Brüsszel cenzúra Ursula von der Leyen Európai Bizottság Európai Unió közösségi média

Kellemetlen: két perc alatt törték fel a hekkerek Brüsszel új szuperfegyverét

2026. április 17. 15:59

Komoly biztonsági aggályokat találtak szakértők az Európai Bizottság életkor-ellenőrző alkalmazásában.

2026. április 17. 15:59
Az Európai Bizottság nagy reményekkel mutatta be új életkor-ellenőrző alkalmazását, amelynek célja, hogy a kiskorúak online védelmére hivatkozva Brüsszel teljesen a saját irányítása alá vonja, illetve hatékonyabban cenzúrázhassa a közösségi médiát. Ursula von der Leyen szerint az eszköz „technikailag kész”, és nyílt forráskódja révén bárki ellenőrizheti. A Politico szerint a kibertér valódi ismerői pedig kapva kaptak az alkalmon, és máris bolondot csináltak az uniós bürokratákból.

A bejelentést ugyanis gyorsan kritikák követték. Kiberbiztonsági szakértők már az első órákban súlyos hibákat és hiányosságokat találtak az applikációban, és az ügy hamar kellemetlen helyzetbe hozta Brüsszelt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba

Az Egyesült Államokból érkezett: ukrán titkosszolgálatok avatkoztak a magyarországi választásokba
Tovább a cikkhezchevron

Besült a csodafegyver

Paul Moore biztonsági szakértő szerint az alkalmazás érzékeny adatokat tárol a telefonon megfelelő védelem nélkül, és

„kevesebb mint két perc alatt fel tudta törni”.

A francia etikus hacker, Baptiste Robert megerősítette a problémákat, míg Olivier Blazy kriptográfus így fogalmazott:

Letöltöm az alkalmazást, igazolom, hogy elmúltam 18, majd az unokaöcsém felveszi a telefonomat, és ő is igazolni tudja, hogy elmúlt 18.”

Szerinte a közzétett kód „nem felel meg azoknak a kiberbiztonsági elvárásoknak, amelyeket egy ilyen fontos alkalmazásnál elvárnánk”, és a túl gyors bevezetés alááshatja a bizalmat.

Ezt is ajánljuk a témában

Brüsszel védekezik

A Bizottság ugyanakkor kitart álláspontja mellett. Paula Pinho szóvivő szerint az applikáció készen áll a bevetésre:

Talán hozzátehetjük, hogy mindig lehet javítani.”

Thomas Regnier digitális szóvivő viszont elismerte az ellentmondást:

Amikor azt mondjuk, hogy végleges verzió, az... még mindig egy demóverzió.”

Brüsszel azzal érvel, hogy a hibákat már javították, ám ezt több szakértő határozottan vitatja.

Politikai vita és adatvédelmi félelmek

Az ügy rávilágít a mélyebb konfliktusokra is. Emmanuel Macron francia elnök több európai vezetővel egyeztetett a kérdésről, miközben az EU a gyermekvédelem erősítését sürgeti.

A kritikusok szerint azonban a technológia nem áll készen. Markéta Gregorová, kalózpárti cseh EP-képviselő úgy véli,

  • „politikai nyomás alatt zajlik” a fejlesztés, míg Birgit Sippel, német szociáldemokrata EP-képviselő szerint az alkalmazás
  • „félkész megoldás, amely nem felel meg az EU saját normáinak”.

Piotr Müller, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt politikusa még élesebben fogalmazott:

A sietve bejelentett alkalmazás komoly kockázatot jelent a polgárok magánéletére. (...) Nem fogadhatjuk el egy kínai módon ellenőrzött internet fokozatos kiépítését Európában.”

Brüsszel eddigi módszereit ismerve, illetve a nagy sietséget látva, amellyel igyekeznek keresztül verni az új szabályozást, egészen biztosak lehetünk benne, hogy az Európai Bizottság a közösségi médiát is igyekszik beletörni a központilag ellenőrzött birodalmi kerékbe.

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Szamóca bácsi
•••
2026. április 17. 16:58 Szerkesztve
...aztán a következő majd a VPN betiltása lesz?
Szamóca bácsi
2026. április 17. 16:53
valaki tudja, hogy mi a működési elve / célja ennek a -- már félinformációk alapján is -- fasiszta szarságnak? (legkevésbé arra vágyok, hogy használjam / használni kelljen, de még leginkább kipróbálni sem szeretném.) állítólag az oroszoknál van valami u.m. "kötelező" alkalmazás minden telefonra -- hát akkor most elkészült az EU-s verzió? mindazonáltal látva az EU egyre diktatórikusabb mozgását aligha hiszem el bemondásra, hogy az repo-ból letöltött változat 100%-ban a nyílt kódból készült.
Dunhill67
2026. április 17. 16:42
akkor ezt annyira "hozzáértők" készítették mint a tiszaR applikációt:))....lehet ugyanazok?
freely
2026. április 17. 16:39
A Mandiner még mindig nem képes felfogni, hogy vége.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!