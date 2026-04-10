dokumentumfilm Soros György Danube Institute migránsválság

Pride-zászló a templomban, tömeges szexuális erőszak és elszegényedett jóléti államok – dokumentumfilm készült az elmúlt tizenegy év migránskríziséről

2026. április 10. 16:12

Ezért a jövőt illetően most mi sem kormányt választunk, hanem sorsot A Danube Institute első saját gyártású dokumentumfilmje, a The Future at the Gate – A jövő a határon részletesen bemutatja, hogy 2015-től napjainkig milyen következményei voltak a nyugat-európai bevándorlópolitikának.

Brüsszelben van egy régi templom, amelynek a bejáratára egy Speak for Palestine feliratú matricát ragasztottak, az oltárt hatalmas Pride-zászló takarja el, a padsorok közé pedig kifüggesztettek néhány hintát, hogy a túlmozgásos gyerekek is végig tudjanak ülni egy misét. Mindez csupán egy szimbolikus jelképe annak, hová vezetett az elmúlt bő tíz év nyugat-európai migránspolitikája, a The Future at the Gate – A jövő a határon című dokumentumfilm pedig alaposan bemutatja, milyen hatással járt számos európai vezető felelőtlensége.

Már az első jelenetek alatt bedobnak a mély vízbe; olyan emlékeket idéznek fel, amelyeket legszívesebben már régen elfelejtettünk volna. Bevágják a világsajtóban körbejárt felvételeket a Charlie Hebdo szatirikus magazin ellen elkövetett merényletről, és egy, a terrortámadástól néhány saroknyira lakó francia újságíró elmondja, mennyire megdöbbentette, hogy a baloldali politikusok megpróbálták úgy keretezni a történteket: az újság a karikatúráival lényegében kiprovokálta az iszlamisták haragját. Mindez 2015 januárjában történt, ugyanennek az évnek a novemberében meg is bukott az említett narratíva. Ekkor újabb támadássorozat rázta meg Párizst, amelynek során százharminchét ember vesztette életét, ebből nyolcvankilencen a Bataclan nevű híres koncertteremben, ahol az Eagles of Death Metal fellépésén támadtak a közönségre a fegyveresek. 

Mindez nem volt elég intő jel a vezetők számára. Az azóta eltelt idő alatt 

több mint nyolcmillió illegális bevándorló telepedett le a kontinensen, ha külön országot alkotnának, akkor az unió tizenötödik legnépesebb államának számítanának. 

Ezen a vasárnap nem kormányt választunk, hanem sorsot”– mondta el minderre reagálva dr. Dezső Tamás, a Batthyány Lajos Alapítvány kuratóriumi elnöke a The Future at the Gate – A jövő a határon bemutatóját megelőző beszédében is néhány napja az Uránia Nemzeti Filmszínházban. És ahogy az alkotásból kiderül, számos nyugati ország utólag már bánja, hogy a kormányaik képtelenek voltak megfelelően kezelni a migránskérdést az utóbbi évtizedben.

Sok más mellett a társadalmi feszültségek kirobbanása miatt; a jóléti államok polgárainak igazságérzetét elkezdte zavarni, hogy az illegális bevándorlók alanyi jogon havi hétszáz eurós segélyben részesülnek, 

miközben semmit nem tesznek hozzá a közjóhoz. 

Nem hirtelen kerül valaki anyagi csődbe. Először csak lassacskán halad felé, majd hirtelen nagyon gyorsan – hangzik el ezzel a filmben ezzel a hosszú távon gazdaságilag fenntarthatatlan helyzettel kapcsolatban, amelyet a nyugati országok állampolgárai már jelenleg is pénztárcájukon éreznek.

És az talán a kisebbik probléma, hogy az illegális bevándorlók nem járulnak hozzá az adott ország anyagi helyzetéhez, sokkal nagyobb gond, hogy egy részük ragadozó életmódot folytat. 

Németországban a szexuális erőszakok elkövetése negyven százalékban hozzájuk kapcsolódik, ugyanez az arány a nem szexuális jellegű erőszakos bűncselekmények esetében is. 

A Danube Institute első saját gyártású dokumentumfilmje nem sok újdonságot kínál azok számára, akik az elmúlt időszakban nem kizárólag a Telexből tájékozódtak; így egyben látni tizenegy év társadalmi változásait azonban igencsak sokkoló. Főleg, mert az alkotásban megszólaló számtalan nemzetközi újságíró, elemző, európai képviselő nagyjából egyetért abban, hogy a jelenlegi folyamatok már nem visszafordíthatók. Legfeljebb a mértéküket lehet kontrollálni, ami akkor sem lenne könnyű feladat, ha a döntéshozók hirtelen politikát váltanának, hiszen a frissen kirobban izraeli–iráni háború miatt várhatóan nemhogy csökkenni, de nyilvánvalóan drasztikusan növekedni fog az Európa felé induló bevándorlók száma. 

Azonban miként Fabrice Leggeri, az Európai Parlament képviselője elmondja a filmben, a Soros György által alapított Open Society Foundations célja a nemzeti gondolkodás lebontása, hatalmas lobbiereje van, 

és nem véletlen, hogy az Orbán-kormány leváltása kiemelt célja. 

Az alapítvány gondolkodásmódjához tökéletesen illeszkedik az a mondat, amit Emmanuel Macron a 2017-es elnökválasztási kampánya során nemes egyszerűséggel kijelentette: nincs francia kultúra. Csak az a francia kultúra létezik, amely sokszínű – tette hozzá –, mindezzel alátámasztva a filmnek azt az állítását, miszerint a migránspárti gondolkodás és a woke teljesen összefonódott. És hitleri leegyszerűsítéssel párosul, ugyanis, ha valaki szót emel az illegális bevándorlás ellen, rögtön rásütik a rasszista bélyeget. 

Ez az a törésvonal, amelyet a dokumentumfilm részletesen bemutat, miként az ismertetőjében olvasható, az ellentét azok között húzódik, akik időben felismerik a kibontakozó kihívásokat és határozottan cselekszenek, valamint azok között, akik csak akkor szembesülnek velük, amikor már alig marad valami megőrzésre érdemes. Nem csupán azt a nyugtalanító kérdést veti fel, hogy milyen lesz Európa jövője, hanem azt is, hogy lesz-e még kinek azt mondanunk, hogy „mi időben szóltunk”.

 

Nyitókép: a film díszbemutatója az Urániában. (Forrás: Facebook)

 

 

 

 

 

 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
szantofer
2026. április 10. 18:25
Pride-zászló a templomban? Az semmi, erre varrjatok gombot! "Asszomgya" nászasszonyom, hogy húsvét vasárnap a templomban arról prédikált a pap hogy nem kell félni az ismeretlentől, mert a világot Jézus óta az viszi előre hogy az ember mindig többet és jobbat akar, ezért a változásra kell szavazni. Hát ki veletek, ha már a pap is ellenetek?
hexahelicene
2026. április 10. 17:56
TELJESEN fölösleges dokfilm, meg a nagy kibaszott duma. Összefoglalom: az az ország amelyik a migránsvadakat befogadta - halálra ítéltetett.
londonbaby
2026. április 10. 17:40
nem dokumentumfilm kéne, hanem ...MEGELŐZÉS ... !!!!! . az összes rühes félembernek sem mondható korcsokat agyonlőni, kiirtani mindegy milyen eszközzel !!!! Pusztuljanak az a lényeg !!!!! kifejletlen agyatlan barmok !!!! Hát a saját hazájuk se akarja visszavenni őket !!!!
csulak
2026. április 10. 17:08
kinek mit intez a Kormanya
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!