03. 20.
péntek
Szerzőink
volodimir zelenszkij orosz-ukrán háború ukrajna

Mindent megígért, de aztán elsöpörte a politika – Budapesten rántották le a leplet Zelenszkij valódi arcáról

2026. március 20. 05:58

Volodimir Zelenszkij nem a nyugati média hősi narratívájának messiása, hanem a modern politika kiszámíthatatlan Jokere – állítja Konsztantyin Bondarenko, ukrán újságíró.

2026. március 20. 05:58
null
Pataki Zoltán
Pataki Zoltán

A Konsztantyin Bondarenko ukrán újságíró és történész A Joker – Volodimir Zelenszkij politikai felemelkedésének igaz története című könyvének budapesti bemutatóján izgalmas, geopolitikai mélységű beszélgetés zajlott az ukrán elnök pályájáról és az ukrajnai háború kulisszatitkairól.

A szerző mellett Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő vett részt a diskurzusban, a moderátori szerepet pedig Őry Mariann látta el.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat
Tovább a cikkhezchevron
 

Zelenszkij mint a modern politika „Jokere”

Bondarenko provokatív nézőpontból mutatta be Volodimir Zelenszkijt: nem a nyugati médiában gyakran heroizált „háborús hősként”, hanem egy elismerésre vágyó színészből lett politikussá avanzsált figuraként ábrázolta.

Bondarenko szerint az ukrán elnök a hatalom megszerzése és megtartása érdekében lavíroz a belső ukrán elitválság, valamint a külső nagyhatalmi érdekek – elsősorban az Egyesült Államok és Nagy-Britannia – között, akinkek sokszor nem tud nemet mondani. 

A szerző szerint Zelenszkij közvetlen környezetében is két tábor van: az amerikai és a brit pártiak. Jelenleg az utóbbi csoport van többségben. Zelenszkij a modern politika „Jokere”: kiszámíthatatlan, egyszerre alakítója és áldozata a hatalmi erőtérnek – véli a könyv szerzője. 

Bondarenko hangsúlyozta, hogy az elnök elnyomással igyekszik kompenzálni azt, hogy nem tud érdemi hatást gyakorolni a külső eseményekre.

Mindig a külső elismerésért politizál, komplexusait kompenzálja, és mivel a külpolitika nagyobb hatással van rá, mint ő a külpolitikára, ezért nyomja el a saját népét.

Korlátozott szuverenitás és külső kényszerek

Demkó Attila kiemelte, hogy Zelenszkij erős személyiség ugyan, de nagyon komoly külső kényszerítő tényezők hatnak rá. Döntéshozatali képessége erősen korlátozott mind bel-, mind külpolitikailag – egyszerűen Ukrajna ilyen helyzetben van. Az elnök nem szuverén államférfi, hanem inkább lavírozó végrehajtó, akinek mozgásterét erősen korlátozzák a külső hatalmi központok.

Különösen hangsúlyos volt a háború korai szakasza: 2022 tavaszán, az Isztambulban zajló törökországi tárgyalások idején valóban létezett esély a konfliktus gyors lezárására. Oroszország – katonai gyengesége miatt – ekkor jelentős engedményeket ajánlott, ám a nyugati nyomás – főként Boris Johnson londoni beavatkozása – miatt Kijev végül elutasította ezeket. A nyugatiak és az, hogy az oroszok verhetőnek tűntek, ezért folytatták a háborút.

Demkó szerint az ukrán delegáció Törökországban már ünnepelt, a feltételek nem voltak rosszak – főleg ahhoz képest, ami ma áll fenn. Az idő előrehaladtával egyre rosszabbak a feltételek Ukrajna számára.

Zelenszkij nem hitte el, hogy háború lesz, nem tudta, mivel játszik; a háború után is azokba a reményekbe kapaszkodik, amit a britek ígértek.

Az elnökválasztási győzelem háttere

A beszélgetés kitért Zelenszkij 2019-es, 73 százalékos támogatottsággal elért győzelmére is. Bondarenko szerint ennek mögött az ukrán társadalom mély elitválsága állt: az emberek kiábrándultak a korrupt politikai osztályból, és egy kívülálló, humorista-színészben látták a változás lehetőségét.

Az ukránok nem Zelenszkij mellett, hanem Porosenko ellen szavaztak”

– fogalmazott a szerző.

Hiába tett pozitív ígéreteket a kampányában, választási győzelme után rá kellett ébrednie, hogy a politika máshogyan működik. Tragédiája, hogy továbbra is azt hiszi, ő választotta a helyes utat.

A beszélgetés kiemelt témája volt a háború előtti időszak. Bondarenko szerint 2020 októberében, még a háború kitörése előtt Zelenszkij Londonban találkozott az MI6 igazgatójával – ami rendkívül szokatlan. Ez a találkozó megváltoztatta Ukrajna sorsát – emelte ki Bondarenko. Demkó Attila hozzátette: a kijevi pletykák szerint megzsarolták az MI6 emberei, de erre persze nincsenek bizonyítékok. 

Zelenszkij elnökválasztáson béketeremtőként kampányolt, gesztusokat tett a nemzetiségek felé (orosz anyanyelvűként), de a londoni találkozó után átvette a nyugat-ukrán nacionalizmust, és Porosenkónál is „Porosenkóbbá” vált.

A „Nép szolgája” sorozat – amelynek Zelenszkij maga volt a főszereplője – előre vetítette ezt a pályát, de a valóságban az elnök autoriter fordulatai (saját törvények felülírása, ellenzék elnyomása)

a sorozat alapján sokan elhitték, hogy Zelenszkij egy tökéletes elnök lesz, azonban mára sokan csalódtak benne.

Demkó kiemelte: a háborús körülmények között a társadalmi támogatottság nehezen mérhető, de a nacionalista réteg erős, és Zelenszkij kénytelen egyensúlyozni a belső nyomás (pl. önkéntes zászlóaljak, Azov) és a külső elvárások között. 

Magyar-ukrán viszony és Ukrajna szomszédai

A beszélgetés során a magyar-ukrán viszonyról is szó esett. Bondarenko elmondta, többször járt Kárpátalján, és azt tapasztalta, hogy a helyiek között nincs konfliktus a magyarok és az ukránok között.

Demkó Attila elmondta, a magyarok jogait csorbító intézkedések azonban illeszkednek Ukrajna nagyobb szomszédokkal szembeni arroganciájába, amely abból fakad, hogy a poszt-szovjet időszakban túlértékelték saját pozíciójukat.

Demkó szerint – területükből és népességükből adódóan – úgy vélték, hogy Németországgal, Franciaországgal vannak egy szinten. Ugyanakkor a háború előtt nominálisan a magyar és az ukrán gazdaság nagyjából egyenlő volt. A szakértő azt is elmondta, hogy Magyarországnak elsősorban a kárpátaljai magyarok a fontosak, Magyarországnak nincs szüksége Ukrajnára, a mostani helyzet azonban az ukránoknak is rossz, és a jó viszony az ukránoknak lenne fontosabb – tette hozzá. 

Bondarenko megjegyezte, hogy Ukrajnának szinte minden szomszédjával rossz a viszonya, egyedül Románia áll mellette úgy-ahogy.

A háború kirobbanása után Zelenszkij azt hitte, minden EU-tag egységesen támogatja majd a háborút, nem érti, hogy Orbánnak a magyarokról kell gondoskodnia.

A két nemzet érdekei ütköznek, kompromisszum kellene, de ehelyett Zelenszkij diktálni akar a magyaroknak”

– mondta Bondarenko.

A szerző szerint Zelenszkijnek ki kellene egyeznie a magyar miniszterelnökkel, ha nem akar végzetesen elszigetelődni.

És azzal zárta, szerint Ukrajnának minden szomszédjával jó viszonyt kellene ápolnia a háborút követően. 

Nyitókép forrása: Ficsor Márton / Mandiner

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét

Újabb kifogást talált Magyar Péter: rájuk fogná a Tisza Párt vereségét
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
ördöngös pepecselés
2026. március 20. 06:26
a ukrán-magyar viszony csak arra bizonyíték, hogy Zselé mekkora senki(mint politikus) és mekkora mocsok mint ember ugyanis Magyarország totális önfeladása (orosz energia feladása, fegyver és pénzküldés a háborúba, kárpátaljaiak cserbenhagyása) se javítana semmit az ukrán helyzeten, viszont a magyarok gyalázásával és mocskolásával az ukrán nácik hatalomban tudják tartani Zselé bűnbandáját, akik gátlástalanul lophatnak és küldhetik értelmetlen halálba az alattvalóikat. A nyugatról meg mindent elmond ahogy ezt a fertőt táplálja
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!