Afrikában találtak egy Szoboszlait – felszólították a Liverpoolt, hogy azonnal cselekedjen

2026. május 01. 09:37

Nigériából érkezne a magyar világklasszis utódja? Egy szurkolói portál egyenesen elvárná a klubvezetéstől, hogy mozgasson meg minden követ a Szoboszlai-klónnak kikiáltott 17 éves tehetségért.

Liverpoolban már mindenhol Szoboszlai Dominikokat látnak, s bár még az „eredeti” is csak 25 éves, folyvást az utódját keresik világszerte. Újabban már Afrikában is! Az egyik helyi szurkolói portál legalábbis most megtalálni vélte az új „nigériai Szoboszlait...”

Szoboszlai Dominik, Iliman NDIAYE
Szoboszlai Dominik és a szenegáli Iliman Ndiaye küzdelme – most egy kicsivel arrébb, Nigériában találták meg a magyar középpályás kikiáltott utódját (Fotó: MTI/AP/Ian Hodgson)

Szoboszlai-klón Nigériában?

Igen, ezt ebben a formában még kétségkívül ízlelgetni kell, de az Anfield Watch – közelebbről annak magyar szerzője, Bocsák Bence – egy 17 éves nigériai tehetségre hívja fel a klub figyelmét friss írásában. A fiatalember neve Hanif Sanusi, és idén 23 mérkőzésen 14 góllal és 10 gólpasszal bezsebelte Az év játékosa címet a helyi utánpótlás-bajnokságban (TCC) a lagosi Broad City középpályásaként.

Ám a számokon felül inkább a Szoboszlaival való párhuzamokat emelik ki: a magyar klasszishoz hasonlóan 

  • veszélyes szögleteit, 
  • sokoldalúságát (alapvetően 10-es, de mélyebben, 8-asként is tud játszani, vagy akár szélsőként, a bal- és jobboldali egyaránt bevethető a középpályán),
  • kiváló első labdaérintéseit, melyekkel rendszeresen áttöri az ellenfél vonalát és teremt helyzeteket,
  • valamint fáradhatatlan munkamorálját, jelentős futásmennyiségét és energiaszintjét.

Noha Sanusit 17 éves kora miatt leghamarabb jövő ilyenkor lehetne Európába szerződtetni, a portál egyenesen odáig megy, hogy kijelenti, szerintük a Liverpoolnak már most el kellene kezdenie keményen dolgozni azon, hogy a Vörösök legyenek majd érte a befutók – mert, mint írják, ennek a fiatalembernek 

a határ a csillagos ég.”

Egy másik, Afrikával és a Liverpoollal kapcsolatos friss hír, hogy a katalán Sport információi szerint az angol sztárklub a nyári felkészülési idényben egy másik gigásszal, az FC Barcelonával vívhat történelmi edzőmérkőzést a fekete kontinensen. Jelenleg két opció ismert: az egyik szerint Kenya fővárosában, Nairobiban kerülhet sor a várhatóan világszerte hatalmas érdeklődésre számot tartó meccsre augusztus 8-án, míg a B-terv szerint Marokkóban csaphatnak össze a felek augusztus 5-én. 

