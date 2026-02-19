Magyar Péter bálványa a trianoni megemlékezések miatt kesereg: Demszky Gábor szerint nem fontos nemzeti öntudatra nevelni a gyerekeket

Magyar Péter példaképe Demszky Gábor, Budapest egykori, az SZDSZ színeiben politizáló főpolgármestere – akiről a Tisza-vezér több interjúban is elmondta, plakátokat akasztott ki gyerekszobája falára – Facebook-oldalán osztotta meg 11 éves unokája egyik iskolai feladatát, amellyel Demszky a magyar történelemoktatás irányát és hangsúlyait bírálta.

A feladat arra vonatkozott, hogy mit jelent a nemzeti összetartozás napja, és mely történelmi eseményhez kapcsolódik az emléknap. A gyermek válaszában kifejtette: június 4-én a magyarság az 1920-as trianoni békediktátum aláírására emlékezik. Hozzátette, hogy ezen a napon a nemzet tagjai összetartozásukat fejezik ki a határon túlra került magyar közösségekkel így a megemlékezés a nemzeti identitás fontos kifejeződése.