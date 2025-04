Lebukott Magyar Péter: így játszik össze a Telex-szel a Tisza-vezér

Szerdán a sajtó jelentős része gyorsan beszámolt arról a kínos esetről, amelyben Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke egy telefonbeszélgetés során megfenyegethette a Magyar Nemzeti Bank egyik női alkalmazottját. Az MNB hivatalos közleményt adott ki az ügyről a délelőtti órákban, amely alapján például az Index már 12:20-kor közölte az első cikkét a témáról.

A Telex azonban órákon át nem írt az ügyről, majd akkor közölt cikket, amikor Magyar Péter 14:22-kor nyilvánosan reagált egy Facebook-bejegyzésben. Ebben a pártelnök az MNB-t „vergődéssel” vádolta, ugyanakkor elismerte, hogy valóban felhívta a bank ügyintézőjét, és jelezte neki: „a legtöbb felesleges és álságos kérdésre” egy bohóc jelet fog rajzolni.

Mindössze négy perccel Magyar Péter posztja után, 14:26-kor megjelent a Telex cikke is – egy több mint 2500 karakteres anyag –, amely már idézte, sőt be is linkelte a pártelnök Facebook-bejegyzését. A cikk címe szintén Magyar Péter szavaira utalt. A Telex beszámolójában az olvasható: „Az MNB valószínűleg Magyar Péterre utalt közleményében, ezért kérdéseket küldtünk a Tisza Párt sajtóosztályának. Nem sokkal cikkünk megjelenése után Magyar Péter Facebookon reagált az MNB közleményére...”

Az ügy érdekessége, hogy a Telex cikkének publikálása és Magyar Péter reakciója között mindössze négy perc telt el.

Nem található nyoma annak, hogy a portál korábban közzétett volna egy olyan verziót, amelyben nem szerepel a politikus válasza. Ezért az Index kérdéseket intézett a Telex főszerkesztőjéhez, Német Tamáshoz, hogy tisztázza, hogyan zajlott valójában a cikk közlése. Német Tamás válaszában azt írta: az MNB közleménye után kérdéseket küldtek a Tisza Pártnak, majd időt hagytak a válaszra. Állítása szerint a cikkük először még Magyar Péter reakciója nélkül jelent meg, és azt később frissítették a politikus posztjával. Hozzátette:

„Cikkünk 14:26-kor jelent meg. Magyar Péter Facebook-bejegyzéséről onnan értesültek az ügyeletes munkatársaink, hogy a Tisza Párt kiküldte emailben közleményként 14:34-kor, azaz már cikkünk megjelenése után. Ezután frissítettük a cikkünket és annak címét a reakcióval. Ekkor még nem figyeltünk fel arra, hogy maga a Facebook-bejegyzés már néhány perccel cikkünk élesedése előtt megjelent, cikkünkben ezért pontatlanul fogalmaztunk az időrenddel kapcsolatban. Azóta ezt pontosítottuk, amit a cikk végén jeleztünk is.”

Ugyanakkor Német Tamás válasza több kérdést is felvet. A Telex felületén ugyanis a publikálási idő mellett általában látható, ha egy cikket frissítettek, és a módosításokat külön is jelzik. Az érintett cikk jelenlegi verzióján ugyan szerepel frissítésre utaló megjegyzés, ám egy korábbi,

az Index birtokában lévő képernyőfotó alapján az eredeti, 14:26-kor megjelent változat is tartalmazta már Magyar Péter reakcióját.

Ezért nehezen értelmezhető a főszerkesztő azon állítása, hogy a pártelnök válaszát csak a 14:34-kor kapott email után illesztették be a cikkbe. A körülmények így azt a benyomást keltik, hogy a Telex különös gyorsasággal és Magyar Péter narratívájának közlésével reagált az ügyre...