott forrásokat, a lengyel nép hatalmas árat fizet ezért a pénzért, amiből ráadásul egy fillért sem lát viszont.

„A lengyel kormány minden kérdésben teljes alárendeli magát Brüsszel akaratának. Az ország feladta a szuverenitását, de az egészben az a legabszurdabb, hogy a liberális kormány az uniós pénzt a saját emberei jachtjaira, szexklubok támogatására és számos más képtelen dologra költötte. Lengyelországban egyre többen ismerik fel, hogy a fejlődés nem az uniós támogatásokból fakad, hanem a kemény munkából, az önálló gondolkodásból, a vállalkozói szellemből és a bölcs politikai vezetésből, amelynek most híján vagyunk” – ismerte el.

Tulicki a lengyel kormányt egy, a farkát csóváló kutyához hasonlította, amely egy darab csontért cserébe Brüsszel és Berlin minden kérését teljesíti.

A dokumentumfilmről korábban a Mandiner is írt, amelynek bemutatójára március 20-án kerül sor az Uránia Filmszínházban.