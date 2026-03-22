Mindezt onnan tudni, hogy „2019-ben a védelmi minisztérium válaszolt Tetyana Csornovol, Olekszandr Brihinec, Julij Mamcsur és Mihail Bondar képviselők megkeresésére, és megerősítette, hogy Zelenszkij nem egy, hanem négy behívót kapott”.

Eszerint Zelenszkij 2008. december 22. óta szerepel a katonai nyilvántartásban a Krivij Rih-i Metallurg–Dolginyec kerületi toborzó- és társadalomtámogatási központnál, sorkatonai beosztásban, könyvelői szakképzettséggel.

Azonban soha nem vonult be. Mint a könyv írja, a minisztérium közölte, „a nyilvántartás szerinti címére

2014. április 15-én,

június 23-án,

augusztus 15-én

és 2015. május 10-én küldtünk behívót.

Zelenszkij a behívó kézhezvétele után nem jelentkezett a hadkiegészítő parancsnokságon”.