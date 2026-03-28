Kovács Bendegúz Zinédine Zidane világbajnokság heti összefoglaló Liverpool francia válogatott Szoboszlai Dominik Mohamed Szalah

Ki akar holland lenni, ha magyar is lehet? – így döntöttek Alkmaarban

2026. március 28. 06:25

Zinédine Zidane, Kovács Bendegúz és Szoboszlai Dominik érdekelte a legjobban a héten a Mandiner Sport olvasóit. No meg egy ukrán címvédés a magyar fővárosban.

2026. március 28. 06:25
null

Hosszú ideje, 2021 óta nem volt csapata Zinédine Zidane-nak, most viszont úgy tűnik, lesz, nem is akármilyen: a francia legenda egy másik ikontól, Didier Deschamps-tól veheti át hazája nemzeti labdarúgó-válogatottját, állítólag már a megegyezés is megszületett. Ám csak a világbajnokság után, Deschamps azt még ugyanis végigcsinálja a franciákkal, s csak a tornát követően lép hátra. A korábban a Real Madrid vezetőedzőjeként már történelmi sikereket – például 2016 és 2018 között egymást követő három Bajnokok Ligája-győzelmet – elérő Zidane-nak fel lesz adva a lecke, ha tartani akarja Deschamps eredményeit, hiszen utóbbi 2018-ban világbajnoki címig, négy éve pedig vb-ezüstéremig vezette a válogatottat, amely a nyári – sajnos Magyarország nélküli – tornán is a favoritok közé tartozik. 

ZIDANE, Zinedine
Egyvalami közös Zinédine Zidane-ban és a magyar válogatottban: az idei vb-n még egyikük sem lesz ott / Fotó: Neil Hall

A magyar válogatott a prioritás

A holland élcsapat AZ Alkmaarnál bontogatja szárnyait Kovács Bendegúz, aki egyelőre az utánpótlásban termeli a gólokat, de a célja, hogy idővel átvegye a stafétát attól a Troy Parrottól, aki gyakorlatilag egymaga végzett ki minket a sorsdöntő novemberi, írek elleni világbajnoki selejtezőn. A korábban az Ajaxnál játszó Kováccsal kapcsolatban időről időre felröppennek olyan hírek, hogy a magyar helyett a holland válogatottság is szóba jöhetne nála, ám a 18 éves támadó most ismét tisztába tette a dolgokat: 

Öt év után megkaphatnám a holland állampolgárságot, de nekem tökéletesen megfelel a magyar útlevél. A magyar válogatottba kerülés a célom, ez nem kérdés. Még sohasem jártam a Puskás Arénában, csak kívülről láttam, és nagyon szívesen megnézném belülről – óriási lenne, ha kerettagként tehetném."

Felidézte azt is, hogy a családja mindent félredobott Magyarországon, hogy Hollandiában építhesse fel a karrierjét, ezért szóba sem jöhetett, hogy feladja, amikor az Ajaxnál nem számítottak rá. „Különben is, az legyen a legnagyobb problémám az életben, hogy az Ajaxnál keveset játszottam – ennél az embereknek sokkal nagyobb gondjaik vannak”  – nyomatékosította a magyar U-válogatottakban már öt gólnál járó csatárígéret.

Kovács Bendegúz futószalagon szállítja a gólokat a Alkmaarban / Fotó: az.nl

Szoboszlai is reagált Szalah nagy bejelentésére

Kedden nagy bejelentést tett Mohamed Szalah: 

az egyiptomi világklasszis az idény végén kilenc rendkívül sikeres év után elhagyja a Liverpoolt.

A klub elmúlt évtizedének legmeghatározóbb játékosa Szoboszlai Dominikkel is kimondottan jó kapcsolatot ápol, a pályán belül és kívül is, a magyar sztár így szokás szerint az Instagramon reagált jó barátja döntésére. A jelenleg a válogatottunknál tartózkodó székesfehérvári futballista a közösségi oldalán megosztotta Szalah videóját, és csak annyit írt a huszonnégy óráig látható sztorijában három szívecske kíséretében, hogy „legenda”. A Liverpool felnőttcsapatának másik magyar játékosa, Kerkez Milos ugyancsak posztolt ezen a közösségi felületen, ő is a videót osztotta meg, és királynak nevezte Szalahot.

