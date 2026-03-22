Ft
Ft
14°C
4°C
Ft
Ft
14°C
4°C
03. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij nép szolgája konsztantyin bondarenko

Ukrán sztárszerző leleplezése: így lógott meg a behívó elől fiatalon Zelenszkij

2026. március 22. 06:05

A rezsim fenyegeti a TCK-sok elől elrejtőzőket, de Zelenszkij maga négyszer(!) bújt el a sorozás elől, elnökként pedig elsikáltatta a nyomokat. Ami viszont biztos: a béke a rendszere végét jelentené.

2026. március 22. 06:05
Veczán Zoltán
Veczán Zoltán

„Őszintén? Arról álmodom, hogy egyszer minden ukrán család egy asztalhoz ül – apa, fiú, férj és fivér. És egy finom vacsora után együtt nézik a híradót” –  ezt Vasyl Holoborodko ukrán elnök mondja. Pontosabban az őt alakító Volodimir Zelenszkij az akkor már tízmilliós nézettséggel futó sorozatában, A nép szolgájában.

Igen. Zelenszkij 2017-től kezdve nagyon tudatosan építgette saját imázsát, mielőtt elindult volna az elnökválasztáson, többek között az idővel saját kampányfilmjévé avanzsáló Nép Szolgája című sorozatban, ahol a fenti mondat elhangzott. 

Akkor még nem cibáltak a kényszersorozói apákat, fiakat, férjeket és fivéreket katonának, noha 2014-ben kitört a krími és a kelet-ukrajnai válság.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték

Egyre nagyobb az aggodalom Európában: semmi sem úgy alakul Magyarországon, mint ahogyan tervezték
Tovább a cikkhezchevron

Ekkor kapott behívót az addigra már ismert komédiás, Volodimir Zelenszkij. Hogy pontosan mi történt, azt Konsztantyin Bondarenko száműzetésben élő ukrán újságíró tollából tudhatjuk – könyvét, A Jokert most adta ki nemrég a Hitel Kiadó magyarul –, s ami történt, nem feltétlenül szolgálta Zelenszkij bátor imázsát.

„2014 tavaszán Zelenszkij kellemetlen helyzetbe került: behívót kapott. A szolgálatot azonban megtagadta” – írja az aprólékos leleplező mű (könyvismertetőnk itt olvasható). 

Mindezt onnan tudni, hogy „2019-ben a védelmi minisztérium válaszolt Tetyana Csornovol, Olekszandr Brihinec, Julij Mamcsur és Mihail Bondar képviselők megkeresésére, és megerősítette, hogy Zelenszkij nem egy, hanem négy behívót kapott”. 

Eszerint Zelenszkij 2008. december 22. óta szerepel a katonai nyilvántartásban a Krivij Rih-i Metallurg–Dolginyec kerületi toborzó- és társadalomtámogatási központnál, sorkatonai beosztásban, könyvelői szakképzettséggel. 

Azonban soha nem vonult be. Mint a könyv írja, a minisztérium közölte, „a nyilvántartás szerinti címére 

  • 2014. április 15-én,
  • június 23-án,
  • augusztus 15-én
  • és 2015. május 10-én küldtünk behívót. 

Zelenszkij a behívó kézhezvétele után nem jelentkezett a hadkiegészítő parancsnokságon”.

Még olyan is előfordult, hogy Szerhij Macejko alezredes, a 43. „patrióta” zászlóalj parancsnoka maga vitte ki személyesen a behívót, amit Zelenszkij édesanyjának adott át.

Az édesanya utóbb ezt letagadta, 2019 után pedig a jelek szerint elkezdhették elsikálni az ügyet, mert „a védelmi minisztérium olyan felvilágosítást adott ki, miszerint soha nem hívták be katonai szolgálatra, és behívót sem küldtek neki. Erre támaszkodva Zelenszkij 2020 októberében így fogalmazott: „Hamis behívókat kaptam.”

Mindeközben Zelenszkij kampánystábja igyekezett a behívók elől meglépő elnököt hősként lefesteni.

„Környezete mindent megtett azért, hogy a dicsőség egyetlen emberre, magára Zelenszkijre szálljon (…) mindez azt a benyomást keltette, mintha maga Zelenszkij harcolna, és ő viselné a háború egész terhét.” – írja Bondarenko, hozzátéve: bár Kijev ostroma kapcsán elterjesztették a legendát, hogy Zelenszkij az őt kimenteni akaró nyugati hatalmaknak annyit mondott, „most nem fuvarra van szüksége, hanem lőszerre”, azonban erre semmilyen bizonyíték nincs. Ahogy arra sem, hogy Zelenszkijt saját állítása szerint 13 alkalommal próbálták merénylők megölni. 

Külsejével is igyekezett bátor ember képét sugallni: „borosta, zöld pulóver, azt üzente, „most másztam elő egy lövészárokból vagy bunkerből, és egyenesen ide repültem”.

Akárhogy is, Zelenszkij hatalomra kerülését követően – bár az első két évben csökkent a harcok intenzitása keleten – a teljes körű háború kitörése után elképesztő terror kezdődött Ukrajna saját lakosságával szemben, és egyszersmind megindult az uszítás azok ellen, akik nem akartak önként a vágóhídra menni.

„A hatóságok mindezt úgy próbálták ellensúlyozni, hogy videókat tettek közzé: állítólagos katonai megszólalók a civilek gyávaságát ostorozták, a behívási korhatár csökkentését követelték, sőt akadt, aki azt hangoztatta, hogy „inkább méltósággal kell meghalni, mint autóbalesetben, vagy attól, hogy a fejünkre esik egy tégla”.”

