Úgy tűnhet, hogy a woke-nak vége van – de leghűségesebb hirdetői továbbra is befolyással vannak az amerikai kultúrára

A kifejezések a sok használattól egy idő után elfáradnak, kiüresednek. Gyorsan elkopott a woke is, amely az előző évek egyik leg­meghatározóbb fogalma volt: mindenki tudta, mit jelent, de kevesen voltak, akik meg is tudták fogalmazni. Ezért mindig voltak olyanok is, akik azt állították: nem is létezik. Wilfred Reilly, a konzervatív National Review publicistája szerint

a woke ideológia az abba vetett hit, hogy az amerikai társadalom intézményei szándékosan úgy vannak kialakítva, hogy elnyomják a kisebbségeket, a nőket, a szegényeket, a túlsúlyos embereket és másokat.

„A nagy csoportok közötti teljesítménybeli különbségek gyakorlatilag mindegyike bizonyítja, hogy ez az elnyomás létezik. Ennek a megoldása a méltányosság – ami azt jelenti, hogy a teljesítménytől vagy a képesítéstől függetlenül arányos képviseletet kell biztosítani.”