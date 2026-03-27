világbajnoki pótselejtező Csehország szurkolók Írország

„Karmikus arculcsapás” – az egész ország fellázadt, egy emberként tüntetnek Írországban

2026. március 27. 12:43

Nehezen emésztik meg a történteket. Írországban nagy a felháborodás a tizenegyespárbajban történtek miatt.

2026. március 27. 12:43
Ahogyan a Mandiner is beszámolt róla, az ír válogatott tizenegyesekkel kikapott Csehországban a labdarúgó-világbajnokság pótselejtezőjében, és így lemarad a vb-ről. A mérkőzés után Írországban csalást emlegetnek, méghozzá a tizenegyespárbajban történtek miatt.

Háborognak Írországban

Az ír szurkolók a különböző közösségi oldalakon a szirénázás miatt panaszkodtak – írta a csakfoci.hu a The Irish Sunra hivatkozva.

Így vélekedtek a drukkerek:

„A csehek csaltak, kivártak a tizenegyeseknél, hogy lássák, merre vetődik a kapus, majd szirénahangot játszottak be, amikor az írek rúgták a tizenegyeseiket, hogy megzavarják őket.”

„Ennek a tizenegyespárbajnak vizsgálat alá kell kerülnie, felháborító, hogy a csehek minden egyes ír rúgásnál hangos szirénát játszottak be.”

„Hogy lehet az, hogy sziréna szólt a stadionban, amikor az írek rúgták a tizenegyeseket? A cseheknél bezzeg csend volt.”

„Aki azt a szirénát nyomta minden ír büntetőnél… szeretnék beszélni vele.”

„Az UEFA-nak is ki kell vizsgálnia, ki játszotta be a szirénát az ír büntetőknél – ez szégyen!”

A magyarok közül ugyanakkor többen is arra hívták fel a figyelmet, hogy korábban például ellenünk meg pont az íreket támogatták meg külső segítséggel.

„A csalás náluk volt, ellenünk a kinti meccsen.”

„Visszakapták, amit ellenünk elcsaltak, megérdemlitek!!!”

„Azért, aki látta az írek selejtezőit, emlékezhetnek, hogy nem kicsi bírói segédletet kaptak minden mérkőzésen, főleg a hazai meccseiken... Savanyú a szőlő.”

„Az ír taktika része volt az, hogy az ellenfelet provokálva jogosulatlan emberelőnybe kerüljön. Sallai, az örmény Barszegjan, majd maga CR7 is felült a provokációnak, és kigolyózta magát. Nos, úgy látom, a fagyi visszanyalt, kedves írek. Karmikus arculcsapás. Dugó van és irány a dublini pubok!”

Nyitókép: Milan Kammermayer/AFP

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
billysparks
2026. március 27. 14:31
Egyik ország futballját sem szeretem, így nem is érdekel, hogy az egyik gyökérnek mi a baja a másikkal. Az írek folyamatosan orovokálják az ellenfeleket, a csehek meg az egyik legsunyibb legalattomosabb válogatott. Remélem, a csehek sem jutnak ki.
q-q-ri-q
2026. március 27. 14:18
Nem azért, mert a magyar csapat elb....ta ellenük. Nem is azért, mert rendszeresen nekik fújt a bíró. Hanem azért, mert a brit hagyományokkal ellentétesen igencsak alattomos bagázs, nem fognak hiányozni a VB-ről. Legalábbis azoknak, akik a focit szeretik.
yalaelnok
2026. március 27. 14:05
nevetséges kifogás, a sziréna megzavarhatta volna a cseh kapust is
Vesus8244
2026. március 27. 13:41
Szerintem túlzás,a cikk címében, hogy az egész ország fellázadt. Írország az EU legeminensebb tagja. Sokan azt se tudják, hogy fiuk vagy lányok ebből következően mi az, hogy ír? Persze 20 évvel ezelőtt elhittem volna a katolikus Írekről, ma már nem hiszem el az LMBTQ-s tömegről.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!