Ukrajna, Románia és Írország is elszállt – ők folytatják a küzdelmet az utolsó kvótákért

2026. március 27. 12:20

Lejátszották az elődöntőket. A magyarok álmát összetörő Írország sem juthat már ki a világbajnokságra.

Csütörtökön rendezték a labdarúgó-világbajnokság európai pótselejtezőjének elődöntőit. Többek között pályára lépett a magyar válogatott csoportjából továbbjutó Írország, az elmúlt két vb-ről lemaradó Olaszország és az első körben alaposan leszereplő Svédország is.

Összesen nyolc mérkőzést rendeztek, és ahogyan számítani lehetett rá, voltak meglepetéseredmények.

Az A-ágon Olaszország hozta otthon a kötelezőt, viszont Wales tizenegyesekkel kikapott Bosznia-Hercegovinától, ami a meglepetés kategóriába tartozik.

A legkiegyensúlyozottabbnak tartott ágon, a B-ben a sorsolásnál az első kalapba került Ukrajna Valenciában hármat kapott a csoportkörben leszereplő, de nagy erőkből álló Svédországtól (Viktor Gyökeres mesterhármast ért el). Lengyelországnak nehezebb dolga volt, a szünetben hátrányban még hátrányban is volt, de fordítani tudott Albánia ellen.

A C-ágon Törökország Isztambulban hozta a kötelezőt Románia ellen, míg Szlovákia és Koszovó egy hétgólos meccset varázsolt. A szlovákok hiába vezettek kétszer is, meg a félidőben is, a vendégek nagyot mentek a második játékrészben.

Csehország bírta jobban idegekkel – Írország sem jut ki a világbajnokságra
Csehország bírta jobban idegekkel – Írország sem jut ki a világbajnokságra (Fotó: Milan Kammermayer/AFP)

Most nem Írország bírta jobban a hajrát

A D-ágon Dánia úgy ütötte ki Észak-Macedóniát, hogy mind a négy gólt a szünet után szerezte. Írország számára pedig véget ért a nagy menetelés, a portugálok és a magyarok elleni diadal után most nem állt melléje a szerencse: bár Csehországban a 23. percben már 2–0-ra is vezetett, a csehek szépítettek, majd a 86. percben egyenlítettek. Végül itt is a tizenegyesek döntöttek, és érdekesség, hogy bosnyákok meccséhez hasonlóan ebben a párbajban is a győztes csapatnak fordítania kellett, hiszen a harmadik pár után még az írek vezettek.

VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ PÁROSÍTÁSA
EURÓPAI ZÓNA
A-ÁG
ELŐDÖNTŐ (zárójelben a kiemelések)
Olaszország (1.)–Észak-Írország (4.) 2–0
Wales (2.)–Bosznia-Hercegovina (3.) 1–2 –11-esekkel

B-ÁG
ELŐDÖNTŐ (zárójelben a kiemelések)
Ukrajna (1.)–Svédország (4.) 1–3
Lengyelország (2.)–Albánia (3.) 2–1

C-ÁG
ELŐDÖNTŐ (zárójelben a kiemelések)
Törökország (1.)–Románia (4.) 1–0
Szlovákia (2.)–Koszovó (3.) 3–4

D-ÁG
ELŐDÖNTŐ (zárójelben a kiemelések)
Dánia (1.)–Észak-Macedónia (4.) 4–0
Csehország (2.)–Írország (3.) 3–2 – 11-esekkel

A folytatás

Március 31-én, vagyis jövő kedd este rendezik a négy döntőt, amelyen négy világbajnoki kvótát osztanak ki. A korábbi sorsolásnál az is eldőlt, hogy döntőbe jutásuk esetén mely csapatok lehetnek a pályaválasztók. Érdekesség, hogy a négy első kiemelt közül csak Ukrajna játszhatott volna otthon, de a háborús helyzete miatt erre nem lett volna módja.

DÖNTŐ
A-ÁG
Bosznia-Hercegovina–Olaszország
B-ÁG
Svédország–Lengyelország
C-ÁG
Koszovó–Törökország
D-ÁG
Csehország–Dánia

A négy győztes az alábbi csoportba kerül a világbajnokságon:

  • A-ág: Kanada, Katar, Svájc
  • B-ág: Hollandia, Japán, Tunézia
  • C-ág: Egyesült Államok, Paraguay, Ausztrália
  • D-ág: Mexikó, Dél-Afrika, Dél-Korea

gullwing
2026. március 27. 13:17
Akik innen tovább mennek ahová kerülnek nem egy túl nehéz csoport... Másodikkén simán továbbjuthatnak...
