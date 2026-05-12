facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Ursula von der Leyen Facebook Meta Európai Bizottság Európai Unió

Új célpontot talált magának Von der Leyen: ezt Magyarország is minden további nélkül támogathatja

2026. május 12. 12:13

Eltökéltnek tűnik az Európai Bizottság elnöke.

Az Európai Unió a közösségi média üzleti modelljeinek szabályozásán dolgozik a gyermekek és fiatalok védelme érdekében – jelentette ki kedden Koppenhágában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Von der Leyen beszédében kiemelte: nem véletlen, hogy a gyermekek és fiatalok sérülnek a közösségi médiának való kitettség miatt, azt olyan üzleti modellek okozzák, „amelyek árucikként kezelik gyermekeink figyelmét”.

Az unió a szabályozással elsősorban a TikTokot, az X-et és a Metát, az Instagramot és a Facebookot célozza

– tette hozzá. Fel akarnak lépni „a TikTok addiktív hatása, a tartalmak végtelenített görgetése és a push üzenetek megjelenése ellen”, de a Meta ellen is, mivel Instagram és a Facebook nem szerez érvényt a saját maga által vállalt 13 éves minimális korhatár betartásának – közölte.

A Bizottság eljárást indított az X közösségi platform ellen a Grok mesterséges intelligencia-eszköz használata miatt, amely szexuális tartalmú képeket hozott létre nőkről és gyermekekről.

Von der Leyen azt is előrebocsátotta, hogy a bizottság még ebben az évben „a függőséget okozó és káros tervezési gyakorlatokat”, köztük a „figyelemfelkeltést, a bonyolult szerződéseket és az előfizetési csapdákat” is célba veszi.

A bizottság elnöke szerint szigorú szabályokra van szükség, amelyek betiltanák a közösségi médiához való hozzáférést bizonyos kor alatti tinédzserek számára.

„A kérdés nem az, hogy a fiataloknak legyen-e hozzáférésük a közösségi médiához, hanem az, hogy a közösségi médiának legyen-e hozzáférése a fiatalokhoz – hangsúlyozta.

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Hoslet

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
fatman
2026. május 12. 14:01
senki ne gondolja, h ez mocskos vén kurva bármit is tenne, ami Európának jó lesz... a vége megint az lesz, h a jobboldali konzervatív tartalmakat korlátozzák, a libsi buzipropaganda meg fel lesz erősítve... az algoritmusokkal meg megbuktatják a jobboldali kormányokat...
Canadian
2026. május 12. 13:57
Gyerekvédelemnek álcázott cenzúra. Mindig szkeptikus vagyok, amikor a világ legnagyobb pedofil és gyermek ivartalanító hálózata hirtelen elkezd aggódni a gyerekekért.
angeleye
2026. május 12. 13:52
Már csak azt nem értem, hogy ki kérte meg ezt a nőszemélyt egy ilyen jellegű feladat elvégzésére. Egy ilyen egységes szabályozást a Miniszterelnökök Tanácsának kell felvetnie és eldöntenie. Az Európai Parlamentnek (wtf?) csak bólogatni szabadna amíg Ursula kihirdeti a Miniszterelnökök döntését. Szólni kellene az öreg kártékony szipirtyónak, hogy nekik itt sem osztottak széket.
cutcopy
2026. május 12. 13:29
Rég rossza ha Ursula akarja megvédeni a gyerekeket, sejthető hogy valami LMBTQ szál kerül a dologba..
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!