World Boxing boksz Oroszország ökölvívás

Diplomáciai mérföldkő: Oroszország és Fehéroroszország is csatlakozott a világszövetséghez

2026. március 21. 14:21

Az olimpiai ökölvívás hivatalos sportági világszervezete, a World Boxing (WB) végrehajtó bizottsága jóváhagyta több ország csatlakozási kérelmét is. Az orosz mellett a fehérorosz szövetség is felvételt nyert.

Az olimpiai ökölvívás hivatalos sportági világszervezete, a World Boxing (WB) végrehajtó bizottsága jóváhagyta az orosz szövetség csatlakozási kérelmét. A WB bejelentése szerint hasonló döntés született több más ország, így Fehéroroszország esetében is, a nemzetközi szervezetnek pedig immár összesen 168 tagja van. 

Bivol orosz
Az orosz övhalmozó, Dmitrij Bivol félnehézsúlyú és egyesített világbajnok (Fotó: Parick T. Fallon/AFP)

Az oroszokkal együtt már majdnem 170 tag, köztük a magyarok is

Közéjük tartozik a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ) is, amely tavaly februárban csatlakozott a World Boxinghoz, elhagyva az amatőr ökölvívást addig irányító csúcsszervezetet, az orosz Umar Kremljov vezette Nemzetközi Bokszszövetséget (IBA). A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) a múlt év elején ismerte el a World Boxingot a globális szintű ökölvívás nemzetközi irányító testületeként. 

Később a NOB ülése jóváhagyta az ökölvívás felvételét a 2028-as olimpiai játékok műsorába a WB égisze alatt, kizárva az IBA-t az ötkarikás mozgalomból, mivel a szövetség, amelyet 2019-ben megfosztottak az olimpiai versenyek lebonyolításának jogától, nem oldotta meg a pénzügyi, sportszakmai és vezetési problémákat.

(MTI)

Nyitókép: MTI

