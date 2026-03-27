Durva leleplezés: Magyar Pétert tényleg Zelenszkij mintájára „csinálták meg”. Pontról pontra, tégláról téglára – mutatjuk!

– mondta egy toborzóvideóban Zelenszkij, aki valójában egyszemélyes márkaként vitte az elnökválasztási kampányt. „Paradox módon épp Zelenszkij programjának homályossága – a konkrétumok, az egyértelmű jelszavak és a markáns arcok hiánya – járult hozzá a projekt sikeréhez” – olvasható A Jokerben. Ezt a stratégiát a parlamenti választásokon is megismételte, miután elsöprő győzelmét követően kiharcolta az előrehozott választásokat. Ismét sikerrel járt. „A Nép Szolgája szuperpopulista programja egy fedél alá terelte az ország két eltérő választói világát: minden megye a saját elveit és vágyait ismerte fel ebben a politikai vállalkozásban, és arra szavazott, amit benne a magáénak érzett” – írja Bondarenko. A jelöltekkel kapcsolatban hozzáteszi:

„a fő követelmény világos volt: ne töltsenek be meghatározó szerepet a politikában, és ne viseljenek korábbi parlamenti vagy miniszteri tisztséget.”

A Tisza Párt ugyan nem nyert országos választást, de kétségtelen, hogy a 2024-es európai parlamenti választásokon jelentős eredményt ért el. A siker kulcsa azonban nem maga a párt volt, hanem

a pártelnök személye, akit rendkívül gyorsan reflektorfénybe emelt a kormánykritikus sajtó.

Magyar Péter pártja számára elegendő volt egy Facebook-oldal, egy nehezen védhető botrány és populista ígéretek sora ahhoz, hogy néhány hónap alatt a második legerősebb politikai erővé váljon. És igen: az ellenzéki pártvezető azt is meghirdette, hogy képviselőjelöltként olyanok csatlakozhatnak hozzájuk, akiknek nincs kötődésük a fennálló politikai rendszerhez (más kérdés, hogy ezt a mércét Zelenszkij legalább magukra nézve be is tartotta, Magyar Péter meg már a maga személyében felrúgta).

Visszatérve A Jokerre: „Zelenszkij és a Nép Szolgája mozgalom kétségkívül populista vállalkozás volt, amelyben a forma megelőzte a tartalmat. A felmérések szerint kevesen tudták pontosan, mit tartalmaz az általuk meghirdetett program. A kampányban a külsőségek és a keretek váltak meghatározóvá, a választók pedig a régi sémák elutasításaként, egyfajta tudattalan elv – a »bármi, csak ne a régi« – mentén szavaztak.

Keveseket érdekelt, mit ígér az új köntös; Zelenszkij neve inkább a társadalom megújulásába vetett rejtett reménnyel kapcsolódott össze.

A régi elit a felhalmozódott társadalmi ellenszenv megtestesítőjévé vált – függetlenül attól, hogy éppen kormányon volt-e vagy ellenzékben.”

Lényegében ugyanazt a stratégiát alkalmazta az ukrán elnök, amelyet jelenleg Magyar Péter is követ: egyszerre pozicionálja magát a kormánnyal és az úgynevezett óellenzéki pártokkal szemben azzal, hogy a legerősebb ellenzéki riválisait „szatellitpártokként” vagy „kék Fideszként” bélyegzi meg, és minden erővel a visszalépésüket igyekszik kikényszeríteni. Ennek megfelelően a teljes Tisza-projekt – akárcsak korábban a Nép Szolgája mozgalom – alapvetően a korábbi politikai elit iránti ellenérzésre épül.

Valamint egy erős rajongótáborra.

Ennek Magyar Péter esetében az egyik csúcspontja a mozikban jelenleg is futó Tavaszi szél – az ébredés című film bemutatása volt, amiben – és amelynek kapcsán – piedesztálra emelik a politikust. Az elméletileg nőjogi aktivista, gyakorlatilag Magyar Péter-rajongó Mérő Vera értekezése remek példa erre a rajongásra: „Én ezt a filmet nagyjából a tizedik percétől az utolsóig végig sírtam. Egyszerűen azért, mert közben szorongattam a mellettem ülő kezét, és arra gondoltam: nem kell abban felnevelnünk a gyerekeinket, amiben eddig éltünk. (…) Mert ez a hazánk. Ez az az érzés, amihez Magyar Péter hozzásegítette ezt az országot. Ez az az érzés, amihez milliókat segített hozzá, médiumként, közvetítőként. Afféle vezetőként.”

