Pride-zászló a templomban, tömeges szexuális erőszak és elszegényedett jóléti államok – dokumentumfilm készült az elmúlt tizenegy év migránskríziséről

Brüsszelben van egy régi templom, amelynek a bejáratára egy Speak for Palestine feliratú matricát ragasztottak, az oltárt hatalmas Pride-zászló takarja el, a padsorok közé pedig kifüggesztettek néhány hintát, hogy a túlmozgásos gyerekek is végig tudjanak ülni egy misét. Mindez csupán egy szimbolikus jelképe annak, hová vezetett az elmúlt bő tíz év nyugat-európai migránspolitikája, a The Future at the Gate – A jövő a határon című dokumentumfilm pedig alaposan bemutatja, milyen hatással járt számos európai vezető felelőtlensége.

Már az első jelenetek alatt bedobnak a mély vízbe; olyan emlékeket idéznek fel, amelyeket legszívesebben már régen elfelejtettünk volna. Bevágják a világsajtóban körbejárt felvételeket a Charlie Hebdo szatirikus magazin ellen elkövetett merényletről, és egy, a terrortámadástól néhány saroknyira lakó francia újságíró elmondja, mennyire megdöbbentette, hogy a baloldali politikusok megpróbálták úgy keretezni a történteket: az újság a karikatúráival lényegében kiprovokálta az iszlamisták haragját. Mindez 2015 januárjában történt, ugyanennek az évnek a novemberében meg is bukott az említett narratíva. Ekkor újabb támadássorozat rázta meg Párizst, amelynek során százharminchét ember vesztette életét, ebből nyolcvankilencen a Bataclan nevű híres koncertteremben, ahol az Eagles of Death Metal fellépésén támadtak a közönségre a fegyveresek.