Az elhurcolások brutalitást kár is lenne részletezni, megtettük már több cikkünkben (lásd talán Imre, a katona történetét, akinek kerek-perec megmondták: „egy darab hús vagy, mégy a darálóba”.

A közvélekedést viszont érzékletesen leírja Bondarenko a könyvében: „Már azt sem tudjuk, ki az igazi ellenség: azok odaát, vagy inkább ezek itt. 

Putyin és Oroszország távoli fenyegetés, Zelenszkij és a támogatási központok meg a mindennapokban is itt vannak a nyakunkon”

– mondták egyesek zárt ajtók mögött. 2024 végére az ilyen mondatok egyre gyakrabban hangzottak el.

Ezt is ajánljuk a témában

Bondarenko könyvében tökéletesen alátámasztja mindazt, amit kárpátaljai forrásaink is gyakran emlegetnek. Például a buszifikáció nevű jelenséget, amely olyannyira durva méreteket öltött, hogy még az elnök maga is kénytelen volt a korábbi tagadás és hallgatás helyett elhatárolódni a gyakorlattól.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ahogy a mozgósítható tartalék egyre fogyott, és egyre kevesebb volt az önkéntes meg a harcra valóban kész, motivált ember, miközben a veszteségek is hatalmasak voltak, a hatóságok razziákba kezdtek: egyszerűen összeszedték a katonaköteles korú férfiakat az utcákról, bevásárlóközpontokból, piacokról, klubokból, edzőtermekből. Gyakran a támogatási központok emberei csaptak le rájuk: lesben álltak, majd erővel betuszkolták a férfiakat a szolgálati buszokba – innen a „buszifikáció” elnevezés –, és vitték őket orvosi vizsgálatra. 

A vizsgálat többnyire csak formalitás volt: sokszor krónikus betegeket is alkalmasnak minősítettek, és a frontra küldték, gyakran úgy, hogy esélyük sem volt tiltakozni.”

Mint Bondarenko írja, 2024 végére a „buszifikáltak” – vagyis a harcra nem motivált emberek – száma már meghaladta a kiképzett katonákét.

Mindeközben, mint írja a szerző, 2023 nyarától egyre erősebbé vált az a kép, hogy a támogatási központok alkalmazottai és az orvosi bizottságok tagjai 

„végletesen korruptak, és valójában azokat viszik el, akik nem tudják pénzzel „kiváltani” magukat a sorozás alól”.

A támogatási központok körüli korrupciós botrányok – például Jevhen Boriszov, az odesszai támogatási központ vezetőjének ügye, aki a háború alatt drága spanyolországi ingatlanokra tett szert – csak tovább rontották a mozgósítás megítélését, és erősítették a kormányzattal szembeni ellenérzéseket – teszi hozzá az újságíró.

Mindeközben nem csak a pénz, de a rettegés is segít fenntartani ezt a rendszert. Egyrészt, mert köztudott, hogy a TCK-soknak azt mondják a parancsnokaik, hogy vagy összeszednek elég katonaköteles férfit, vagy különben őket is viszik a frontra. Másrészt pedig azért, amit Bondarenko írt: „A támogatási központok alkalmazottai – akiket a többi állampolgár őszintén gyűlölt – idővel külön társadalmi kaszttá váltak: a törvények fölé helyezték magukat, és látványosan éreztették a „különleges státuszukat”. Ők is pontosan tudták, hogy nincs veszítenivalójuk: a háború után jó eséllyel lincselés, illetve a „hálás” honfitársaik bosszúja és megtorló perek várhatnak rájuk”.

„A béke ennek a rendszernek a végét jelentené” – írja le a motivációikat BondarenkoUgyanis nagyon hamar 

emberek ezrei maradnának üzlet nélkül, elvesztenék azt a vérrel táplált üzletet”.

Nyitókép: Volodimir Zelenszkij katonákkal pózol. Forrás: ANGELA WEISS / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nem csak Ukrajna sürgeti
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
oberennsinnen49
•••
2026. március 22. 06:54 Szerkesztve
A szuperszínlelő álarcos gonosz maga: Zelenszkij. Magyar megfelelője: Magyar Péter. Nyilvánvalóan mindkettő gyártott termék, önmaguk adottságait kívülről erősítették szuperszínlelő, álarcos félrevezető szervezetek. Sajnos, az egyiküket éppen Magyarországon találta meg az Epstein-féle erő - az érthetőség kedvéért: Epstein -, de ebben SAJNOS kiváló vezetőnk, Orbán Viktor is közrejátszott, amikor a) nem ismerte fel a gátlástalan-hazug lopásoásban rejlő gyilkos veszélyt, b) felismerte, de rosszul mérte fel és nem válaszolt rá, nem hatástalanította. Most már késő, már ráégették az epsteinek, Magyar Péter képében, most már csak a jó szerencsében bízhatunk, hogy mégsem ők nyernek. De nagyon nehéz lesz, ami jön, akár így, akár úgy. Mindenképp: Maradj talpon!
Válasz erre
0
0
optimista-2
•••
2026. március 22. 06:35 Szerkesztve
Elbújdokolt, hogy aztán teljes erővel lesújtson saját nemzetére. (Helyesen: szülőföldjére) Volt már ilyen a történelemben. Nálunk Rákosinak és Sorosnak hívták. Mi lehet a közös bennük ? ??
Válasz erre
0
0
Levinya
2026. március 22. 06:29
Egy igazi hős.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!