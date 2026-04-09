Magyar Péter kerületében szabott ki súlyos büntetést a választási bizottság: jogtalan előnyhöz jutott a Tisza-vezér

Az információt a Patrióta hozta nyilvánosságra. Ebből kiderült, hogy a Tisza Párt elnöke évek óta átverte a magyar választókat, tisztában volt Brüsszel valódi terveivel.
A bizottság Magyar Péter jogszerűtlen előnyben részesítése miatt 500 ezer forintos bírságot szabott ki az Újbudai Újságra.
Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár Facebook-bejegyzésében arról számolt be, hogy a választási bizottság az esélyegyenlőség elvének megsértése miatt kifogásolta az Újbuda Újság legutóbbi számát.
Az államtitkár kiemelte a lapszám aránytalan megjelenést biztosított a jelöltek között:
míg Magyar Péter címlapot és kétoldalas terjedelmet kapott, addig a többi induló jóval kisebb felülethez jutott.
Steiner Attila ezt elfogadhatatlannak nevezte és világossá tette, Magyar Péter valójában nem foglalkozik érdemben Újbuda helyi ügyeivel.
Az üggyel kapcsolatban Dr. Grundtner András, a Mi Hazánk Mozgalom főpolgármester-jelöltje is megszólalt. Saját közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a választási bizottság nemcsak megállapította a jogsértést, hanem eltiltotta a lapot a további hasonló gyakorlatoktól, és 500 ezer forintos bírságot is kiszabott.
Bejegyzésében azt is hangsúlyozta, hogy a kerület jelöltjei közül egyedül Magyar Péter nem adott interjút a lapnak, ennek ellenére mégis ő került a címlapra, ami tovább erősíti a kiegyensúlyozatlanság gyanúját.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP