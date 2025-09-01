Íme a Tisza-féle sajtószabadság: Magyar Péter szabadsága alatt hívta fel az Index munkatársát, hogy kiabálva felkérdezze

Fekete-Szalóky Zoltán szerint a Tisza elnökének nyilatkozata „illeszkedik abba a mintázatba, amely az utóbbi időszakban egyre markánsabban körvonalazódik.”

Magyar Péter több alkalommal is számon kérte újságírónkat sajtóeseményeken, amiért olyan tartalom jelent meg az Indexen, amelyet ő vitatott. Volt olyan eset is, amikor munkatársunkat szabadsága alatt, telefonon kereste meg, és kiabálva vonta kérdőre egy cikk miatt”

– számolt be róla a főszerkesztő.

„A sajtó megfélemlítése, perrel vagy hatósági eszközökkel való fenyegetése elfogadhatatlan irány bármely demokratikus társadalomban. Az Index nem versenytársai vagy pártok céljai szerint működik, hanem az olvasókért, így a jövőben is hű marad alapértékeihez: a nyilvánosság szolgálatához, a tárgyilagossághoz és a tényszerű tájékoztatáshoz” – szögezte le.

Ahogy arról korábban a Maninderen is beszámoltunk, Magyar Péter a Facebookon kijelentette, hogy a TISZA „minden sajtó- és propagandatermék ellen sajtó-helyreigazítási pert indít”, amely beszámolt a párt kiszivárgott SZJA-emelési terveiről, „elsőként a rogáni Index ellen”.

Magyar Péter azt is írta, hogy „leendő TISZA-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el.”

Főszerkesztőnk, Szalai Zoltán ezzel kapcsolatban a Harcosok órájában rámutatott, sem a nyugati, sem a hazai liberális média nem tett Magyar kijelentésével kapcsolatban aggódó nyilatkozatot.