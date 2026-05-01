Röhögő szmájlikkal intézte el Magyar Péter a sógora miniszteri kinevezését érő kritikákat

Ez nem vicc: Magyar Péter sógora lesz Magyarország következő igazságügyi minisztere
A nepotizmusra eddig oly érzékeny 444 szűkszavúan, kommentár nélkül jegyezte ezt meg Melléthei-Barna Mártonnal kapcsolatban.
A Tisza Párt elnöke a tőle megszokott stílusban reagált.
Három könnyezve röhögő emoji – ennyit bírt reagálni Magyar Péter a Mi Hazánk elnökének a párt közösségi oldalán tett kritikájára azzal kapcsolatban, hogy a leendő miniszterelnök a saját sógorát kérte fel igazságügyi miniszternek. A Tisza Párt elnöke rendszerint gúnyos kommentárokat fűz az őt nem kizárólag pozitív színben feltüntető bejegyzésekhez, cikkekhez a közösségi médiában, de a most érezhető felháborodás ellenére ezúttal nem adott vagy nem tudott magyarázatot döntésére – írja a Magyar Nemzet.
Ezt is ajánljuk a témában
Komolyan ez a szint egy leendő miniszterelnöknél?
– tette fel a kérdést egy kommentelő Magyar Péter hozzászólásánál.
A Mi hazánk elnöke az említett posztban arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter sógora ráadásul annak az ügyvédi irodának volt a munkatársa, amely a Metát képviselte ellene a perben, amelyet a Facebook és Instagram platformok cenzúrája miatt indított a pártelnök.
Úgy tűnik nem tévedtem, amikor a Facebooknak gratuláltam a választások éjszakáján
– vélekedett. Hozzátette: „érdekes helyzet lesz, amikor majd azt kérem az új Országgyűlésben, hogy az új igazságügyi miniszter lépjen fel a Meta és más globális tech cégek beavatkozásaival szemben, amelyek súlyosan sértik az esélyegyenlőséget, illetve a magyarországi választások tisztaságát”.
Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP