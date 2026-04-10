Pride-zászló a templomban, tömeges szexuális erőszak és elszegényedett jóléti államok – dokumentumfilm készült az elmúlt tizenegy év migránskríziséről

Németországban a szexuális erőszakok elkövetése negyven százalékban hozzájuk kapcsolódik, ugyanez az arány a nem szexuális jellegű erőszakos bűncselekmények esetében is.
A Danube Institute első saját gyártású dokumentumfilmje nem sok újdonságot kínál azok számára, akik az elmúlt időszakban nem kizárólag a Telexből tájékozódtak; így egyben látni tizenegy év társadalmi változásait azonban igencsak sokkoló. Főleg, mert az alkotásban megszólaló számtalan nemzetközi újságíró, elemző, európai képviselő nagyjából egyetért abban, hogy a jelenlegi folyamatok már nem visszafordíthatók. Legfeljebb a mértéküket lehet kontrollálni, ami akkor sem lenne könnyű feladat, ha a döntéshozók hirtelen politikát váltanának, hiszen a frissen kirobban izraeli–iráni háború miatt várhatóan nemhogy csökkenni, de nyilvánvalóan drasztikusan növekedni fog az Európa felé induló bevándorlók száma.
Azonban miként Fabrice Leggeri, az Európai Parlament képviselője elmondja a filmben, a Soros György által alapított Open Society Foundations célja a nemzeti gondolkodás lebontása, hatalmas lobbiereje van,
és nem véletlen, hogy az Orbán-kormány leváltása kiemelt célja.
Az alapítvány gondolkodásmódjához tökéletesen illeszkedik az a mondat, amit Emmanuel Macron a 2017-es elnökválasztási kampánya során nemes egyszerűséggel kijelentette: nincs francia kultúra. Csak az a francia kultúra létezik, amely sokszínű – tette hozzá –, mindezzel alátámasztva a filmnek azt az állítását, miszerint a migránspárti gondolkodás és a woke teljesen összefonódott. És hitleri leegyszerűsítéssel párosul, ugyanis, ha valaki szót emel az illegális bevándorlás ellen, rögtön rásütik a rasszista bélyeget.