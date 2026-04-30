Gyermekvédelem vagy digitális szuperkontroll? – az EU a gyerekekre hivatkozva szabályozza szét az internetet

Brüsszel ugyanakkor igyekszik eloszlatni az aggodalmakat, és a Bizottság többször is hangsúlyozta, hogy a digitális tárca bevezetését erős jogi és technikai garanciák kísérik – ilyen a GDPR, az eIDAS-rendelet, az EU Alapjogi Charta, valamint a szelektív adatmegosztás és a decentralizált működés –, amelyek elvileg kizárják a politikai célú visszaéléseket.

Ugyanakkor teljes körű garancia nincs: a rendszer használata nagyban függ attól, hogy annak működtetői miként értelmezik és alkalmazzák az uniós irányelveket, szabályokat, illetve milyen politikai környezetben működik maga a szisztéma. Több politikus és szakember is aggódik amiatt, hogy ha a rendszer funkcióit és alkalmazási területeit kibővítik, akkor

akár egy kínai típusú, diktatórikus módszerekkel kontrollált digitális tér kialakítására is alkalmassá válhat.

A brit példa: digitális kontroll a gyakorlatban

Szerencsére már létezik közelebbi példa is a hasonló rendszerek gyakorlati alkalmazására. Az Egyesült Királyság már jóval előrébb jár az internetes szabályozás területén, mint az Európai Unió, bár az ottani tapasztalatok egyelőre inkább a szkeptikusokat látszanak igazolni.

Míg a szabályozás támogatói a szigetországban is a gyermekvédelem jelszavát tűzték a zászlajukra, és ennek ürügyén hangsúlyozzák a minél szigorúbb korlátozások szükségszerűségét, a kritikusok szerint az alkalmazott módszerek gyakorlatilag megszüntetik az internetes anonimitás jelentős részét, és súlyosan veszélyeztetik a szólásszabadságot.

Nagy-Britanniában 2023-ban fogadták el az Online Biztonsági Törvényt (Online Safety Act) a digitális tér biztonságosabbá tétele érdekében. Az elsődleges indok itt is a kiskorúak – papíron egyébként teljesen legitim – védelme volt. A szabályozás a nagy online platformokat – közösségi médiára, videómegosztókra – kötelezi arra, hogy fellépjenek a káros és illegális tartalmakkal szemben. Ide tartozik például

a gyermekekre veszélyes tartalmak szűrése,

a zaklatás és az erőszakos anyagok korlátozása,

valamint bizonyos esetekben életkor-ellenőrzés bevezetése.

A végrehajtást az Ofcom elnevezésű, hivatalosan független kommunikációs hatóság felügyeli, amely súlyos bírságokat szabhat ki a szabályokat megsértő platformokra.

A törvény kockázatalapú megközelítést alkalmaz:

a szolgáltatóknak fel kell mérniük a veszélyeket, és ennek megfelelően kell moderálniuk a tartalmakat.

Ez a kötelesség azonban nemcsak illegális, hanem az úgynevezett „káros” tartalmakra is kiterjed, a tartalom-ellenőrzés kötelességét pedig az állam a szolgáltatókra hárította. Ezek, a többnyire amerikai cégek pedig, hogy elkerüljék a kilátásba helyezett bírságokat – illetve azért, mert nincs megfelelő kapacitásuk a feladat ellátásához -, túlkompenzálnak, és a lehető legszélesebben értelmezik az Ofcom által kiadott tartalomkódexben nemkívánatosként megjelölt tartalmak körét, illetve igyekeznek automatizálni a folyamatot. Ennek pedig óhatatlanul is áldozatul eshetnek olyan tartalmak, amelyek semmiféle szabályozást nem sértenek.

Ez a szisztéma már csak azért is számos kérdést vet fel, mert az sem mindegy, hogy ki hozza a szabályokat, amelyeket követnie kell a szolgáltatóknak. Ennek tükrében nem meglepő, hogy a brit jobboldalon és konzervatív körökben egyre erősebbek az aggodalmak, és több elemzés is arra figyelmeztet: