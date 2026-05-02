Ft
Ft
22°C
7°C
Ft
Ft
22°C
7°C
05. 02.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 02.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
new york zohran mamdani george floyd woke ideológia egyesült államok

Úgy tűnhet, hogy a woke-nak vége van – de leghűségesebb hirdetői továbbra is befolyással vannak az amerikai kultúrára

2026. május 02. 10:00

Igen, az identitáspolitikának továbbra is nagy jelentősége van, aminek egyik legfrissebb példája Zohran Mamdani sikere.

2026. május 02. 10:00
Hajdú Tímea
Hajdú Tímea

A kifejezések a sok használattól egy idő után elfáradnak, kiüresednek. Gyorsan elkopott a woke is, amely az előző évek egyik leg­meghatározóbb fogalma volt: mindenki tudta, mit jelent, de kevesen voltak, akik meg is tudták fogalmazni. Ezért mindig voltak olyanok is, akik azt állították: nem is létezik. Wilfred Reilly, a konzervatív National Review publicistája szerint

a woke ideológia az abba vetett hit, hogy az amerikai társadalom intézményei szándékosan úgy vannak kialakítva, hogy elnyomják a kisebbségeket, a nőket, a szegényeket, a túlsúlyos embereket és másokat.

„A nagy csoportok közötti teljesítménybeli különbségek gyakorlatilag mindegyike bizonyítja, hogy ez az elnyomás létezik. Ennek a megoldása a méltányosság – ami azt jelenti, hogy a teljesítménytől vagy a képesítéstől függetlenül arányos képviseletet kell biztosítani.”

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A woke tulajdonképpen a klasszikus baloldali ideológiák átalakított verziója: a marxizmusban a kapitalisták nyomják el a munkásokat, itt pedig a „fehér férfiak” nyomják el a „kisebbségeket”. Bár a kilencvenes években már megjelent a politikai korrektség, generációváltásra volt szükség ahhoz, hogy az ideológia teret nyerjen az amerikai társadalomban. A woke betörése a köztudatba 2015–2016-ra tehető, amikor a Z generáció megérkezett az egyetemekre, és e túlnyomóan liberális intézményekben lázadni kezdett az olyan „elnyomások” ellen, mint

a „mikroagressziók”, a „kulturális kisajátítás” és a „fehér privilégium”.

A woke-korszak kezdő eseményeként gyakran a Yale University 2015-ös diáktüntetéseit szokták emlegetni. Erika Christakis, a Silliman College oktatója halloween előtt körlevélben kritizálta, hogy korábban felszólították a diákokat, kerüljék a „sértő” jelmezeket, szerinte ugyanis a hallgatóknak joguk van szabadon kiválasztani a jelmezüket. A diákok nem értettek vele egyet, és a kirúgását követelték: kijelentették, hogy „nem érzik magukat biztonságban”. A tüntetések elfajultak, Christakis pedig, miután nem védte meg az egyetem, felmondott. A woke aztán kilépett az egyetemi keretek közül, 

és elárasztotta a társadalom minden rétegét

 a céges világtól kezdve a politikáig. 

Ez a tartalom csak előfizetők részére elérhető.
Már előfizetőnk?

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lofejazagyban-2
2026. május 02. 10:21
kurvára nincs vége :(
Válasz erre
1
0
hallgató
•••
2026. május 02. 10:18 Szerkesztve
Az egyén primér identitását a személyiségvonásai határozzák meg elsősorban. A mesterségesen felnagyitott szexuális " identitás" csak egy neobolsevik próbálkozás csupàn.
Válasz erre
1
0
londonbaby
2026. május 02. 10:02
ejj de gyönyörű egy korcs vagy bazd szájba azt a genderbuzi anyádat. !! pedíg így ordító szájjal még célozni se kéne nagyon.. ..telibeeeeeeeeee.... és mehetnének a szemétégetőbe..
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!