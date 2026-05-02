Rétvári Bence: Magyar Péternek nincs többé kibúvója, bizonyítania kell

Nagy slamasztikába kerültek a románok: végleg búcsút inthetnek több milliárdnyi EU-s pénznek
A KDNP leendő frakcióvezetője úgy véli, Magyar Péter egyszemélyi hatalma nem hagy teret a mellébeszélésnek: a kormányzás sikertelensége csak szándékos hazugságot vagy szakmai alkalmatlanságot jelenthet.
Rétvári Bence szerint Magyar Péter és a Tisza Párt kétharmados győzelme után a leendő miniszterelnöknek „korlátlan hatalma és korlátlan felelőssége” lesz. A KDNP politikusa úgy látja, hogy lényegében nem is egy hagyományos pártstruktúra, hanem Magyar Péter személyes közösségi oldala nyerte meg a választást, ami egyszemélyi, totális döntéshozatali helyzetet teremt.
Ebből fakadóan Magyar nem háríthatja át a felelősséget másokra, ha a kormányzása során nehézségekbe ütközik.
A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormányt semmilyen tényező nem korlátozza majd az ígéretei végrehajtásában. Kiemelte, hogy nem lesznek koalíciós kényszerek, belső párton belüli ellenpólusok, de még alkotmányossági korlátok sem a kétharmados többség miatt.
Rétvári szerint még a külföldi nyomásra sem hivatkozhat a Tisza vezetője, mivel véleménye szerint a nemzetközi szereplők minden segítséget megadtak neki a hatalomra kerüléshez.
A politikus zárógondolata szerint ezzel véget ért a látványos ígéretek korszaka, és eljött a bizonyítás ideje. Rétvári szerint ha a választási ígéretek nem valósulnak meg, Magyar Péter nem bújhat külső kifogások mögé:
ilyen esetben vagy az derül ki, hogy soha nem gondolta komolyan, amit mondott (vagyis hazudott), vagy az, hogy egyszerűen alkalmatlan a feladat ellátására és a végrehajtásra.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép: Rétvári Bence Facebook-oldala