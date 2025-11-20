A jógaoktatás mellett most már jóslással is pénzt keresne Mexikóban Szilágyi Liliána

Újabb lábat épített magának Mexikóban a korábbi magyar válogatott úszó, Szilágyi Liliána. Mint korábban megírtuk, az egzotikus országban élő fiatal lány a közeli ismerősei szerint előbb szállodai takarítóként kezdett dolgozni, illetve jógaoktatóként és szabadúszó modellként is utalt magára korábban, most újabb szakmába kóstolt bele, elmélyedt az ezotériában. Közösségi oldalán így fogalmazott a közelmúltban:

„Évekig kutattam a mélységeket – a mozgás, az elme, a lélek birodalmait. Keresve a látható és láthatatlan kapcsolódásait, az élet ritmusát, a bölcsességet, amely a felszín alatt várakozik. Most eljött az idő, hogy megosszam ezt az utat veletek.