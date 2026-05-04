Sokatmondó adatok: innen indul a Tisza-kormány, ami a gazdaságot illeti

Magyarországon volt a legmagasabb az üzleti beruházási ráta az egész Európai Unióban az Eurostat csütörtökön kiadott hírlevele szerint – írta Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, országgyűlési képviselő a Facebookon. Mint rögzítette: a legfrissebb, 2024-es adatok szerint a magánszektorban a nem pénzügyi vállalkozások a megtermelt bruttó hozzáadott értékük 28,4 százalékát fordították jövőbeli termelést segítő eszközökre, például épületekbe, gépekbe és szoftverekbe. Az unió átlagában ez az arány 22,4 százalék, s például Németországban csupán 18,8 százalék volt. Ez a gazdaság hosszú távú növekedési potenciáljának és a vállalkozói bizalomnak az egyik legfontosabb mérőszáma. Egyrészt a jövőbeli növekedésre, másrészt a hatékonyság és modernizáció javulására lehet következtetni belőle – magyarázta.

Szalai Piroska szerint, mivel nálunk a legmagasabb a ráta az egész unióban, ezért kijelenthető, hogy a cégek nálunk bíznak leginkább a jövőben, ezért bővítik kapacitásaikat, gépeket vásárolnak vagy új technológiákba fektetnek, s nemcsak a mennyiségi bővülést kívánnak elérni, hanem a technológiai megújulás is nálunk a legdinamikusabb, ami alapvető a versenyképesség növeléséhez.