Ukrán diadal Budapesten

A címvédő ukrán Viktor Vihriszt sikerét hozta a legendás ökölvívó, Papp László születésének századik évfordulója alkalmából rendezett szerda esti bokszgála főmérkőzése, melyen a Boksz Világszervezet (WBO) nehézsúlyú Európa-bajnoki címe volt a tét a Dr. Koltai Jenő Sportközpontban. A késő estébe nyúlt rendezvény utolsó meccsén gyorsan egyértelművé vált, hogy Mariusz Wach nem fogja tudni elhódítani az övet Vihriszttől, ugyan a lengyel öklöző végig bírta a 10 menetet, de az ukrán sportoló egyhangú pontozással győzött. A 33 éves Vihriszt januárban szerezte meg a nehézsúlyú Eb-címet, amikor mindössze 16 másodperc után technikai kiütéssel legyőzte az északmacedón Todorcse Cvetkovot. 

Az ukrán nehézsúlyú 19. profi meccsén a 18. győzelmét aratta.

Írország egy emberként lázadt fel

Az ír válogatott tizenegyesekkel kikapott Csehországban a labdarúgó-világbajnokság pótselejtezőjében, és így lemarad a vb-ről. A mérkőzés után Írországban csalást emlegetnek, méghozzá a tizenegyespárbajban történtek miatt. A Csakfoci hívta fel arra a figyelmet – és a büntetőpárbajt visszanézve, visszahallgatva valóban így történt –, hogy az írek tizenegyesei előtt és közben hangos sziréna szólt, míg a csehek lövései alatt nem. Végül két vendégjátékos is hibázott, így a hazaiak jutottak be a pótselejtező utolsó körébe.

A kép csalóka, a magyar válogatottat kiejtő Írország sem lesz ott a vb-n / Fotó: Milan Kammermayer/AFP

Az ír szurkolók a különböző közösségi oldalakon a szirénázás miatt panaszkodtak – írta a csakfoci.hu a The Irish Sunra hivatkozva. Így vélekedtek a drukkerek:

„A csehek csaltak, kivártak a tizenegyeseknél, hogy lássák, merre vetődik a kapus, majd szirénahangot játszottak be, amikor az írek rúgták a tizenegyeseiket, hogy megzavarják őket.”

„Ennek a tizenegyespárbajnak vizsgálat alá kell kerülnie, felháborító, hogy a csehek minden egyes ír rúgásnál hangos szirénát játszottak be.”

„Hogy lehet az, hogy sziréna szólt a stadionban, amikor az írek rúgták a tizenegyeseket? A cseheknél bezzeg csend volt.”

„Aki azt a szirénát nyomta minden ír büntetőnél… szeretnék beszélni vele.”

„Az UEFA-nak is ki kell vizsgálnia, ki játszotta be a szirénát az ír büntetőknél – ez szégyen!”

A magyarok közül ugyanakkor többen is arra hívták fel a figyelmet, hogy korábban például ellenünk meg pont az íreket támogatták meg külső segítséggel.

  • „A csalás náluk volt, ellenünk a kinti meccsen.”
  • „Visszakapták, amit ellenünk elcsaltak, megérdemlitek!!!”
  • „Azért, aki látta az írek selejtezőit, emlékezhetnek, hogy nem kicsi bírói segédletet kaptak minden mérkőzésen, főleg a hazai meccseiken... Savanyú a szőlő.”
  • „Az ír taktika része volt az, hogy az ellenfelet provokálva jogosulatlan emberelőnybe kerüljön. Sallai, az örmény Barszegjan, majd maga CR7 is felült a provokációnak, és kigolyózta magát. Nos, úgy látom, a fagyi visszanyalt, kedves írek. Karmikus arculcsapás. Dugó van és irány a dublini pubok!”

Nyitókép: MTI/ Czeglédi Zsolt

***

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv

Ott vannak az ukránok a Tiszában, a Tisza eltörölné a védett benzinárat – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

