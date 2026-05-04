new york rudolph giuliani donald trump

Kórházba került New York korábbi republikánus polgármestere

2026. május 04. 09:24

Rudy Giuliani vezette át a várost az egyik legnagyobb válságán.

2026. május 04. 09:24
New York egykori polgármesterét, Rudolph Giulianit kritikus, ám stabil állapotban vitték kórházba – közölte szóvivője vasárnap.

A 81 éves republikánus politikus néhány nappal korábban még rekedten jelentkezett egy talkshow-ban, ahol azt mondta a közönségnek: „kissé rossz a hangja”. 

A szóvivő nem árulta el a kórházba kerülés pontos okát, csupán annyit közölt, hogy Giuliani állapota kritikus, de stabil.

Donald Trump a Truth Socialon reagált a hírre: igazi harcosnak és New York történetének messze legjobb polgármesterének nevezte Giulianit.

Giuliani nem először kerül kórházba: tavaly szeptemberben csigolyatörést és egyéb sérüléseket szenvedett egy New Hampshire-i autóbalesetben.

A volt polgármestert „Amerika polgármestereként” is emlegetik, miután határozott vezetésével segítette át New Yorkot a 2001. szeptember 11-i terrortámadások utáni sokk és újjáépítés időszakán.

 

