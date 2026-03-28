Ki akar holland lenni, ha magyar is lehet? – így döntöttek Alkmaarban

Már csak a bejelentés hiányzik: megvan a megállapodás, Zidane visszatér
2021 nyara óta nincs csapata a francia legendának. Most azonban nagyon úgy tűnik, hogy Zinédine Zidane ismét vezetőedző lesz.
Zinédine Zidane, Kovács Bendegúz és Szoboszlai Dominik érdekelte a legjobban a héten a Mandiner Sport olvasóit. No meg egy ukrán címvédés a magyar fővárosban.
Hosszú ideje, 2021 óta nem volt csapata Zinédine Zidane-nak, most viszont úgy tűnik, lesz, nem is akármilyen: a francia legenda egy másik ikontól, Didier Deschamps-tól veheti át hazája nemzeti labdarúgó-válogatottját, állítólag már a megegyezés is megszületett. Ám csak a világbajnokság után, Deschamps azt még ugyanis végigcsinálja a franciákkal, s csak a tornát követően lép hátra. A korábban a Real Madrid vezetőedzőjeként már történelmi sikereket – például 2016 és 2018 között egymást követő három Bajnokok Ligája-győzelmet – elérő Zidane-nak fel lesz adva a lecke, ha tartani akarja Deschamps eredményeit, hiszen utóbbi 2018-ban világbajnoki címig, négy éve pedig vb-ezüstéremig vezette a válogatottat, amely a nyári – sajnos Magyarország nélküli – tornán is a favoritok közé tartozik.
Ezt is ajánljuk a témában
A holland élcsapat AZ Alkmaarnál bontogatja szárnyait Kovács Bendegúz, aki egyelőre az utánpótlásban termeli a gólokat, de a célja, hogy idővel átvegye a stafétát attól a Troy Parrottól, aki gyakorlatilag egymaga végzett ki minket a sorsdöntő novemberi, írek elleni világbajnoki selejtezőn. A korábban az Ajaxnál játszó Kováccsal kapcsolatban időről időre felröppennek olyan hírek, hogy a magyar helyett a holland válogatottság is szóba jöhetne nála, ám a 18 éves támadó most ismét tisztába tette a dolgokat:
Öt év után megkaphatnám a holland állampolgárságot, de nekem tökéletesen megfelel a magyar útlevél. A magyar válogatottba kerülés a célom, ez nem kérdés. Még sohasem jártam a Puskás Arénában, csak kívülről láttam, és nagyon szívesen megnézném belülről – óriási lenne, ha kerettagként tehetném."
Felidézte azt is, hogy a családja mindent félredobott Magyarországon, hogy Hollandiában építhesse fel a karrierjét, ezért szóba sem jöhetett, hogy feladja, amikor az Ajaxnál nem számítottak rá. „Különben is, az legyen a legnagyobb problémám az életben, hogy az Ajaxnál keveset játszottam – ennél az embereknek sokkal nagyobb gondjaik vannak” – nyomatékosította a magyar U-válogatottakban már öt gólnál járó csatárígéret.
Ezt is ajánljuk a témában
Tökéletesen megfelel neki ez az útlevél.
Kedden nagy bejelentést tett Mohamed Szalah:
az egyiptomi világklasszis az idény végén kilenc rendkívül sikeres év után elhagyja a Liverpoolt.
A klub elmúlt évtizedének legmeghatározóbb játékosa Szoboszlai Dominikkel is kimondottan jó kapcsolatot ápol, a pályán belül és kívül is, a magyar sztár így szokás szerint az Instagramon reagált jó barátja döntésére. A jelenleg a válogatottunknál tartózkodó székesfehérvári futballista a közösségi oldalán megosztotta Szalah videóját, és csak annyit írt a huszonnégy óráig látható sztorijában három szívecske kíséretében, hogy „legenda”. A Liverpool felnőttcsapatának másik magyar játékosa, Kerkez Milos ugyancsak posztolt ezen a közösségi felületen, ő is a videót osztotta meg, és királynak nevezte Szalahot.
Ezt is ajánljuk a témában
A Liverpool felnőttcsapatának másik magyar játékosa, Kerkez Milos is posztolt.
A címvédő ukrán Viktor Vihriszt sikerét hozta a legendás ökölvívó, Papp László születésének századik évfordulója alkalmából rendezett szerda esti bokszgála főmérkőzése, melyen a Boksz Világszervezet (WBO) nehézsúlyú Európa-bajnoki címe volt a tét a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. A késő estébe nyúlt rendezvény utolsó meccsén gyorsan egyértelművé vált, hogy Mariusz Wach nem fogja tudni elhódítani az övet Vihriszttől, ugyan a lengyel öklöző végig bírta a 10 menetet, de az ukrán sportoló egyhangú pontozással győzött. A 33 éves Vihriszt januárban szerezte meg a nehézsúlyú Eb-címet, amikor mindössze 16 másodperc után technikai kiütéssel legyőzte az északmacedón Todorcse Cvetkovot.
Az ukrán nehézsúlyú 19. profi meccsén a 18. győzelmét aratta.
Ezt is ajánljuk a témában
Három olimpiai aranyérmet nyert.
Az ír válogatott tizenegyesekkel kikapott Csehországban a labdarúgó-világbajnokság pótselejtezőjében, és így lemarad a vb-ről. A mérkőzés után Írországban csalást emlegetnek, méghozzá a tizenegyespárbajban történtek miatt. A Csakfoci hívta fel arra a figyelmet – és a büntetőpárbajt visszanézve, visszahallgatva valóban így történt –, hogy az írek tizenegyesei előtt és közben hangos sziréna szólt, míg a csehek lövései alatt nem. Végül két vendégjátékos is hibázott, így a hazaiak jutottak be a pótselejtező utolsó körébe.
Az ír szurkolók a különböző közösségi oldalakon a szirénázás miatt panaszkodtak – írta a csakfoci.hu a The Irish Sunra hivatkozva. Így vélekedtek a drukkerek:
„A csehek csaltak, kivártak a tizenegyeseknél, hogy lássák, merre vetődik a kapus, majd szirénahangot játszottak be, amikor az írek rúgták a tizenegyeseiket, hogy megzavarják őket.”
„Ennek a tizenegyespárbajnak vizsgálat alá kell kerülnie, felháborító, hogy a csehek minden egyes ír rúgásnál hangos szirénát játszottak be.”
„Hogy lehet az, hogy sziréna szólt a stadionban, amikor az írek rúgták a tizenegyeseket? A cseheknél bezzeg csend volt.”
„Aki azt a szirénát nyomta minden ír büntetőnél… szeretnék beszélni vele.”
„Az UEFA-nak is ki kell vizsgálnia, ki játszotta be a szirénát az ír büntetőknél – ez szégyen!”
A magyarok közül ugyanakkor többen is arra hívták fel a figyelmet, hogy korábban – például ellenünk – meg pont az íreket támogatták meg külső segítséggel.
Ezt is ajánljuk a témában
Nehezen emésztik meg a történteket.
Nyitókép: MTI/ Czeglédi Zsolt
Ezt is ajánljuk a témában
Kívülről diktált politikai program, alfahím-kuruckodás, valójában hajbókolás a brüsszeli urak előtt, a nemzeti nagytőke letörése a multik kedvéért – ezt tudtuk, de még a kampánytechnikát is sikerült lemásolnia a Tiszának. Zelenszkij és Magyar Péter közötti hasonlóság nem lehet a véletlen műve.