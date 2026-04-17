Kellemetlen: két perc alatt törték fel a hekkerek Brüsszel új szuperfegyverét

Totális kontrollra törne Brüsszel a közösségi média fölött, ez minden netezőt súlyosan érint
A gyermekvédelem érveibe csomagolják, de ez valószínűleg a cenzúrához vezető út fontos lépése lehet.
Komoly biztonsági aggályokat találtak szakértők az Európai Bizottság életkor-ellenőrző alkalmazásában.
Az Európai Bizottság nagy reményekkel mutatta be új életkor-ellenőrző alkalmazását, amelynek célja, hogy a kiskorúak online védelmére hivatkozva Brüsszel teljesen a saját irányítása alá vonja, illetve hatékonyabban cenzúrázhassa a közösségi médiát. Ursula von der Leyen szerint az eszköz „technikailag kész”, és nyílt forráskódja révén bárki ellenőrizheti. A Politico szerint a kibertér valódi ismerői pedig kapva kaptak az alkalmon, és máris bolondot csináltak az uniós bürokratákból.
A bejelentést ugyanis gyorsan kritikák követték. Kiberbiztonsági szakértők már az első órákban súlyos hibákat és hiányosságokat találtak az applikációban, és az ügy hamar kellemetlen helyzetbe hozta Brüsszelt.
Paul Moore biztonsági szakértő szerint az alkalmazás érzékeny adatokat tárol a telefonon megfelelő védelem nélkül, és
„kevesebb mint két perc alatt fel tudta törni”.
A francia etikus hacker, Baptiste Robert megerősítette a problémákat, míg Olivier Blazy kriptográfus így fogalmazott:
Letöltöm az alkalmazást, igazolom, hogy elmúltam 18, majd az unokaöcsém felveszi a telefonomat, és ő is igazolni tudja, hogy elmúlt 18.”
Szerinte a közzétett kód „nem felel meg azoknak a kiberbiztonsági elvárásoknak, amelyeket egy ilyen fontos alkalmazásnál elvárnánk”, és a túl gyors bevezetés alááshatja a bizalmat.
A Bizottság ugyanakkor kitart álláspontja mellett. Paula Pinho szóvivő szerint az applikáció készen áll a bevetésre:
Talán hozzátehetjük, hogy mindig lehet javítani.”
Thomas Regnier digitális szóvivő viszont elismerte az ellentmondást:
Amikor azt mondjuk, hogy végleges verzió, az... még mindig egy demóverzió.”
Brüsszel azzal érvel, hogy a hibákat már javították, ám ezt több szakértő határozottan vitatja.
Az ügy rávilágít a mélyebb konfliktusokra is. Emmanuel Macron francia elnök több európai vezetővel egyeztetett a kérdésről, miközben az EU a gyermekvédelem erősítését sürgeti.
A kritikusok szerint azonban a technológia nem áll készen. Markéta Gregorová, kalózpárti cseh EP-képviselő úgy véli,
Piotr Müller, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt politikusa még élesebben fogalmazott:
A sietve bejelentett alkalmazás komoly kockázatot jelent a polgárok magánéletére. (...) Nem fogadhatjuk el egy kínai módon ellenőrzött internet fokozatos kiépítését Európában.”
Brüsszel eddigi módszereit ismerve, illetve a nagy sietséget látva, amellyel igyekeznek keresztül verni az új szabályozást, egészen biztosak lehetünk benne, hogy az Európai Bizottság a közösségi médiát is igyekszik beletörni a központilag ellenőrzött birodalmi kerékbe.
Tíz éve igyekszik felépíteni a cenzúra intézményrendszerét Brüsszel az amerikai kongresszus igazságügyi bizottságának jelentése szerint. A cenzúra elsősorban a jobboldali vélemények ellen irányul, démonizálva azokat. Erre elég konkrét bizonyítékok gyűltek össze. Mutatjuk.
