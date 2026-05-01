Röhögő szmájlikkal intézte el Magyar Péter a sógora miniszteri kinevezését érő kritikákat

Három könnyezve röhögő emoji – ennyit bírt reagálni Magyar Péter a Mi Hazánk elnökének a párt közösségi oldalán tett kritikájára azzal kapcsolatban, hogy a leendő miniszterelnök a saját sógorát kérte fel igazságügyi miniszternek. A Tisza Párt elnöke rendszerint gúnyos kommentárokat fűz az őt nem kizárólag pozitív színben feltüntető bejegyzésekhez, cikkekhez a közösségi médiában, de a most érezhető felháborodás ellenére ezúttal nem adott vagy nem tudott magyarázatot döntésére – írja a Magyar Nemzet.