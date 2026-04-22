daniel freund hadházy ákos európai parlament Magyar Péter uniós források

Kimondta Daniel Freund, az uniós források nagy részét nem fogja megkapni Magyarország

2026. április 22. 07:47

A német EP-képviselő szerint már lehetetlen megmenteni az RFF-forrásokat.

2026. április 22. 07:47
null

A leendő Magyar Péter vezette kormánynak nagyon rövid idő alatt jelentős feladatokat kell végrehajtania, ha meg akarja menteni a Magyarország számára járó, de jogállamisági aggályok és korrupciós kockázatok miatt jelenleg felfüggesztett uniós támogatásokat. A legnagyobb kockázat az idén augusztus 31-én lejáró Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásait érinti. Ezeket a projekteket a határidőig be kell fejezni, különben a pénz véglegesen elveszik.

Daniel Freund német zöldpárti európai parlamenti képviselő szerint a források egy részét valószínűleg nem sikerül majd megmenteni, mivel három hónap alatt rendkívül nehéz lenne megvalósítani a tervekben szereplő beruházásokat.

Freund az Indexnek adott interjúban üdvözölte a magyar választás eredményét és a politikai váltást, ugyanakkor rámutatott: barátja, Hadházy Ákos visszavonul a politikától. Freund szerint az elmúlt 16 évben az Orbán-kormány ellopta az uniós forrásokat: azok a magyar adófizetők helyett a leköszönő miniszterelnök közeli ismerőseihez, köztük családtagjaihoz és gyerekkori barátaihoz kerültek, akik ennek köszönhetően jelentős vagyonra tettek szert. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Hangsúlyozta, hogy ő személyesen örül a változásnak, de szerinte valódi reformokra van szükség ahhoz, hogy Brüsszel felszabadítsa a pénzeket. 

Magyarország helyzete nem hasonlítható a lengyel esetre, ahol Donald Tusk kormánya 2023-ban vette át a hatalmat. „Orbán Viktor alkotmányozó többségével jóval nagyobb károkat okozott 16 év alatt, mint a PiS nyolc év alatt Lengyelországban. Ráadásul a PiS-nek soha nem volt kétharmada” – mondta Freund.

Szerinte Lengyelországban sikerült visszaállítani az igazságszolgáltatás függetlenségét és csatlakozni az Európai Ügyészséghez, míg Magyarországon ennél mélyebb problémák halmozódtak fel, beleértve a „rendszerszintű korrupciót” és az „uniós források ellopását”.

Jelenleg összesen mintegy 17 milliárd euró uniós forrás van felfüggesztve Magyarország számára:

  • 10,4 milliárd az RRF-ből,
  • 6,3 milliárd pedig a kohéziós alapokból.

Freund szerint a források felszabadítása nem történhet automatikusan a kormányváltással. Először teljesíteni kell a korábban az előző kormány által elfogadott 27 szupermérföldkövet, valamint a jogállamisági és korrupcióellenes reformokat.

Különösen kritikus az időfaktor az RRF esetében: augusztus 31-ig nemcsak a mérföldköveket kell teljesíteni, hanem a konkrét projekteket is be kell fejezni. Freund szerint ez három hónap alatt gyakorlatilag lehetetlen, mivel más országok négy év alatt valósították meg hasonló beruházásokat. Ezért szerinte a teljes 10,4 milliárd euró megmentése irreális.

Ugyanakkor reméli, hogy az Európai Bizottság és az Európai Parlament együttműködik az új kormánnyal, és jogilag megfelelő megoldásokat keresnek a lehető legtöbb forrás megmentésére, de csak a feltételek teljesítése után.

A 2018-ban indított 7. cikkelyes eljárás (amely akár a magyar szavazati jog felfüggesztésével is járhat) Freund szerint egyelőre nem szüntethető meg. Szerinte ez jó lehetőség arra, hogy az új kormány bemutassa a jogállamiság helyreállítására tett lépéseit. Az Európai Parlament továbbra is monitorozni fogja Magyarországot, mert a választási győzelem önmagában nem oldja meg az „alkotmányos és jogi” problémákat.

Külön kitért „barátjára”, Hadházy Ákosra, akinek vereségét sajnálja, de úgy véli, Hadházy sokat tett a korrupció elleni küzdelemért, és most szívesen tér vissza az állatorvosi pályára.

Nyitókép forrása: Soós Lajos / MTI

Összesen 48 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
néhai Ch.Pilot
2026. április 22. 09:46
Mi itt a nemzeti oldalon tudtuk, és mondtuk is. Ennek ellenére 3,3 millióan a Tiszára szavaztak. Miattuk jártunk így. Vagyis: A 3,3 millió hazaáruló országa lettünk.
europész
2026. április 22. 09:42
Mindenki nyugodjon meg mint nyul a hurokban. Magyarorszagnak jaro penz mar regen elegetesre kerult az ukranoknal.Semmit nem kapunk.Az unio az utolso tizenot evben egyre nagyobb marhasagokatt kovet el es ezt utolag peobaljak megmagyarazni.Persze az alltaluk uzemeltetett media segitsegevel be is etetik a szolga nepeiket.Koztuk bennunket is. Szep jovot mindenkinek.Almodjunk.
lyon-v-2
2026. április 22. 09:41
Freundina eddig is köcsög volt és ezek után is az marad.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.