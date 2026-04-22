Kimondta Daniel Freund, az uniós források nagy részét nem fogja megkapni Magyarország

A leendő Magyar Péter vezette kormánynak nagyon rövid idő alatt jelentős feladatokat kell végrehajtania, ha meg akarja menteni a Magyarország számára járó, de jogállamisági aggályok és korrupciós kockázatok miatt jelenleg felfüggesztett uniós támogatásokat. A legnagyobb kockázat az idén augusztus 31-én lejáró Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásait érinti. Ezeket a projekteket a határidőig be kell fejezni, különben a pénz véglegesen elveszik.

Daniel Freund német zöldpárti európai parlamenti képviselő szerint a források egy részét valószínűleg nem sikerül majd megmenteni, mivel három hónap alatt rendkívül nehéz lenne megvalósítani a tervekben szereplő beruházásokat.

Freund az Indexnek adott interjúban üdvözölte a magyar választás eredményét és a politikai váltást, ugyanakkor rámutatott: barátja, Hadházy Ákos visszavonul a politikától. Freund szerint az elmúlt 16 évben az Orbán-kormány ellopta az uniós forrásokat: azok a magyar adófizetők helyett a leköszönő miniszterelnök közeli ismerőseihez, köztük családtagjaihoz és gyerekkori barátaihoz kerültek, akik ennek köszönhetően jelentős vagyonra tettek szert.