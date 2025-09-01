Szalai Zoltán: A Tiszára egyszerre jellemző az összevisszaság és az őszintétlenség

Szalai Zoltán szerint az esetből az látszik, hogy Tiszára egyszerre jellemző összevisszaság és őszintétlenség: egyrészt sokféle állítást tettek már arról, milyen adórendszert vezetnének be, de amit valójában terveznek, azt elhallgatják.
A Mandiner főszerkesztője arra is reagált, hogy Magyar Péter börtönbe küldené azokat az újságírókat, akik szerinte szándékosan és rosszhiszeműen valótlanságot állítanak.
„Mindig halljuk, hogy Magyarországon milyen gondok vannak a sajtószabadsággal, erről a nyugati média is nagyon sokszor értekezik. Nem értem, hogy ilyenkor miért nem aggódik valaki” – jegyezte meg Szalai Zoltán.
Egy politikus meg akarja mondani, hogy mi az, ami szándékosan rosszhiszemű és nyilván látszik a posztokból, hogy szerinte minden szándékosan rosszhiszemű”
– mutatott rá.
Hozzátette: még az is, ha egy nyilvános videót az újságírók feldolgoznak.
„Szerinte rosszhiszemű, mások szerint jóhiszemű. Pont ez a sajtószabadságnak lényege”. Vannak baloldali lapok, jobboldali lapok, liberális lapok, és azok mind a saját szemüvegükön keresztül értelmezik a világot – fejtette ki.
Magyar Péter úgy fogalmazott, hogy akkor járna börtön, ha az újságíró egyértelmű cáfolat után állít valóságot.
Szalai Zoltán erre úgy reagált:
De hát mi az egyértelmű cáfolat? Az, hogy A-t is mondanak, B-t is mondanak, majd utána elmondják, hogy »a valóságot nem mondhatjuk el, mert akkor megbukunk«”?
„Ezt így nem lehet komolyan venni” – tette hozzá.
Külpolitikai vizekre evezve a műsor házigazdája, Németh Balázs egy másik, a Mandineren megjelent cikket is idézett, amelyben arról írtunk, hogy szinte lehetetlenné vált a tanítás a német iskolákban a migránsok miatt. A német Die Welt szerint ugyanis „messze túl sok olyan gyermeket iskoláznak be, akik alig tudnak koncentrálni, és mindenekelőtt nem tudnak németül”.