Nyilvános jelentések szerint az Orbán Viktorhoz kapcsolódó tartalmak már korlátozások tárgyát képezték. Ugyanakkor az EU-hoz kapcsolódó és az EU által finanszírozott szervezetek hálózata vesz részt a moderálási és jelölési folyamatokban, ami kérdéseket vet fel a függetlenség és a semlegesség tekintetében. Ez a rendszer nemcsak kiszervezi a cenzúrát a civil szervezeteknek, hanem a platformok saját maguk általi megelőző cenzúrázásához is vezet.

A közelmúltbeli európai választások, például a romániai választások tapasztalatai arra utalnak, hogy az ilyen rendszerek korlátozott átláthatósággal működhetnek, anélkül, hogy átfogó nyilvános nyilvántartás lenne a jelzett vagy eltávolított tartalmakról, illetve a felelős szereplőkről. Az e mechanizmusok alkalmazásával kapcsolatos nyilvánosságra hozatali kérelmeket több esetben sem teljesítették.

Összességében ezek a tényezők egy rendkívül összehangolt, de átláthatatlan moderációs környezetre utalnak, amelyben a szabályozási keretek, a platformok irányelvei és a harmadik felek érdekei keresztezik egymást egy érzékeny választási időszakban.

Richard Schenk, az MCC Brüsszel kutatója, a DIO kezdeményezés vezetője így nyilatkozott: „A magyar választók egyre inkább ki vannak téve az egyre fokozódó uniós szabályozási beavatkozásoknak, mint például a Gyorsreagálású Rendszernek. Megérdemlik a bizalmat és az átláthatóságot, nem pedig a politikai diskurzus felülről irányított, paternalista felügyeletét. A nagyobb átláthatóság helyett azonban egyre nagyobb átláthatatlanságot tapasztalunk, ahol a jelöltek látszólag azonos megjelenése szisztematikusan eltérő eredményeket hoz.”

Az adatok jelentős eltéréseket jeleznek a várt platformviselkedéstől Magyar Péter és Orbán Viktor esetében. Bár lehetséges, hogy organikus tényezők, például a tartalom dinamikája, a közönség viselkedése vagy a kampányhatások hozzájárulnak ezekhez a különbségekhez, a platformon belüli strukturális aszimmetriák jelenléte miatt elengedhetetlen, hogy a Meta átláthatóan tisztázza ezeket a mintákat.

Ezeknek a politikáknak az európai végrehajtásáért végső soron a Meta felső vezetése felel, beleértve Oskar Braszczyńskit is, aki a vállalat közpolitikáját és az uniós intézményekkel való szabályozási együttműködést felügyeli. Braszczyński Facebook-profilja joggal vet fel kérdéseket politikai semlegességét illetően.

Nyilvános kijelentései alapján a regionális vezető egyértelműen szimpatizál a magyar ellenzékkel, valamint a baloldali és ukránbarát politikai mozgalmakkal.

Bár ezek a minták nem jelentenek közvetlen bizonyítékot algoritmikus kedvezményezésre vagy külső befolyásra, a tágabb szabályozási és működési kontextussal együtt olyan dinamikára utalnak, amely alaposabb vizsgálatot és elszámoltathatóságot igényel mind a platform, mind a szabályozó hatóságok részéről.

