Marco Rossi magyar válogatott Kovács Bendegúz Hollandia AZ Alkmaar

Nem teljesítették Marco Rossi kérését, a holland állampolgárság is szóba került

2026. március 24. 11:08

Az Alkmaar fiatal magyar labdarúgója egyértelmű választ adott a holland válogatottságot firtató kérdésre. A 18 éves Kovács Bendegúz egy interjúban kijelentette: tökéletesen megfelel neki a mi útlevelünk, a magyar válogatottba akar bekerülni és a Puskás Arénában szeretne egyszer pályára lépni.

„Figyeljük a teljesítményét, és beszéltünk már több edzőjével, ismerjük a képességeit. Az elsődleges feltétele a behívásának, hogy a klubjában is eljusson az első csapatig. Higgyék el, ha Troy Parrott – akinek a nevére egész életemben emlékezni fogok – helyén játszana az AZ-ban, már most közöttünk lenne. Az újságírókat arra kérem, ne legyenek túl nagy elvárásaik vele szemben, egy idő után ugyanis nehéz lesz elbírnia az ezzel járó terhet. Olvastam olyan cikket is, hogy már most meg kellene hívnunk, vagy legkésőbb júniusban. Legyenek türelmesek, eljön majd az ő ideje is, ha már rendszeresen szerepel a felnőttkeretben” – mondta a Hollandiában légióskodó, de elsősorban az AZ Alkmaar utánpótláscsapatában tündöklő fiatal Kovács Bendegúzzal kapcsolatban nemrég Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya. 

A 18 éves játékosról ennek ellenére most újabb cikk jelent meg, amelyben jelenlegi klubja mellett a holland állampolgárság és válogatottság is szóba került. „Szerintem elég jól kezelem, nincs rám nagy hatással. A pozitív hangvételű cikkeket elolvasom, azok építik az önbizalmamat, a kritikát azonban az edzőimtől várom, az ő véleményükre adok igazán. Nem vagyok visszahúzódó alkat, szeretek a középpontban lenni, szóval, nem bánom, ha a góljaim miatt rólam beszélnek, írnak az emberek” – válaszolta Kovács a Nemzeti Sportnak a hirtelen jött hírnévre vonatkozó kérdésére.

A tehetséges támadó nyáron az Ajaxtól szerződött az alkmaariakhoz, s az idényben 34 tétmérkőzésen harminc gólt szerzett. A hétvégén már a felnőtteknél is leült a kispadra. „Tiszta fejjel futballozom, csak a feladataimra összpontosítok. Fiatal korom ellenére sok sikert és csalódást megéltem, megtanultam helyén kezelni a velem történteket, ezért sohasem bizonytalanodom el. Nem feszülök rá, ha egy meccsen nem jön ki a lépés. Tisztában vagyok a képességeimmel, tudom, hogy jó vagyok és élvezem a játékot ” – jelentette ki az UEFA Ifjúsági Ligában a német Dortmund, a holland másodosztályban az Oss ellen triplázó csatár, akinek a pályafutását az olasz sztárklub, a Juventus is monitorozza. 

Kovács Bendegúz
Kovács Bendegúz egyértelmű választ adott a holland válogatottságot firtató kérdésre / Fotó: mlsz.hu

Hozzátette: felnéz a magyarokat novemberben „kivégző” ír Troy Parrottra, akinek a helyét előbb-utóbb szeretné átvenni az AZ Alkmaar első keretében. 

A helyi lapok négy és fél év kinti tartózkodás után arról kérdezgetik, kacérkodik-e a holland válogatottság gondolatával. Kovács Bendegúz erre így felelt: 

Öt év után megkaphatnám a holland állampolgárságot, de nekem tökéletesen megfelel a magyar útlevél. A magyar válogatottba kerülés a célom, ez nem kérdés. Még sohasem jártam a Puskás Arénában, csak kívülről láttam, és nagyon szívesen megnézném belülről – óriási lenne, ha kerettagként tehetném.

Először azonban az Alkmaar felnőttcsapatába szeretnék bekerülni, amihez továbbra is jól kell teljesítenem a tartalékok között. Nem titok, szeretnék az európai elit ligák valamelyikében futballozni, az álmom a spanyol bajnokság. Mindent megteszek, hogy odaérjek.”  

Felidézte azt is, hogy a családja mindent félredobott Magyarországon, hogy Hollandiában építhesse fel a karrierjét, ezért szóba sem jöhetett, hogy feladja, amikor az Ajaxnál nem számítottak rá. „Különben is, az legyen a legnagyobb problémám az életben, hogy az Ajaxnál keveset játszottam – ennél az embereknek sokkal nagyobb gondjaik vannak”  – nyomatékosította 

  • az édesapja által alapított Nyíregyházi Fiatal Gyémántok SK-ban nevelkedett, majd 
  • a Tisza Tibor, illetve 
  • a Bajnokok Ligája-győztes Nordin Wooter akadémiáján 

egyéni képzéseket végző ifjú futballista.

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Reszelő Aladár
2026. március 24. 13:11
Valóban ne pakoljunk rá extra nyomást. Ott van a kapitány noteszében, minden héten nézik a számait, amit a felnőttek közt is tud bizonyítani, abban a pillanatban megy a meghívó. Aki pedig a felnőttek közt is ilyen számokat hoz majd, az válogathat majd, hogy melyik topligában óhajt majd játszani.
ZZoltan
2026. március 24. 12:44
na ez a példás hozzáállás!
