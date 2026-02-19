Ft
Magyar Péter bálványa a trianoni megemlékezések miatt kesereg: Demszky Gábor szerint nem fontos nemzeti öntudatra nevelni a gyerekeket

2026. február 19. 15:09

Demszky a magyar történelemoktatás irányát és hangsúlyait bírálta.

2026. február 19. 15:09
null

Magyar Péter példaképe Demszky Gábor, Budapest egykori, az SZDSZ színeiben politizáló főpolgármestere – akiről a Tisza-vezér több interjúban is elmondta, plakátokat akasztott ki gyerekszobája falára – Facebook-oldalán osztotta meg 11 éves unokája egyik iskolai feladatát, amellyel Demszky a magyar történelemoktatás irányát és hangsúlyait bírálta.

A feladat arra vonatkozott, hogy mit jelent a nemzeti összetartozás napja, és mely történelmi eseményhez kapcsolódik az emléknap. A gyermek válaszában kifejtette: június 4-én a magyarság az 1920-as trianoni békediktátum aláírására emlékezik. Hozzátette, hogy ezen a napon a nemzet tagjai összetartozásukat fejezik ki a határon túlra került magyar közösségekkel így a megemlékezés a nemzeti identitás fontos kifejeződése.

A nemzeti összetartozás napját 2010-ben nyilvánította hivatalos emléknappá az Országgyűlés, elsősorban a Fidesz és a Jobbik kezdeményezésére.

A javaslat legmarkánsabb parlamenti ellenzője az MSZP volt, amely korábban koalícióban kormányzott az SZDSZ-szel.

Az ellenzők érvelése szerint az emléknap bevezetése kedvezőtlen hatással lehetett volna Magyarország szomszédos országokkal fenntartott kapcsolataira, és nem feltétlenül szolgálta volna a határon túli magyar közösségek érdekeit.

Nyitókép: képernyőfotó

