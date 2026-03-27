„Karmikus arculcsapás” – az egész ország fellázadt, egy emberként tüntetnek Írországban

Ukrajna, Románia és Írország is elszállt – ők folytatják a küzdelmet az utolsó kvótákért
Mutatjuk, mit kell tudni a folytatásról!
Nehezen emésztik meg a történteket. Írországban nagy a felháborodás a tizenegyespárbajban történtek miatt.
Ahogyan a Mandiner is beszámolt róla, az ír válogatott tizenegyesekkel kikapott Csehországban a labdarúgó-világbajnokság pótselejtezőjében, és így lemarad a vb-ről. A mérkőzés után Írországban csalást emlegetnek, méghozzá a tizenegyespárbajban történtek miatt.
Ezt is ajánljuk a témában
A Csakfoci hívta fel arra a figyelmet – és a büntetőpárbajt visszanézve, visszahallgatva valóban így történt –, hogy az írek tizenegyesei előtt és közben hangos sziréna szólt, míg a csehek lövései alatt nem. Végül két vendégjátékos is hibázott, így a hazaiak jutottak be a pótselejtező utolsó körébe.
Az ír szurkolók a különböző közösségi oldalakon a szirénázás miatt panaszkodtak – írta a csakfoci.hu a The Irish Sunra hivatkozva.
Így vélekedtek a drukkerek:
„A csehek csaltak, kivártak a tizenegyeseknél, hogy lássák, merre vetődik a kapus, majd szirénahangot játszottak be, amikor az írek rúgták a tizenegyeseiket, hogy megzavarják őket.”
„Ennek a tizenegyespárbajnak vizsgálat alá kell kerülnie, felháborító, hogy a csehek minden egyes ír rúgásnál hangos szirénát játszottak be.”
„Hogy lehet az, hogy sziréna szólt a stadionban, amikor az írek rúgták a tizenegyeseket? A cseheknél bezzeg csend volt.”
„Aki azt a szirénát nyomta minden ír büntetőnél… szeretnék beszélni vele.”
„Az UEFA-nak is ki kell vizsgálnia, ki játszotta be a szirénát az ír büntetőknél – ez szégyen!”
A magyarok közül ugyanakkor többen is arra hívták fel a figyelmet, hogy korábban – például ellenünk – meg pont az íreket támogatták meg külső segítséggel.
„A csalás náluk volt, ellenünk a kinti meccsen.”
„Visszakapták, amit ellenünk elcsaltak, megérdemlitek!!!”
„Azért, aki látta az írek selejtezőit, emlékezhetnek, hogy nem kicsi bírói segédletet kaptak minden mérkőzésen, főleg a hazai meccseiken... Savanyú a szőlő.”
„Az ír taktika része volt az, hogy az ellenfelet provokálva jogosulatlan emberelőnybe kerüljön. Sallai, az örmény Barszegjan, majd maga CR7 is felült a provokációnak, és kigolyózta magát. Nos, úgy látom, a fagyi visszanyalt, kedves írek. Karmikus arculcsapás. Dugó van és irány a dublini pubok!”
Nyitókép: Milan Kammermayer/AFP
***
Ezt is ajánljuk a témában
Kívülről diktált politikai program, alfahím-kuruckodás, valójában hajbókolás a brüsszeli urak előtt, a nemzeti nagytőke letörése a multik kedvéért – ezt tudtuk, de még a kampánytechnikát is sikerült lemásolnia a Tiszának. Zelenszkij és Magyar Péter közötti hasonlóság nem lehet a véletlen műve.