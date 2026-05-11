05. 11.
hétfő
Eurovízós Dalfesztivál Izrael Spanyolország Írország

Sorra tiltakoznak az uniós országok: nem fogják közvetíteni az Eurovíziós Dalfesztivált

2026. május 11. 16:23

Nem, nem Conchita Wurst miatt.

Conchita Wurst

A spanyol, ír és szlovén közszolgálati műsorszolgáltató a héten nem közvetíti az Eurovíziós Dalfesztivált az izraeli részvétel elleni tiltakozásként – jelentették be hétfőn a műsorszolgáltatók.

A szlovén RTV köztévé közölte: az Eurovízió teljes hetében palesztin tematikájú műsorokat sugároz majd.

Tájékoztatásuk szerint az „Eurovízió cirkusza” helyett a héten végig a Voices of Palestine (Palesztina hangjai) című tematikus műsorfolyamot tűzik képernyőre, így a szombati döntő helyett is ehhez kapcsolódó adást sugároznak.

A spanyol RTVE állami műsorszolgáltató szintén lemond a dalfesztivál közvetítéséről, helyette egy saját gyártású zenei műsort sugároz, amely a spanyol televíziózás 70 éves évfordulója előtt tiszteleg. Ana Maria Bordas, a RTVE tartalomgyártási igazgatója hangsúlyozta: a műsor sugárzásának napja „különleges jelentőséggel bír Európában”, mivel a döntő egybeesik a békés együttélés nemzetközi napjával.

Az ír közmédia (RTE) a szombati döntő idősávjában a Father Ted vígjátéksorozat egy olyan epizódját tűzi műsorra, amely a dalfesztivál-rendezés magas költségének témáját dolgozza fel szatirikus módon.

A három ország már korábban jelezte, hogy bojkottálja a 70. Eurovíziós Dalfesztivált arra hivatkozva, hogy az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége (EBU) nem függesztette fel Izrael tagságát.

Ugyan Izland és Hollandia szintén visszalépett a versenyzéstől, ők a közvetítést végül megtartják. A dalfesztivál elődöntőit kedden és csütörtökön, a döntőt pedig szombaton rendezik meg a Bécsi Városi Csarnokban (Wiener Stadthalle). Bécs belvárosában már a fesztivál elődöntőit megelőzően is palesztinpárti demonstrációkat tartottak.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Fotó forrása: MTI/EPA/Abir Szultan

 

 

Összesen 32 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nagyhuba1
2026. május 11. 18:40
Eddig se érdekelt! Ezután se fog!
google-2
2026. május 11. 18:07
Régen ezt antiszemitizmusnak hívták volna. Összecserélték a címkéket?
csapláros
2026. május 11. 17:59
Önmagában is tüskés volt már a kezdetektől a műsor a résztvevők esélyegyenlőtlensége miatt, azaz hogy a kis nemzetek előadóit sorra leszavazták, lepontozták például a nagyok, valamint az alkalmi klikkekbe szerveződött nézők. Ilyen módon eleve hiányzott egy objektív mérce a dalok és az előadók sorrendjében. Az, meg hogy utána egy buzifesztivállá züllött a dolog, és politikai happeninggé, az meg már történelem. Jó hogy kimaradtunk belőle.
madre79
2026. május 11. 17:43
Nem is kell! Egy trágya az egész! Zenét már alig ír valaki. A nagy és örökzöld dalok írói és előadói már nem élnek, de szerencsére a technika segítségével még élvezhetjük a dalaikat. Az egész ami most van maga a nihil!
