2025 januárjától, akár a kanapénkon ülve is digitális állampolgárrá válhatunk – mondja Both András

Nyitókép forrása: Facebook

Both András, az alkalmazást fejlesztő IdomSoft Zrt. vezérigazgatója az Indexnek beszélt a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) applikációjáról. Both azt mondta, tisztában vannak azzal, hogy sokan félnek attól, hogy az állam milyen adatokat tart róluk számon, de a DÁP-applikáció bevezetése ezen nem változtat. Kifejtette azt is, hogy nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy az alkalmazásuk biztonságos legyen, de mivel az IT-biztonság és a felhasználói élmény nem járnak kéz a kézben, ezért kompromisszumokat kellett hozniuk.

Mint ismert, a kormány 2022 végén elfogadta a Digitális Állampolgárság Programot, melynek célja, hogy létrejöjjön egy egységes digitális környezet, amely segíti az állampolgárok és a kormányzat különböző szervei között a kommunikációt.

A kabinet azt ígérte, olyan szolgáltatást alakítanak ki, amely „teljes mértékben az állampolgárok igényein és elvárásain alapul”, és végre nem az állampolgároknak kell igazodniuk az ügyintézésekhez, hanem az ügyintézés igazodik az emberek igényeihez, emlékeztetett a szájt.

A vezérigazgató most beharangozta,