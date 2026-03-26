rezsicsökkentés különadó shell kapitány istván védett ár üzemanyag dömötör csaba üzemanyagár

Már teszi is a dolgát: eltörölné az üzemanyagok védett árát a Shelltől érkező tiszás politikus (VIDEÓ)

2026. március 26. 20:25

A globális olajipari vállalat egykori alelnöke, Katpitány István elárulta, mit tervez a Tisza.

2026. március 26. 20:25
null

„Egyszerűbbé kell tenni az állam működését. Sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra, mert, hölgyeim és uraim, amikor valaki belenyúl a gazdaságba, az általában nem szokott jól sikerülni” – mondta egy beszédében a tiszás Kapitány István, aki korábban a Shell globális olajipari vállalatnál töltött be vezető pozíciót.

Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő úgy reagált, „akkor most lefordítom, hogy mit is mondott a Shelltől érkező tiszás miniszterjelölt. Azt, hogy ha Tisza-kormány jön, akkor nem lesz különadó a multiknak, és nem lesznek árstopok, arrésstopok. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább

Alakul Von der Leyen B-terve: annyiszor elbukott már Magyarországgal szemben, hogy nem folytatja tovább
Tovább a cikkhezchevron

Mindenki kiszámolhatja, hogy ez mekkora többletkiadást jelentene a rezsiszámlában, vagy éppen az eheti tankolásnál.”

Mint ismert, a kormány az elmúlt 16 évben 15 ezer milliárd forintot szedett be multiktól, bankoktól és energiacégektől különadókból. Ebből finanszírozza a rezsicsökkentést, a családi adókedvezményt és az szja-mentességet. Az energiacégekre kivetett 95 százalékos különadó például egyenesen a rezsivédelmi alapba megy, amely a rezsicsökkentés forrását hivatott biztosítani.

A lakossági villany- és gázár az EU-ban nálunk a legalacsonyabb, 

ha Kapitány terve megvalósul, és a különadók miatt nem lesz bevétele a rezsivédelmi alapnak, akkor a rezsicsökkentésnek vége, lakossági gáz- és villanyár ugyanis a környező országok szintjére, azaz körülbelül a háromszorosára emelkedik.

Jól szemlélteti ezt az lábbi ábránk:

 

Az üzemanyagokra vonatkozó védett ár eltörlése pedig 1000 forintos szintre lökheti a benzin és a dízel árát. Ismert, a benzin esetében a védett ár 595 Ft/liter, a gázolaj (dízel) esetében pedig 615 Ft/liter.

Köztudott, Kapitány korábban az olcsó orosz energiáról való levállást is követelte korábban az ATV-ben.

Az olcsó orosz energiáról való leválás szintén súlyos következményekkel járna. Ezeket az alábbi ábránk mutatja be:

 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook / Kapitány István

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hoci74
2026. március 26. 21:38
...aki csak árad, egyszer majd kiszárad... (Ákos)
Szuperszig
2026. március 26. 21:34
Kapitány orrmányosa pötipeti. ( Ambrózy)
vandras-2
2026. március 26. 21:22
Ugyanez a redvás szöveg volt gengszterváltáskor. Csak semmi állami beavatkozás majd a piac eldönti mi a jó neki .Nem is avatkoztak be a külföldi karvajtőke pedig úgy szétlopta ,és tönkretette a magyar gazdaságot mint a sicc !
angie1
•••
2026. március 26. 21:22 Szerkesztve
Ja, hát akkor kevesebb jut ellopni! Végül is segíti a kampányt...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!