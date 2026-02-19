Magyar Péter bálványa a trianoni megemlékezések miatt kesereg: Demszky Gábor szerint nem fontos nemzeti öntudatra nevelni a gyerekeket

Eddig a percig kellett várni: az oroszok is megszólaltak Magyarország és Szlovákia döntéséről
Kemény üzenetet küldött Moszkva.
Demszky a magyar történelemoktatás irányát és hangsúlyait bírálta.
Magyar Péter példaképe Demszky Gábor, Budapest egykori, az SZDSZ színeiben politizáló főpolgármestere – akiről a Tisza-vezér több interjúban is elmondta, plakátokat akasztott ki gyerekszobája falára – Facebook-oldalán osztotta meg 11 éves unokája egyik iskolai feladatát, amellyel Demszky a magyar történelemoktatás irányát és hangsúlyait bírálta.
A feladat arra vonatkozott, hogy mit jelent a nemzeti összetartozás napja, és mely történelmi eseményhez kapcsolódik az emléknap. A gyermek válaszában kifejtette: június 4-én a magyarság az 1920-as trianoni békediktátum aláírására emlékezik. Hozzátette, hogy ezen a napon a nemzet tagjai összetartozásukat fejezik ki a határon túlra került magyar közösségekkel így a megemlékezés a nemzeti identitás fontos kifejeződése.
A nemzeti összetartozás napját 2010-ben nyilvánította hivatalos emléknappá az Országgyűlés, elsősorban a Fidesz és a Jobbik kezdeményezésére.
A javaslat legmarkánsabb parlamenti ellenzője az MSZP volt, amely korábban koalícióban kormányzott az SZDSZ-szel.
Az ellenzők érvelése szerint az emléknap bevezetése kedvezőtlen hatással lehetett volna Magyarország szomszédos országokkal fenntartott kapcsolataira, és nem feltétlenül szolgálta volna a határon túli magyar közösségek érdekeit.
Ezt is ajánljuk a témában
Kemény üzenetet küldött Moszkva.
Nyitókép: képernyőfotó