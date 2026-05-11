Sorra tiltakoznak az uniós országok: nem fogják közvetíteni az Eurovíziós Dalfesztivált

A spanyol, ír és szlovén közszolgálati műsorszolgáltató a héten nem közvetíti az Eurovíziós Dalfesztivált az izraeli részvétel elleni tiltakozásként – jelentették be hétfőn a műsorszolgáltatók.

A szlovén RTV köztévé közölte: az Eurovízió teljes hetében palesztin tematikájú műsorokat sugároz majd.

Tájékoztatásuk szerint az „Eurovízió cirkusza” helyett a héten végig a Voices of Palestine (Palesztina hangjai) című tematikus műsorfolyamot tűzik képernyőre, így a szombati döntő helyett is ehhez kapcsolódó adást sugároznak.