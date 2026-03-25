03. 25.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 25.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
megemlékezés Papp László ökölvívás

Száz éve született Papp László, a magyar ökölvívás legendája

2026. március 25. 12:32

Száz éve, 1926. március 25-én született Budapesten Papp László háromszoros olimpiai bajnok, profi Európa-bajnok ökölvívó, edző, a magyar sportélet egyik legnagyobb és legnépszerűbb alakja. A Nemzeti Archívum Sajtóarchívumának portréja:

Angyalföldön nőtt fel, gépkocsivezető édesapja zenére, hegedülni taníttatta, de mivel maga is bokszolt, gyakran vitte fiát ökölvívó-mérkőzésekre. Papp László tizenegy évesen vesztette el apját, a család ezután kis élelmiszerüzletükből tartotta fenn magát. A zenével felhagyott, inkább a labdarúgás érdekelte, szakmát a budai Magyar Optikai Művekben (MOM) tanult, s barátaival le-lejártak ökölvívó edzésekre is. A sikerek azonban nem jöttek, így felhagyott a boksszal, életében csak a második világháború után került ismét előtérbe a sport, amikor nevelőedzője Fehér István lett. Még pályafutása kezdetén megnősült, egy fiuk (ifj. Papp László) született.

1945 és 1956 között a BVSC, a Bp. Bástya (ma MTK Budapest) és a Vasas bokszolójaként közép-, majd nagyváltósúlyban hét országos bajnokságot nyert. Amatőrként 193 mérkőzésből 183-at nyert meg 2 döntetlen és 8 vereség mellett, 1949-ben középsúlyban, 1951-ben nagyváltósúlyban lett Európa-bajnok.

Az 1948-as londoni ötkarikás játékokon középsúlyban, 1952-ben Helsinkiben és 1956-ban Melbourne-ben nagyváltósúlyban győzött, így ő lett az első ökölvívó az újkori olimpiák történetében, aki egymás után három aranyérmet szerzett. (Erre a bravúrra azóta csak a kubai Teofilo Stevenson és Felix Savon volt képes.)

Felkészülését Adler Zsigmond irányította, aki mindig tudta, milyen utasításokkal kell a kötelek közé küldenie tanítványát, mesterével feltétlenül megbíztak egymásban.

Papp László, vagy ahogy egy egész ország emlegette, Papp Laci (de barátai csak Görbének becézték) 1957-ben állami engedéllyel profi ökölvívó lett. A hivatásosok között 

  • 29 mérkőzéséből 27-et nyert meg, 
  • ebből 11 volt kiütés, 
  • 12 pontozásos győzelem 
  • és 4 technikai K.O. 

Két mérkőzése zárult döntetlenül, ezek közül az egyiken hét menetet törött kézzel bokszolt végig, azaz veretlen maradt. Egy angol ökölvívó elleni diadala után a londoni parlamentben egy képviselőnő szóvá tette: miért adnak a tévében olyan meccset, ahol egy angolt ennyire megvernek – megjegyzendő, hogy a magyar televízió a 29 mérkőzésből mindössze egyet közvetített.

Papp László sorozatban három olimpián nyert aranyérmet (Fotó: AFP)

Papp a hivatásosok között 1962-ben Európa-bajnoki címet is szerzett, amit hatszor védett meg. 1964-ben esélye nyílt arra, hogy a profi világbajnoki címért léphessen szorítóba, de a sportvezetés máig nem tisztázott, de bizonyosan politikai okokból ezt nem engedte, s pályafutása befejezésére kényszerítette; ezt a méltánytalanságot soha nem tudta kiheverni. 1989-ben a WBO profi ökölvívó világszervezet tiszteletbeli világbajnokká nyilvánította és átadta neki az övet, elismerve, hogy nincs nála méltóbb tulajdonosa. A KO-királynak nevezett Papp, akinek legfélelmetesebb fegyvere a rettegett balhorog volt, a sportszerűség példaképe volt, egyik profi ellenfele a „ring lovagjának” nevezte.

Visszavonulása után edzőként dolgozott, 1969-ben mesterével, Adler Zsigmonddal a válogatott vezetését vették át. Új edzésmódszert, személyre szabott versenyeztetést és kemény edzésmunkát vezettek be, tanítványaiktól a magánéletben is sportemberhez méltó magatartást követeltek, s olyan kiváló bokszolókat neveltek, mint az 1972-ben olimpiai bajnok Gedó György, valamint Badari Tibor, Kajdi János. Papp László rövid ideig saját boksziskolát is működtetett, élete utolsó évtizedében – amíg egészsége engedte, Parkinson-kórban szenvedett – edzőként sportegyesületeknek segített.

Számos kitüntetéssel ismerték el, többi között 1982-ben NOB Érdemrenddel tüntették ki, 1991-ben a magyar Halhatatlanok Klubjának tagja, 1992-ben a Magyar Ökölvívó Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke lett. Példaszerű sportkarrierje elismeréseként 1993-ban Nemzetközi Fair Play-díjjal tüntették ki. Megkapta az Olimpiai Érdemrendet, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét (1996), valamint a Millenniumi Ezüst Emlékérmet (2001). 1999-ben a világ sportújságírói a világ 25 legjobb sportolója közé választották, 2001-ben bekerült a Nemzetközi Ökölvívó Hírességek Csarnokába, a 20. század harmadik legjobb magyar férfi sportolója címmel tüntették ki, megkapta a Csík Ferenc-díjat, valamint Budapest, a XIII. kerület, később posztumusz a Hegyvidék díszpolgára lett.

Minden idők egyik legnagyobb magyar sportolója hosszú, súlyos betegség után 2003. október 16-án, 77 évesen hunyt el Budapesten. A Farkasréti temetőben nyugszik.

Papp László hetvenhét éves korában hunyt el (Fotó: AFP)

A legendás bokszolóval 1957-ben játékfilmet forgattak Nehéz kesztyűk címmel, életéről több film készült (Pofonok völgye, avagy Papp Lacit nem lehet legyőzni; Paplaci) és több könyv is jelent meg. 2004 óta az ő nevét viseli a Papp László Budapest Sportaréna, emlékét dombormű őrzi a budapesti Kassák Lajos utca 48. számú ház falán, ahol gyermekkorát töltötte, valamint Újbudán, a Mányoki utcában, ahol egy ideig lakott. Angyalföldön teret nevezték el róla és szobrot állítottak tiszteletére, a főváros XII. kerületében, a MOM Kulturális Központ mellett látható egész alakos szobra. Nevével a Fővárosi Önkormányzat díjat alapított. 2024-ben mutatta be a Déryné Társulat a róla szóló, A Bajnokok bajnoka című színdarabot. Születésének 100. évforduló alkalmából a Magyar Ökölvívó Szövetség (MÖSZ) és a BVSC-Zugló sportegyesület 2026-ra emlékévet hirdetett, tiszteletére idén emlékbélyeget és -érmet bocsátanak ki, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Dr. Koltai Jenő Sportközpontjában a március 25-i megemlékezésen többi között bemutatják a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum relikviáival és fotókiállításával illusztrált Papp László-vándorkiállítást. A MÖSZ elnökségének döntése értelmében 2026-tól születésnapja a Magyar Ökölvívás Napja.

(MTI)

Nyitókép: AFP

***

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. március 25. 12:52
Van tőle autogramom:-) Gyerekként egy SZÚR- on szereztem:-)
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!