Íme a Tisza-féle sajtószabadság: Magyar Péter szabadsága alatt hívta fel az Index munkatársát, hogy kiabálva felkérdezze

2025. szeptember 01. 14:02

Az Indexen kívül megkerestünk más, magát függetlennek mondó médiumokat is – a Telexet, a 444-et, a 24.hu-t, a HVG-t, a Népszavát és Magyar Narancsot –, hogy megtudjuk, mi a véleményük a Tisza elnökének sajtószabadsággal kapcsolatos álláspontjáról.

2025. szeptember 01. 14:02
null

„Ahogy Magyar Péter elnök úr közösségi bejegyzésére reagálva is jeleztük: az Index ellen eddig sem ő, sem pártjának más vezetője nem indított sajtó-helyreigazítási pert. Amennyiben most bírósághoz fordul, természetesen meg fogjuk védeni magunkat, ahogy azt tettük eddig is, szinte mindig sikeresen” – válaszolta megkeresésünkre az Index főszerkesztője.

Ezt is ajánljuk a témában

Fekete-Szalóky Zoltán szerint a Tisza elnökének nyilatkozata „illeszkedik abba a mintázatba, amely az utóbbi időszakban egyre markánsabban körvonalazódik.”

Magyar Péter több alkalommal is számon kérte újságírónkat sajtóeseményeken, amiért olyan tartalom jelent meg az Indexen, amelyet ő vitatott. Volt olyan eset is, amikor munkatársunkat szabadsága alatt, telefonon kereste meg, és kiabálva vonta kérdőre egy cikk miatt” 

– számolt be róla a főszerkesztő.

„A sajtó megfélemlítése, perrel vagy hatósági eszközökkel való fenyegetése elfogadhatatlan irány bármely demokratikus társadalomban. Az Index nem versenytársai vagy pártok céljai szerint működik, hanem az olvasókért, így a jövőben is hű marad alapértékeihez: a nyilvánosság szolgálatához, a tárgyilagossághoz és a tényszerű tájékoztatáshoz” – szögezte le.

Ahogy arról korábban a Maninderen is beszámoltunk, Magyar Péter a Facebookon kijelentette, hogy a TISZA „minden sajtó- és propagandatermék ellen sajtó-helyreigazítási pert indít”, amely beszámolt a párt kiszivárgott SZJA-emelési terveiről, „elsőként a rogáni Index ellen”.

Magyar Péter azt is írta, hogy „leendő TISZA-kormány alatt bűncselekménynek fog számítani, ha egy sajtótermék szándékosan, rosszhiszeműen valótlanságot állít, főleg ha ezt az egyértelmű cáfolat után követi el.”

Főszerkesztőnk, Szalai Zoltán ezzel kapcsolatban a Harcosok órájában rámutatott, sem a nyugati, sem a hazai liberális média nem tett Magyar kijelentésével kapcsolatban aggódó nyilatkozatot.

Ezt is ajánljuk a témában

Egy politikus meg akarja mondani, hogy mi az, ami szándékosan rosszhiszemű és nyilván látszik a posztokból, hogy szerinte minden szándékosan rosszhiszemű” 

– mutatott rá.

Hozzátette: még az is, ha egy nyilvános videót az újságírók feldolgoznak.

„Szerinte rosszhiszemű, mások szerint jóhiszemű. Pont ez a sajtószabadságnak lényege”. Vannak baloldali lapok, jobboldali lapok, liberális lapok, és azok mind a saját szemüvegükön keresztül értelmezik a világot – fejtette ki.

Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy akkor járna börtön, ha az újságíró egyértelmű cáfolat után állít valóságot.

Szalai Zoltán erre úgy reagált: 

De hát mi az egyértelmű cáfolat? Az, hogy A-t is mondanak, B-t is mondanak, majd utána elmondják, hogy »a valóságot nem mondhatjuk el, mert akkor megbukunk«”?

„Ezt így nem lehet komolyan venni” – tette hozzá.

Magyar Péter fenyegetésével kapcsolatban az Indexen kívül megkerestünk más, magát függetlennek mondó médiumokat is – a Telexet, a 444-et, a 24.hu-t, a HVG-t, a Népszavát és Magyar Narancsot –, hogy megtudjuk, mi a véleményük a Tisza elnökének sajtószabadsággal kapcsolatos álláspontjáról, ám utóbbiaktól nem jött válasz. 

Az ATV-től pedig azt a követkző választ kaptuk: „Ahogy a múltban, úgy a jövőben is az ATV Csoport arra törekszik, hogy jogszerűen és kiegyensúlyozottan tájékoztassa nézőit és hallgatóit pártállástól függetlenül. Ezen elveket semmilyen külső körülmény nem befolyásolja.”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP
 

