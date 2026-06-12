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kdnp kereszténydemokrata néppárt országos választmány latorcai csaba

Mérföldkőhöz érkezhet a KDNP: kiemelt ülésre készül a pártvezetés

2026. június 12. 19:08

A párt továbbra is a keresztény társadalmi tanítás értékeit helyezi előtérbe.

2026. június 12. 19:08
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Várhatóan augusztus végén, a fővárosban tart országos választmányt a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), amelyen értékelik az elmúlt négy kormányzati ciklus tapasztalatait és tisztújítási kérdésekről is döntenek – tartalmazza az MTI birtokába került, a párt tagjaihoz eljuttatott levél. 

A Latorcai Csaba ügyvezető alelnök által jegyzett dokumentum szerint az országos választmány elnöksége és az ügyvezető elnökség széles körű egyeztetéseket folytatott, hogy minél teljesebb képet kapjanak a KDNP elmúlt kormányzati ciklusokban végzett tevékenységének párton belüli megítéléséről, valamint az országgyűlési választási kampány tapasztalatairól. Ennek során külön egyeztettek az önkormányzati feladatot vállaló párttagokkal, a fiatalabb generáció képviselőivel és a vármegyei elnökökkel. 

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A két testület együttes ülése megerősítette azt a meggyőződést, hogy mérföldkőhöz érkeztek a párt életében. A jövő céljai között a legmarkánsabbnak azt tartják, hogy közérthető, korszerű válaszokat adjanak a kor kihívásaira és még jobban erősítsék kapcsolatukat a választókkal, valamint természetes társadalmi közösségeikkel. „Ebben a munkában bátran építhetünk a keresztény társadalmi tanítás értékeire, különös tekintettel a szolidaritás és a szubszidiaritás elvére” – olvasható a levélben. 

A két elnökség elfogadta az építkező, megújulási folyamat ütemezését is: július elejére egy memorandum készül a jelen helyzetről és a jövő útjáról, amelyet valamennyi párttagnak megküldenek. A tervezetről a nyár folyamán a helyi közösségektől és a vármegyei választmányoktól várják a visszajelzéseket és a beérkező észrevételeket feldolgozzák. Várhatóan augusztus 30-án, minden párttag számára nyitott Kereszténydemokrata napot és ennek részeként országos választmányt tartanak Budapesten.

A választmány értékeli az elmúlt négy kormányzati ciklus tapasztalatait, valamint a memorandum elfogadásával ki tudja jelölni a párt jövőjének irányait és dönteni tud az ehhez szükséges szervezeti, működési és tisztújítási kérdésekről. Az MTI információi szerint a választmányi ülésen várhatóan elrendelik a párt tisztújítását. A cél, hogy a folyamatok a legkésőbb november végéig lezáruljanak, hogy azt követően a párt megújuló jövőjének szentelhessék az energiákat.

Nyitókép: Facebook 

Összesen 3 komment

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redl1986
2026. június 12. 20:45
Remélem, a TISZA vezetés nyilvános levelet ír a választmány részére, megköszönve a kdnp hozzájárulását a kétharmadhoz.
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retek312
2026. június 12. 19:51
mind a 6 rendes tag ott lesz? xD
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macimacska
2026. június 12. 19:44
Fú ez nagyot fog szólni! Az egész ország számára mérföldkő! Csak lehetőleg ne ütközzön semelyik fesztivállal, hogy a fiataloknak ne kelljen lemondani a buliról sem a Keresztény Demokrata Nyílt Nap miatt!
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