Kórházba került New York korábbi republikánus polgármestere

Rudy Giuliani vezette át a várost az egyik legnagyobb válságán.
New York egykori polgármesterét, Rudolph Giulianit kritikus, ám stabil állapotban vitték kórházba – közölte szóvivője vasárnap.
A 81 éves republikánus politikus néhány nappal korábban még rekedten jelentkezett egy talkshow-ban, ahol azt mondta a közönségnek: „kissé rossz a hangja”.
A szóvivő nem árulta el a kórházba kerülés pontos okát, csupán annyit közölt, hogy Giuliani állapota kritikus, de stabil.
Donald Trump a Truth Socialon reagált a hírre: igazi harcosnak és New York történetének messze legjobb polgármesterének nevezte Giulianit.
Giuliani nem először kerül kórházba: tavaly szeptemberben csigolyatörést és egyéb sérüléseket szenvedett egy New Hampshire-i autóbalesetben.
A volt polgármestert „Amerika polgármestereként” is emlegetik, miután határozott vezetésével segítette át New Yorkot a 2001. szeptember 11-i terrortámadások utáni sokk és újjáépítés időszakán.
