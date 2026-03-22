Ukrán sztárszerző leleplezése: így lógott meg a behívó elől fiatalon Zelenszkij

Akárhogy is, Zelenszkij hatalomra kerülését követően – bár az első két évben csökkent a harcok intenzitása keleten – a teljes körű háború kitörése után elképesztő terror kezdődött Ukrajna saját lakosságával szemben, és egyszersmind megindult az uszítás azok ellen, akik nem akartak önként a vágóhídra menni.
„A hatóságok mindezt úgy próbálták ellensúlyozni, hogy videókat tettek közzé: állítólagos katonai megszólalók a civilek gyávaságát ostorozták, a behívási korhatár csökkentését követelték, sőt akadt, aki azt hangoztatta, hogy „inkább méltósággal kell meghalni, mint autóbalesetben, vagy attól, hogy a fejünkre esik egy tégla”.”
Az elhurcolások brutalitást kár is lenne részletezni, megtettük már több cikkünkben (lásd talán Imre, a katona történetét, akinek kerek-perec megmondták: „egy darab hús vagy, mégy a darálóba”.
A közvélekedést viszont érzékletesen leírja Bondarenko a könyvében: „Már azt sem tudjuk, ki az igazi ellenség: azok odaát, vagy inkább ezek itt.