kormány szegedi tudományegyetem facebook Magyar Péter görög elnökség

Kiderült, ki lesz Magyar Péter igazságügyi minisztere

2026. május 08. 10:06

Miután a sógora visszalépett, egy jogászprofesszort kért fel. Az is kiderült, hogy mi lesz a feladata Görögnek a Magyar-kormányban.

Dr. Görög Mártát kérte fel Magyar Péter az alakuló Tisza-kormány igazságügyi miniszterének – jelentette be a leendő miniszterelnök a Facebook-oldalán pénteken, miután csütörtökön visszalépett a sógora.

Mint fogalmazott Magyar, „a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Dr. Görög Mártát kértem fel igazságügyi miniszternek”. Állítása szerint a „professzor asszony elmúlt két és fél évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz.”

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Dr. Görög a Magyar Jogász Egylet Elnökségének tagja, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja. 

Ez lesz a feladata Görögnek a Magyar-kormányban

„Miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen, és a jogszabályok elfogadását érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg” – szögezte le Magyar a Facebook-posztban. 

A politikus leírta, „a következő időszak egyik legfontosabb célja annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen működjenek.”

gullwing
2026. május 08. 11:05
Egyetemi tanár Phd-val....
gullwing
2026. május 08. 11:04
Mindig is tudtuk szeged egy bolsi város...
kisaladar
2026. május 08. 10:58
Brutál nagy különbség már most a FIDESZ kormányhoz képest. A történelmi, nemzeti többség jól döntött 12-én....
Agricola
2026. május 08. 10:55
Magyar Péter, állítása szerint a „professzor asszony elmúlt két és fél évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz.” Jármű hasonlatnál maradva, hiába vannak baromi erős fékek, hiába a hatalmas súly, ha a motorja gyenge és ezért nagyon lassú lesz a jármű. A természetben igen fontos paraméter az idő, a negyedik dimenzió. Ha egy döntés időigénye minden határon túl tart a végtelen felé, akkor hatékonysága tart a nulla felé! A „Lassú munkához idő kell” , de nem mindegy, hogy mennyi!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!