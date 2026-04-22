Kimondta Daniel Freund, az uniós források nagy részét nem fogja megkapni Magyarország

Új kormány ide vagy oda, most még nem lesz pénz – Daniel Freund hiú reménnyé silányította Magyar Péter tervét
Nem eszik azt olyan forrón.
A német EP-képviselő szerint már lehetetlen megmenteni az RFF-forrásokat.
A leendő Magyar Péter vezette kormánynak nagyon rövid idő alatt jelentős feladatokat kell végrehajtania, ha meg akarja menteni a Magyarország számára járó, de jogállamisági aggályok és korrupciós kockázatok miatt jelenleg felfüggesztett uniós támogatásokat. A legnagyobb kockázat az idén augusztus 31-én lejáró Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásait érinti. Ezeket a projekteket a határidőig be kell fejezni, különben a pénz véglegesen elveszik.
Daniel Freund német zöldpárti európai parlamenti képviselő szerint a források egy részét valószínűleg nem sikerül majd megmenteni, mivel három hónap alatt rendkívül nehéz lenne megvalósítani a tervekben szereplő beruházásokat.
Freund az Indexnek adott interjúban üdvözölte a magyar választás eredményét és a politikai váltást, ugyanakkor rámutatott: barátja, Hadházy Ákos visszavonul a politikától. Freund szerint az elmúlt 16 évben az Orbán-kormány ellopta az uniós forrásokat: azok a magyar adófizetők helyett a leköszönő miniszterelnök közeli ismerőseihez, köztük családtagjaihoz és gyerekkori barátaihoz kerültek, akik ennek köszönhetően jelentős vagyonra tettek szert.
Hangsúlyozta, hogy ő személyesen örül a változásnak, de szerinte valódi reformokra van szükség ahhoz, hogy Brüsszel felszabadítsa a pénzeket.
Magyarország helyzete nem hasonlítható a lengyel esetre, ahol Donald Tusk kormánya 2023-ban vette át a hatalmat. „Orbán Viktor alkotmányozó többségével jóval nagyobb károkat okozott 16 év alatt, mint a PiS nyolc év alatt Lengyelországban. Ráadásul a PiS-nek soha nem volt kétharmada” – mondta Freund.
Szerinte Lengyelországban sikerült visszaállítani az igazságszolgáltatás függetlenségét és csatlakozni az Európai Ügyészséghez, míg Magyarországon ennél mélyebb problémák halmozódtak fel, beleértve a „rendszerszintű korrupciót” és az „uniós források ellopását”.
Jelenleg összesen mintegy 17 milliárd euró uniós forrás van felfüggesztve Magyarország számára:
Freund szerint a források felszabadítása nem történhet automatikusan a kormányváltással. Először teljesíteni kell a korábban az előző kormány által elfogadott 27 szupermérföldkövet, valamint a jogállamisági és korrupcióellenes reformokat.
Különösen kritikus az időfaktor az RRF esetében: augusztus 31-ig nemcsak a mérföldköveket kell teljesíteni, hanem a konkrét projekteket is be kell fejezni. Freund szerint ez három hónap alatt gyakorlatilag lehetetlen, mivel más országok négy év alatt valósították meg hasonló beruházásokat. Ezért szerinte a teljes 10,4 milliárd euró megmentése irreális.
Ugyanakkor reméli, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament együttműködik az új kormánnyal, és jogilag megfelelő megoldásokat keresnek a lehető legtöbb forrás megmentésére, de csak a feltételek teljesítése után.
A 2018-ban indított 7. cikkelyes eljárás (amely akár a magyar szavazati jog felfüggesztésével is járhat) Freund szerint egyelőre nem szüntethető meg. Szerinte ez jó lehetőség arra, hogy az új kormány bemutassa a jogállamiság helyreállítására tett lépéseit. Az Európai Parlament továbbra is monitorozni fogja Magyarországot, mert a választási győzelem önmagában nem oldja meg az „alkotmányos és jogi” problémákat.
Külön kitért „barátjára”, Hadházy Ákosra, akinek vereségét sajnálja, de úgy véli, Hadházy sokat tett a korrupció elleni küzdelemért, és most szívesen tér vissza az állatorvosi pályára.
Ezt is ajánljuk a témában
Nyitókép forrása: Soós Lajos / MTI
