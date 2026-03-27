Ukrajna, Románia és Írország is elszállt – ők folytatják a küzdelmet az utolsó kvótákért

A C-ágon Törökország Isztambulban hozta a kötelezőt Románia ellen, míg Szlovákia és Koszovó egy hétgólos meccset varázsolt. A szlovákok hiába vezettek kétszer is, meg a félidőben is, a vendégek nagyot mentek a második játékrészben.

Csehország bírta jobban idegekkel – Írország sem jut ki a világbajnokságra (Fotó: Milan Kammermayer/AFP)

Most nem Írország bírta jobban a hajrát

A D-ágon Dánia úgy ütötte ki Észak-Macedóniát, hogy mind a négy gólt a szünet után szerezte. Írország számára pedig véget ért a nagy menetelés, a portugálok és a magyarok elleni diadal után most nem állt melléje a szerencse: bár Csehországban a 23. percben már 2–0-ra is vezetett, a csehek szépítettek, majd a 86. percben egyenlítettek. Végül itt is a tizenegyesek döntöttek, és érdekesség, hogy bosnyákok meccséhez hasonlóan ebben a párbajban is a győztes csapatnak fordítania kellett, hiszen a harmadik pár után még az írek vezettek.

VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ PÁROSÍTÁSA

EURÓPAI ZÓNA

A-ÁG

ELŐDÖNTŐ (zárójelben a kiemelések)

Olaszország (1.)–Észak-Írország (4.) 2–0

Wales (2.)–Bosznia-Hercegovina (3.) 1–2 –11-esekkel