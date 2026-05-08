Kiderült, ki lesz Magyar Péter igazságügyi minisztere

A legváratlanabb pillanatban szólalt meg Magyar Péter sógora: lemondott a miniszteri jelöltségről
„Holnap bejelentem az új jelöltemet az igazságügyi miniszteri pozícióra” – reagált a hírre a Tisza Párt elnöke.
Miután a sógora visszalépett, egy jogászprofesszort kért fel. Az is kiderült, hogy mi lesz a feladata Görögnek a Magyar-kormányban.
Dr. Görög Mártát kérte fel Magyar Péter az alakuló Tisza-kormány igazságügyi miniszterének – jelentette be a leendő miniszterelnök a Facebook-oldalán pénteken, miután csütörtökön visszalépett a sógora.
Mint fogalmazott Magyar, „a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjét, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, Dr. Görög Mártát kértem fel igazságügyi miniszternek”. Állítása szerint a „professzor asszony elmúlt két és fél évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz.”
Dr. Görög a Magyar Jogász Egylet Elnökségének tagja, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja.
„Miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen, és a jogszabályok elfogadását érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg” – szögezte le Magyar a Facebook-posztban.
A politikus leírta, „a következő időszak egyik legfontosabb célja annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen működjenek.”
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala