A cseheknél érzékeny gombot nyomogatnak: visszatérnek az elűzött szudétanémetek utódai

Szokatlanul nyilvános összecsapást vált ki az egymással európai szövetségben ülő cseh és német radikális jobboldali pártok között egy csehországi szudétanémet kongresszus terve – írja az Euractiv.

A május 21–25. között megrendezésre kerülő kongresszuson a szudétanémetek – a második világháború után Csehszlovákiából kiűzött német lakosság – képviselői vesznek részt vitákon, megemlékezéseken és a háború utáni megbékélésre összpontosító kulturális programokon. A 2021-es népszámlálás során Csehországban körülbelül 25 ezer ember vallotta magát német etnikai hovatartozásúnak (beleértve a többszörös identitást is), és csak mintegy 9000-en vallották magukat egyedüli etnikai hovatartozásuknak. Ez a csekély népesség (a lakosság nagyjából 0,23%-a) a második világháború utáni kiűzések után maradt kis számú szudétanémet leszármazottait, valamint néhány később visszatérő vagy vegyes örökségű személyt takar.