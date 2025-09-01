Ft
Harcosok órájában Szalai Zoltán Magyar Péter

Szalai Zoltán: A Tiszára egyszerre jellemző az összevisszaság és az őszintétlenség

2025. szeptember 01. 11:09

A Mandiner hetilapjának főszerkesztője a Harcosok órájában rámutatott, hogy Magyar Péter terve a sajtószabadságot fenyegeti.

2025. szeptember 01. 11:09
null

„Egy dolgot halhatunk. Azt hallhatjuk, hogy »az, amit mi csinálni fogunk, azt nem mondhatjuk el, mert ha elmondanánk, megbukunk«” – mondta Szalai Zoltán a Harcosok órájában, a Mandiner hetilapjának  főszerkesztője azzal a videóval kapcsolatban, amelyet lapunk talált meg, és amelyen Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke azt mondja: „Választást kell nyerni és utána mindent lehet”.

Tarr Zoltán ezt azzal kapcsolatban mondta, hogy a Tisza etyeki fórumán a jelentős többség a többkulcsos adót támogatta és ő is amellett érvelt.

Ugyanezen a fórumon a Tisza alelnöke azt is elismerte: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

Szalai Zoltán szerint az esetből az látszik, hogy Tiszára egyszerre jellemző összevisszaság és őszintétlenség: egyrészt sokféle állítást tettek már arról, milyen adórendszert vezetnének be, de amit valójában terveznek, azt elhallgatják.

A Mandiner főszerkesztője arra is reagált, hogy Magyar Péter börtönbe küldené azokat az újságírókat, akik szerinte szándékosan és rosszhiszeműen valótlanságot állítanak.

„Mindig halljuk, hogy Magyarországon milyen gondok vannak a sajtószabadsággal, erről a nyugati média is nagyon sokszor értekezik. Nem értem, hogy ilyenkor miért nem aggódik valaki” – jegyezte meg Szalai Zoltán.

Egy politikus meg akarja mondani, hogy mi az, ami szándékosan rosszhiszemű és nyilván látszik a posztokból, hogy szerinte minden szándékosan rosszhiszemű” 

– mutatott rá.

Hozzátette: még az is, ha egy nyilvános videót az újságírók feldolgoznak.

„Szerinte rosszhiszemű, mások szerint jóhiszemű. Pont ez a sajtószabadságnak lényege”. Vannak baloldali lapok, jobboldali lapok, liberális lapok, és azok mind a saját szemüvegükön keresztül értelmezik a világot – fejtette ki.

Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy akkor járna börtön, ha az újságíró egyértelmű cáfolat után állít valóságot.

Szalai Zoltán erre úgy reagált: 

De hát mi az egyértelmű cáfolat? Az, hogy A-t is mondanak, B-t is mondanak, majd utána elmondják, hogy »a valóságot nem mondhatjuk el, mert akkor megbukunk«”?

„Ezt így nem lehet komolyan venni” – tette hozzá.

Külpolitikai vizekre evezve a műsor házigazdája, Németh Balázs egy másik, a Mandineren megjelent cikket is idézett, amelyben arról írtunk, hogy szinte lehetetlenné vált a tanítás a német iskolákban a migránsok miatt. A német Die Welt szerint ugyanis „messze túl sok olyan gyermeket iskoláznak be, akik alig tudnak koncentrálni, és mindenekelőtt nem tudnak németül”.

A Mandiner főszerkesztője ezzel kapcsolatban megjegyezte. Ez nemcsak a német iskolákban figyelhető meg, hanem az osztrákokban is. Ezért van az, hogy Bécsben és Berlinben a magán- és egyházi iskolák gombamód elszaporodtak, mert a szülők látják, hogy az állami iskolákban az első években azzal lesznek elfoglalva, hogy a gyermekek jelentős részét megtanítsák németül.

Szalai Zoltán leszögezte, ez nem azt jelenti, hogy ezeknek a szülőknek bajuk van a migránsok gyermekeivel, ez egyszerűen egy pragmatikus döntés.

A teljes beszélgetést az alábbi videóra kattintva tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó (YouTube/Harcosok Órája)
 

