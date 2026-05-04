európai unió eurostat magyar gazdaság

Sokatmondó adatok: innen indul a Tisza-kormány, ami a gazdaságot illeti

2026. május 04. 09:17

Magyarországon volt a legmagasabb az üzleti beruházási ráta az egész Európai Unióban.

Magyarországon volt a legmagasabb az üzleti beruházási ráta az egész Európai Unióban az Eurostat csütörtökön kiadott hírlevele szerint – írta Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, országgyűlési képviselő a Facebookon. Mint rögzítette: a legfrissebb, 2024-es adatok szerint a magánszektorban a nem pénzügyi vállalkozások a megtermelt bruttó hozzáadott értékük 28,4 százalékát fordították jövőbeli termelést segítő eszközökre, például épületekbe, gépekbe és szoftverekbe. Az unió átlagában ez az arány 22,4 százalék, s például Németországban csupán 18,8 százalék volt. Ez a gazdaság hosszú távú növekedési potenciáljának és a vállalkozói bizalomnak az egyik legfontosabb mérőszáma. Egyrészt a jövőbeli növekedésre, másrészt a hatékonyság és modernizáció javulására lehet következtetni belőle – magyarázta.

Szalai Piroska szerint, mivel nálunk a legmagasabb a ráta az egész unióban, ezért kijelenthető, hogy a cégek nálunk bíznak leginkább a jövőben, ezért bővítik kapacitásaikat, gépeket vásárolnak vagy új technológiákba fektetnek, s nemcsak a mennyiségi bővülést kívánnak elérni, hanem a technológiai megújulás is nálunk a legdinamikusabb, ami alapvető a versenyképesség növeléséhez.

Ez most a Tisza-kormány startvonala. Innen kell tovább javulni.

Ne felejtsük el, a kampányban azt ígérték, hogy ha lesz változás, jobb lesz az élet Magyarországon. Ezt a jobb életet várjuk! Tiszta szívemből szurkolok, hogy tényleg jobb legyen, az elért eredményeket pedig meg kell védeni minden területen!” – zárta sorait.

Orbán Viktor távozó kormányának búcsúajándékaként a magyar gazdaság erőteljesen lekörözte az Európai Uniót, és az euróövezetet is, amelyhez utódja csatlakozni kíván – írja a Világgazdaság. Akár bent, akár kint: az elmúlt évek megmutatták, hogy az eurózóna sötét felhőt vont a magyar gazdaság fölé is. A felálló új hazai kormányzatra is rá fog nehezedni ez a súly, a magyarok pedig duplán érzik meg, ha a 16 évnyi kormányzat jóléti intézkedései áldozatául esnek az eurócsatlakozási tervnek – írta a lap még áprilisban.

Nyitókép: JONATHAN RAA/NURPHOTO VIA AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
franciscofranco
2026. május 04. 09:41
oberennsinnen49 2026. május 04. 09:34 - MAGYARORSZÁG DEVIZATARTALÉKA REKORD, 60 MILLIÁRD EURÓ-- - Magyarország aranytartaléka REKORD 110 TONNA.) Az aranytartalék a devizatartalék része a napi árfolyamon számolva. Ha magyar devizatartalék rekord akkor ez mi? A Cseh Nemzeti Bank (CNB) devizatartaléka kiemelkedő, megközelítőleg 140-180 milliárd euró/dollár körül mozog, ami a cseh GDP mintegy 44-45 százalékát teszi ki. GDP Magyarország 2010 - 21 868 USD 2024 - 46 546 USD 46546 USD? Egy BYD Seal többe kerül.
szim-patikus
2026. május 04. 09:36 Szerkesztve
alapvető a versenyképesség növeléséhez. ----- három kérdés minek? hova tart? hol a vége ?
oberennsinnen49
2026. május 04. 09:34
.."EZAAAZ AAALJAS, KOOORUPT KOOORMÁNY ELLOOOPJAA A PÉÉÉNZÜNKET" Az EU által ellopott magyar pénzek hiányában 2026. május, Magyarország állapota az átadáskor: - Európai országok GDP-növekedése 2026 első negyedév Finnország 0,9 MAGYARORSZÁG 0,8 Észtország 0,6 Spanyolország 0,6, EU- EU-átlag 0,1 - - MAGYARORSZÁG DEVIZATARTALÉKA REKORD, 60 MILLIÁRD EURÓ-- - Magyarország aranytartaléka REKORD 110 TONNA.) Ilyen az, amikor "EZAAAZ AAALJAS, KOOORUPT KOOORMÁNY ELLOOOPJAA A PÉÉÉNZÜNKET, GDP Magyarország 2010 - 21 868 USD 2024 - 46 546 USD Reálkeresetek alakulása Magyarország 2010 - 132 604 Ft 2025 - 486 801 Ft
franciscofranco
2026. május 04. 09:26
Még nem látjuk azt a stratvonalat de sejteni azt lehet. w.w.w.akk.hu Maastrichti adósságráta 2025.09.30. 75,2%--------59 674,86 milliárd ft nominálisan. 2026.03.31. nominálisan az államadósság 64 517,27 milliárd ft. Ez ugye 5000 milliárd ft növekmény az adósság oldalon miközben a GDP oldalon 0,3% volt a növekedés. Az Orbán kormány így kb. 83-84% GDP arányos államadóssággal fogja átadni a hatalmat. Na majd ezt hogy magyarázza meg Szalai Piroska.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!