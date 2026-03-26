Már teszi is a dolgát: eltörölné az üzemanyagok védett árát a Shelltől érkező tiszás politikus (VIDEÓ)

Nem kellett sokat várni: Kapitány István belengette az orosz gázról és kőolajról történő leválást
A Tisza Párt új főtanácsadója, a Shell holland–angol multinacionális olajvállalat korábbi alelnöke nem kertelt az ATV műsorában.
„Egyszerűbbé kell tenni az állam működését. Sokkal kevesebb beavatkozásra van szükség, sokkal kevesebb különadóra van szükség, sokkal kevesebb árstopra, árrésstopra, mert, hölgyeim és uraim, amikor valaki belenyúl a gazdaságba, az általában nem szokott jól sikerülni” – mondta egy beszédében a tiszás Kapitány István, aki korábban a Shell globális olajipari vállalatnál töltött be vezető pozíciót.
Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő úgy reagált, „akkor most lefordítom, hogy mit is mondott a Shelltől érkező tiszás miniszterjelölt. Azt, hogy ha Tisza-kormány jön, akkor nem lesz különadó a multiknak, és nem lesznek árstopok, arrésstopok.
Mindenki kiszámolhatja, hogy ez mekkora többletkiadást jelentene a rezsiszámlában, vagy éppen az eheti tankolásnál.”
Mint ismert, a kormány az elmúlt 16 évben 15 ezer milliárd forintot szedett be multiktól, bankoktól és energiacégektől különadókból. Ebből finanszírozza a rezsicsökkentést, a családi adókedvezményt és az szja-mentességet. Az energiacégekre kivetett 95 százalékos különadó például egyenesen a rezsivédelmi alapba megy, amely a rezsicsökkentés forrását hivatott biztosítani.
A lakossági villany- és gázár az EU-ban nálunk a legalacsonyabb,
ha Kapitány terve megvalósul, és a különadók miatt nem lesz bevétele a rezsivédelmi alapnak, akkor a rezsicsökkentésnek vége, lakossági gáz- és villanyár ugyanis a környező országok szintjére, azaz körülbelül a háromszorosára emelkedik.
Jól szemlélteti ezt az lábbi ábránk:
Az üzemanyagokra vonatkozó védett ár eltörlése pedig 1000 forintos szintre lökheti a benzin és a dízel árát. Ismert, a benzin esetében a védett ár 595 Ft/liter, a gázolaj (dízel) esetében pedig 615 Ft/liter.
Köztudott, Kapitány korábban az olcsó orosz energiáról való levállást is követelte korábban az ATV-ben.
Az olcsó orosz energiáról való leválás szintén súlyos következményekkel járna. Ezeket az alábbi ábránk mutatja be:
Ezt is ajánljuk a témában
