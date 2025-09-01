Szalai Zoltán: A Tiszára egyszerre jellemző az összevisszaság és az őszintétlenség

„Egy dolgot halhatunk. Azt hallhatjuk, hogy »az, amit mi csinálni fogunk, azt nem mondhatjuk el, mert ha elmondanánk, megbukunk«” – mondta Szalai Zoltán a Harcosok órájában, a Mandiner hetilapjának főszerkesztője azzal a videóval kapcsolatban, amelyet lapunk talált meg, és amelyen Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke azt mondja: „Választást kell nyerni és utána mindent lehet”.

Tarr Zoltán ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy a Tisza etyeki fórumán a jelentős többség a többkulcsos adót támogatta és ő is amellett érvelt.

Ugyanezen a fórumon a Tisza alelnöke azt is elismerte: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.