tisza politikus kdnp rétvári bence facebook

Rétvári Bence: Magyar Péternek nincs többé kibúvója, bizonyítania kell

2026. május 02. 14:59

A KDNP leendő frakcióvezetője úgy véli, Magyar Péter egyszemélyi hatalma nem hagy teret a mellébeszélésnek: a kormányzás sikertelensége csak szándékos hazugságot vagy szakmai alkalmatlanságot jelenthet.

Rétvári Bence szerint Magyar Péter és a Tisza Párt kétharmados győzelme után a leendő miniszterelnöknek „korlátlan hatalma és korlátlan felelőssége” lesz. A KDNP politikusa úgy látja, hogy lényegében nem is egy hagyományos pártstruktúra, hanem Magyar Péter személyes közösségi oldala nyerte meg a választást, ami egyszemélyi, totális döntéshozatali helyzetet teremt. 

Ebből fakadóan Magyar nem háríthatja át a felelősséget másokra, ha a kormányzása során nehézségekbe ütközik.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormányt semmilyen tényező nem korlátozza majd az ígéretei végrehajtásában. Kiemelte, hogy nem lesznek koalíciós kényszerek, belső párton belüli ellenpólusok, de még alkotmányossági korlátok sem a kétharmados többség miatt. 

Rétvári szerint még a külföldi nyomásra sem hivatkozhat a Tisza vezetője, mivel véleménye szerint a nemzetközi szereplők minden segítséget megadtak neki a hatalomra kerüléshez.

A politikus zárógondolata szerint ezzel véget ért a látványos ígéretek korszaka, és eljött a bizonyítás ideje. Rétvári szerint ha a választási ígéretek nem valósulnak meg, Magyar Péter nem bújhat külső kifogások mögé:

ilyen esetben vagy az derül ki, hogy soha nem gondolta komolyan, amit mondott (vagyis hazudott), vagy az, hogy egyszerűen alkalmatlan a feladat ellátására és a végrehajtásra.

Nyitókép: Rétvári Bence Facebook-oldala

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ízisz
2026. május 02. 15:52
🧡🇭🇺 "akitiosz 2026. május 02. 15:30 Bezzeg a Fidesz! Már bizonyított. Ezért bukott meg." Válasz erre 🖕 Ízisz akitiosz 2026. május 02. 15:48 🧡🇭🇺 Elég fos a nyugati globalista hatalom nyomásgyakorlása, a beügyeinkbe való beleszólása, ha a guruló millárdok sem voltak elegek, mert csak 16 év elteltével sikerült agymosni a fiatalokat, a társadalmat, hogy egy haza és nemzetáruló legyen a kormányon!!! Majd akkor pofázhattok csíra, ha a Tisza és m.p. is 1+4x2/3-al lesz képes, külföldi pénzek nélkül választást nyerni!!! 💯😊❗
akitiosz
2026. május 02. 15:30
Bezzeg a Fidesz! Már bizonyított. Ezért bukott meg.
Obsitos Technikus
2026. május 02. 15:27
Kinek kell bizonyítania? Orsinak? Orsit csak szolgálnia kell. Nekünk? Nekünk ugyan ne bizonyítson. A három millió agyhalottnak? Azok úgyis tapsikolni fognak bármire.
szim-patikus
2026. május 02. 15:21 Szerkesztve
Egyre jobban ki vagyok akadva M.P. eddigi lépéseitől. Most már valódi kíváncsisággal várom, miket lép a saját francia-sakkjában. Szóljon már neki valaki, hogy a normál sakkot nem így játszuk. Orbáni díj magának-Sógun sógor-Eu lobogó nemzet házán-Koronázási bulija ünnepnap-Elitből sajátkör. stb. Ilyenekből már a 9.-nél tart és még hatalomban sincs. (várom a károm) U.i.: Áldom az eszemet, hogy a Mi hazánkra szavaztam.