Zelenszkij esetében az erőteljes, konfrontatív fellépés nem váltott ki különösebb ellenérzést. Sőt: imádták a rajongói. Ahogyan Bondarenko írja, már elnökként is „látványos »népítéleteket« tartott a tisztviselőkkel szemben, ami kifejezetten tetszett az egyszerű embereknek. Támadást indított a nagyvárosok polgármesterei ellen is.”

Ezek a motívumok sem ismeretlenek a Tisza Párt környezetében, amelyben – mint fentebb felvetettük – szerepet játszhat az ellenzéki pártvezető ambivalens személyisége.

Amikor Magyar Péter figyelmét ellentmondásaira irányítják, nem kíméli sem párttársait („agyhalottak”), sem szövetségeseit, sem szavazóit („büdösek az emberek és a szájuk”), sőt még a vele szimpatizáló kormánykritikus média képviselőit sem. Ahogy korábban a vesszőhibákért alázta volt felesége stábját, olyan indulattal rontott neki a vele szövetséges médiának is, ha nem a szerinte megfelelő módon kommunikáltak róla.

Első jelentősebb konfliktusa az ATV-vel alakult ki: egy élő adás során egyszerűen kirohant a stúdióból, mert nem értett egyet Rónai Egon műsorvezető kérdéseivel és szembesítésével.

Utána pedig a rá jellemző módon bosszút állt: listázni kezdte a csatorna meghatározó szereplőit felekezeti hovatartozásuk szerint, egyiküket pedig volt III/III-as ügynöknek nevezte.

Egy másik esetben a 444.hu egy tényfeltáró cikkben foglalkozott azzal, kik segítették a Tisza Pártot a 2024-es kampány során. Erre Magyar egy kommentben így reagált: „Gratulálok az értékes »oknyomozó« cikkhez. (…) Gondolom, a kormánypropaganda örömmel átveszi ezt a remek irományt. Well done!” A cikket szemléző Telex is kritikát kapott: miután átvették a 444 írását és megosztották a Facebookon, Magyar megjegyezte, hogy

gratulál a képválasztáshoz, és feltételezte, hogy sokáig kellett keresniük egy olyan felvételt, amelyen kevesen láthatók mellette.

A 444 ezt követően külön írásban foglalkozott a Tisza vezetőjének kommentelési gyakorlatával, megjegyezve, hogy ez a fajta kommunikáció eddig nem volt jellemző a hazai közéletben. A pártelnök ezúttal sem fogta vissza magát: indulatos hozzászólásban reagált, és élesen bírálta az orgánum munkatársait.

Párt, ami nem párt

A Tisza Párthoz hasonlóan – amelynek hivatalos tagsága mindmáig csupán néhány tucat főre tehető – a Zelenszkij-féle Nép Szolgája sem működik klasszikus értelemben vett politikai szervezetként. „Formálisan igen: volt neve, frakciói és vezetői. Hiányzott azonban mögüle a kiépített struktúra, a helyi szervezeti hálózat és az alapszintű pártélet. Megvolt a külső forma. És megvolt az arc. Ez egy ideig elegendőnek bizonyult” – írja Bondarenko, aki szerint ez önmagában is elegendő volt a sikerhez.

„Zelenszkij tökéletesen beleillett ennek a tömegnek az elvárásrendszerébe (…) választásukat mindössze annyival indokolták, hogy »menő«, ezzel gyakorlatilag kiiktatva minden racionalitást a politikából, és elutasítva annak logikai alapú megközelítését.”

Mindez azonban nem valósulhatott volna meg külső támogatás nélkül. Ehhez egy – sőt, több – megállapodásra volt szükség: Zelenszkij esetében nem Brüsszellel, hanem Washingtonnal. A Joker egyik forrása (Volodimir Szivkovics korábbi képviselő) szerint már 2019 januárjában felkereste Zelenszkijéket egy Michael Gordon nevű amerikai összekötő, aki segítséget ajánlott a kampányhoz, egyúttal világossá téve a feltételeket:

együttműködés az IMF-fel és annak előírásainak végrehajtása,

a konfrontáció fenntartása Oroszországgal,

a multinacionális vállalatok érdekeinek védelme.

Ahogyan a kötet szerzője fogalmaz: „Zelenszkij ekkor értette meg, hogy nem lehet Vaszyl Holoborodko” – vagyis az a fiktív elnök, aki a képernyőn szembeszállt az IMF-fel, mert Zelenszkij a valóságban paktumot kötött velük.

Az Oroszországgal való konfrontáció Magyar Péterék esetében is deklaráltan megjelenik, az energiapolitika területe mellett másutt is. Erre utal az ukrán témájú pólókban megvalósított, Tisza-párti performansz is, amely nem hagy különösebb kétséget afelől, hogy a párt támogatja-e a háború folytatásának anyagi feltételeit biztosító brüsszeli irányvonalat.