Nem teljesítették Marco Rossi kérését, a holland állampolgárság is szóba került

A tehetséges támadó nyáron az Ajaxtól szerződött az alkmaariakhoz, s az idényben 34 tétmérkőzésen harminc gólt szerzett. A hétvégén már a felnőtteknél is leült a kispadra. „Tiszta fejjel futballozom, csak a feladataimra összpontosítok. Fiatal korom ellenére sok sikert és csalódást megéltem, megtanultam helyén kezelni a velem történteket, ezért sohasem bizonytalanodom el. Nem feszülök rá, ha egy meccsen nem jön ki a lépés. Tisztában vagyok a képességeimmel, tudom, hogy jó vagyok és élvezem a játékot ” – jelentette ki az UEFA Ifjúsági Ligában a német Dortmund, a holland másodosztályban az Oss ellen triplázó csatár, akinek a pályafutását az olasz sztárklub, a Juventus is monitorozza.

Hozzátette: felnéz a magyarokat novemberben „kivégző” ír Troy Parrottra, akinek a helyét előbb-utóbb szeretné átvenni az AZ Alkmaar első keretében.

A helyi lapok négy és fél év kinti tartózkodás után arról kérdezgetik, kacérkodik-e a holland válogatottság gondolatával. Kovács Bendegúz erre így felelt: