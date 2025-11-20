A jógaoktatás mellett most már jóslással is pénzt keresne Mexikóban Szilágyi Liliána

Szilágyi Liliána több lábon áll: modellkedik és szállodát takarít Mexikóban
A Blikk megtudta, hogy az egykori úszónő apja elállt az általa indított perektől.
Elmélyedt az ezotéria világában az egykori úszó.
Újabb lábat épített magának Mexikóban a korábbi magyar válogatott úszó, Szilágyi Liliána. Mint korábban megírtuk, az egzotikus országban élő fiatal lány a közeli ismerősei szerint előbb szállodai takarítóként kezdett dolgozni, illetve jógaoktatóként és szabadúszó modellként is utalt magára korábban, most újabb szakmába kóstolt bele, elmélyedt az ezotériában. Közösségi oldalán így fogalmazott a közelmúltban:
„Évekig kutattam a mélységeket – a mozgás, az elme, a lélek birodalmait. Keresve a látható és láthatatlan kapcsolódásait, az élet ritmusát, a bölcsességet, amely a felszín alatt várakozik. Most eljött az idő, hogy megosszam ezt az utat veletek.
Megérkezett Noctura Lilia.
Egy tér, ahol a jóga eggyé fonódik tested bölcsességével, ahol a Tarot és az Asztrológia feltárja a létezés mélyebb áramlatait” – írta az egykori úszó.
Szilágyi a legfrissebb hírek szerint tarot kártyák elemzésével és radix diagramolvasással (radix = születési képlet) foglalkozik, ezek segítségével támogat önmagunk megismerésében – számolt be róla a Blikk.
Szolgáltatásainak hirdetése szerint egy-másfél órás egyéni foglalkozásért 90 (30 ezer forint), három alkalomért 230 (76 ezer forint), egy hat alkalmas, egész éves mentorálásért 480 (159 ezer forint) dollárt kell leperkálni.
„Dolgozz velem, és indulj el egy közös utazásra, hogy jobban felfedezd Önmagad! Egyéni ülések során értelmezem a tarot szimbolikus rendszerét, és a születési képleted ujjlenyomat-szintű pontosságát, feltárva a személyre szabott térképedet, hogy segítsünk Neked a legnagyobb kalandban: önmagad felfedezésében” – fogalmazott Liliána.
