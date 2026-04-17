Kellemetlen: két perc alatt törték fel a hekkerek Brüsszel új szuperfegyverét

Az Európai Bizottság nagy reményekkel mutatta be új életkor-ellenőrző alkalmazását, amelynek célja, hogy a kiskorúak online védelmére hivatkozva Brüsszel teljesen a saját irányítása alá vonja, illetve hatékonyabban cenzúrázhassa a közösségi médiát. Ursula von der Leyen szerint az eszköz „technikailag kész”, és nyílt forráskódja révén bárki ellenőrizheti. A Politico szerint a kibertér valódi ismerői pedig kapva kaptak az alkalmon, és máris bolondot csináltak az uniós bürokratákból.

A bejelentést ugyanis gyorsan kritikák követték. Kiberbiztonsági szakértők már az első órákban súlyos hibákat és hiányosságokat találtak az applikációban, és az ügy hamar kellemetlen helyzetbe hozta Brüsszelt.