Ki akar holland lenni, ha magyar is lehet? – így döntöttek Alkmaarban

Írország egy emberként lázadt fel

Az ír válogatott tizenegyesekkel kikapott Csehországban a labdarúgó-világbajnokság pótselejtezőjében, és így lemarad a vb-ről. A mérkőzés után Írországban csalást emlegetnek, méghozzá a tizenegyespárbajban történtek miatt. A Csakfoci hívta fel arra a figyelmet – és a büntetőpárbajt visszanézve, visszahallgatva valóban így történt –, hogy az írek tizenegyesei előtt és közben hangos sziréna szólt, míg a csehek lövései alatt nem. Végül két vendégjátékos is hibázott, így a hazaiak jutottak be a pótselejtező utolsó körébe.

A kép csalóka, a magyar válogatottat kiejtő Írország sem lesz ott a vb-n / Fotó: Milan Kammermayer/AFP

Az ír szurkolók a különböző közösségi oldalakon a szirénázás miatt panaszkodtak – írta a csakfoci.hu a The Irish Sunra hivatkozva. Így vélekedtek a drukkerek:

„A csehek csaltak, kivártak a tizenegyeseknél, hogy lássák, merre vetődik a kapus, majd szirénahangot játszottak be, amikor az írek rúgták a tizenegyeseiket, hogy megzavarják őket.”