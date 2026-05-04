Sokatmondó adatok: innen indul a Tisza-kormány, ami a gazdaságot illeti

Káosz vagy reform? Így írhatják át Magyar Péterék az állam működését!
A Tisza kétharmados győzelme után vajon újabb államreform érkezik?
Magyarországon volt a legmagasabb az üzleti beruházási ráta az egész Európai Unióban.
Magyarországon volt a legmagasabb az üzleti beruházási ráta az egész Európai Unióban az Eurostat csütörtökön kiadott hírlevele szerint – írta Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó, országgyűlési képviselő a Facebookon. Mint rögzítette: a legfrissebb, 2024-es adatok szerint a magánszektorban a nem pénzügyi vállalkozások a megtermelt bruttó hozzáadott értékük 28,4 százalékát fordították jövőbeli termelést segítő eszközökre, például épületekbe, gépekbe és szoftverekbe. Az unió átlagában ez az arány 22,4 százalék, s például Németországban csupán 18,8 százalék volt. Ez a gazdaság hosszú távú növekedési potenciáljának és a vállalkozói bizalomnak az egyik legfontosabb mérőszáma. Egyrészt a jövőbeli növekedésre, másrészt a hatékonyság és modernizáció javulására lehet következtetni belőle – magyarázta.
Szalai Piroska szerint, mivel nálunk a legmagasabb a ráta az egész unióban, ezért kijelenthető, hogy a cégek nálunk bíznak leginkább a jövőben, ezért bővítik kapacitásaikat, gépeket vásárolnak vagy új technológiákba fektetnek, s nemcsak a mennyiségi bővülést kívánnak elérni, hanem a technológiai megújulás is nálunk a legdinamikusabb, ami alapvető a versenyképesség növeléséhez.
Ez most a Tisza-kormány startvonala. Innen kell tovább javulni.
Ne felejtsük el, a kampányban azt ígérték, hogy ha lesz változás, jobb lesz az élet Magyarországon. Ezt a jobb életet várjuk! Tiszta szívemből szurkolok, hogy tényleg jobb legyen, az elért eredményeket pedig meg kell védeni minden területen!” – zárta sorait.
Orbán Viktor távozó kormányának búcsúajándékaként a magyar gazdaság erőteljesen lekörözte az Európai Uniót, és az euróövezetet is, amelyhez utódja csatlakozni kíván – írja a Világgazdaság. Akár bent, akár kint: az elmúlt évek megmutatták, hogy az eurózóna sötét felhőt vont a magyar gazdaság fölé is. A felálló új hazai kormányzatra is rá fog nehezedni ez a súly, a magyarok pedig duplán érzik meg, ha a 16 évnyi kormányzat jóléti intézkedései áldozatául esnek az eurócsatlakozási tervnek – írta a lap még áprilisban.
Nyitókép: JONATHAN RAA/NURPHOTO VIA AFP