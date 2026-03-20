Mindent megígért, de aztán elsöpörte a politika – Budapesten rántották le a leplet Zelenszkij valódi arcáról

A beszélgetés kiemelt témája volt a háború előtti időszak. Bondarenko szerint 2020 októberében, még a háború kitörése előtt Zelenszkij Londonban találkozott az MI6 igazgatójával – ami rendkívül szokatlan. Ez a találkozó megváltoztatta Ukrajna sorsát – emelte ki Bondarenko. Demkó Attila hozzátette: a kijevi pletykák szerint megzsarolták az MI6 emberei, de erre persze nincsenek bizonyítékok.

Zelenszkij elnökválasztáson béketeremtőként kampányolt, gesztusokat tett a nemzetiségek felé (orosz anyanyelvűként), de a londoni találkozó után átvette a nyugat-ukrán nacionalizmust, és Porosenkónál is „Porosenkóbbá” vált.

A „Nép szolgája” sorozat – amelynek Zelenszkij maga volt a főszereplője – előre vetítette ezt a pályát, de a valóságban az elnök autoriter fordulatai (saját törvények felülírása, ellenzék elnyomása)

a sorozat alapján sokan elhitték, hogy Zelenszkij egy tökéletes elnök lesz, azonban mára sokan csalódtak benne.

Demkó kiemelte: a háborús körülmények között a társadalmi támogatottság nehezen mérhető, de a nacionalista réteg erős, és Zelenszkij kénytelen egyensúlyozni a belső nyomás (pl. önkéntes zászlóaljak, Azov) és a külső elvárások között.