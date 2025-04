„Némileg meglepő, de valójában annál egyértelműbb levelet kaptam néhány perce az Index.hu szerkesztőségéből: ebben megköszönik és le is zárják az eddigi együttműködésünket, mondván átalakul a hírportál vélemény rovata és mivel szorosabbra fűzik az együttműködést az ÖT.hu oldal szerkesztőségével, ezért új szerzőknek adják át a »megjelenés lehetőségét«.

Annak idején kaptam hideget és meleget, amikor kétheti rendszerességgel – egyébként bármiféle juttatás vagy ellenszolgáltatás nélkül – véleménycikkek írására vállalkoztam az Indexnél; elsősorban azért támadtak a jelenlegi hatalom ellenzékéből, mert szerintük ezzel (a Fidesz határozott és elvi ellenfeleként) akaratlanul is legitimáltam a hírportál állítólagos fidesz-közelbe húzódását. Akkor és most is az volt az álláspontom, hogy ha bármilyen, de akár a legelfogultabb kormánypárti felületen is – legalább azon a pár flekknyi részen – megjelenhet a Fidesz propagandával ellentétes, kritikus, a valóságra és a bűnökre rámutató elemzés, akkor van értelme csinálni. Nem is volt semmilyen probléma egészen idáig, még ha nyilván nem is értettek mindig egyet az Index új szerkesztői az írásaim bizonyos megállapításaival, módosítás vagy érdemi javítás nélkül jelentek meg minden esetben a szövegek; ezt is fontos leszögezni.