Rétvári Bence: Magyar Péternek nincs többé kibúvója, bizonyítania kell

Rétvári Bence szerint Magyar Péter és a Tisza Párt kétharmados győzelme után a leendő miniszterelnöknek „korlátlan hatalma és korlátlan felelőssége” lesz. A KDNP politikusa úgy látja, hogy lényegében nem is egy hagyományos pártstruktúra, hanem Magyar Péter személyes közösségi oldala nyerte meg a választást, ami egyszemélyi, totális döntéshozatali helyzetet teremt.

Ebből fakadóan Magyar nem háríthatja át a felelősséget másokra, ha a kormányzása során nehézségekbe ütközik.

A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy a Tisza-kormányt semmilyen tényező nem korlátozza majd az ígéretei végrehajtásában. Kiemelte, hogy nem lesznek koalíciós kényszerek, belső párton belüli ellenpólusok, de még alkotmányossági korlátok sem a kétharmados többség miatt.