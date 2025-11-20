Ft
szilágyi liliána úszás jóga

A jógaoktatás mellett most már jóslással is pénzt keresne Mexikóban Szilágyi Liliána

2025. november 20. 18:49

Elmélyedt az ezotéria világában az egykori úszó.

2025. november 20. 18:49
null

Újabb lábat épített magának Mexikóban a korábbi magyar válogatott úszó, Szilágyi Liliána. Mint korábban megírtuk, az egzotikus országban élő fiatal lány a közeli ismerősei szerint előbb szállodai takarítóként kezdett dolgozni, illetve jógaoktatóként és szabadúszó modellként is utalt magára korábban, most újabb szakmába kóstolt bele, elmélyedt az ezotériában. Közösségi oldalán így fogalmazott a közelmúltban:

„Évekig kutattam a mélységeket – a mozgás, az elme, a lélek birodalmait. Keresve a látható és láthatatlan kapcsolódásait, az élet ritmusát, a bölcsességet, amely a felszín alatt várakozik. Most eljött az idő, hogy megosszam ezt az utat veletek.

Megérkezett Noctura Lilia.

Egy tér, ahol a jóga eggyé fonódik tested bölcsességével, ahol a Tarot és az Asztrológia feltárja a létezés mélyebb áramlatait” – írta az egykori úszó.

Ezt is ajánljuk a témában

Szilágyi a legfrissebb hírek szerint tarot kártyák elemzésével és radix diagramolvasással (radix = születési képlet) foglalkozik, ezek segítségével támogat önmagunk megismerésében – számolt be róla a Blikk.

Szolgáltatásainak hirdetése szerint egy-másfél órás egyéni foglalkozásért 90 (30 ezer forint), három alkalomért 230 (76 ezer forint), egy hat alkalmas, egész éves mentorálásért 480 (159 ezer forint) dollárt kell leperkálni.

„Dolgozz velem, és indulj el egy közös utazásra, hogy jobban felfedezd Önmagad! Egyéni ülések során értelmezem a tarot szimbolikus rendszerét, és a születési képleted ujjlenyomat-szintű pontosságát, feltárva a személyre szabott térképedet, hogy segítsünk Neked a legnagyobb kalandban: önmagad felfedezésében” – fogalmazott Liliána.

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

madre79
2025. november 21. 12:08
Nem értem a kommentelőket! Nem elég szerencsétlennek, hogy az apja hosszú éveken keresztül abúzálta és miután a kedves papa ügyvéd így kimentették a szarból, de a lánya most is egy tönkre tett élettel birkózik. Elmenekült az országból, valamiből meg kell élnie. Ő a híres sarjaként így kell, hogy éljen?
Syr Wullam
2025. november 21. 09:12
Vajon miért van az, hogy a lelki sérültek mindig _mások_ lelki sérüléseit akarják "gyógyítani"? 🤔
haxima
2025. november 21. 08:25
Izé. A háttér meg a ruha alapján kicsit másmilyennek képzeltem mexikót. Kicsit melegebbnek meg sivatagisabbnak mint a Normafa. Hazudnak a filmek
borsos-2
2025. november 21. 04:43
Mexikóban a magyar lány számít különlegesnek. Ha elég ruganyos és készséges, még lehet pár jó éve. Ha bejön egy olimpiai érem, jobban járt volna….
