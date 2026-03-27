Ukrajna, Románia és Írország is elszállt – ők folytatják a küzdelmet az utolsó kvótákért
2026. március 27. 12:20
Lejátszották az elődöntőket. A magyarok álmát összetörő Írország sem juthat már ki a világbajnokságra.
5 p
1
0
1
Mentés
Csütörtökön rendezték a labdarúgó-világbajnokság európai pótselejtezőjének elődöntőit. Többek között pályára lépett a magyar válogatott csoportjából továbbjutó Írország, az elmúlt két vb-ről lemaradó Olaszország és az első körben alaposan leszereplő Svédország is.
Összesen nyolc mérkőzést rendeztek, és ahogyan számítani lehetett rá, voltak meglepetéseredmények.
Az A-ágon Olaszország hozta otthon a kötelezőt, viszont Wales tizenegyesekkel kikapott Bosznia-Hercegovinától, ami a meglepetés kategóriába tartozik.
A legkiegyensúlyozottabbnak tartott ágon, a B-ben a sorsolásnál az első kalapba került Ukrajna Valenciában hármat kapott a csoportkörben leszereplő, de nagy erőkből álló Svédországtól (Viktor Gyökeres mesterhármast ért el). Lengyelországnak nehezebb dolga volt, a szünetben hátrányban még hátrányban is volt, de fordítani tudott Albánia ellen.
A C-ágon Törökország Isztambulban hozta a kötelezőt Románia ellen, míg Szlovákia és Koszovó egy hétgólos meccset varázsolt. A szlovákok hiába vezettek kétszer is, meg a félidőben is, a vendégek nagyot mentek a második játékrészben.
Most nem Írország bírta jobban a hajrát
A D-ágon Dánia úgy ütötte ki Észak-Macedóniát, hogy mind a négy gólt a szünet után szerezte. Írország számára pedig véget ért a nagy menetelés, a portugálok és a magyarok elleni diadal után most nem állt melléje a szerencse: bár Csehországban a 23. percben már 2–0-ra is vezetett, a csehek szépítettek, majd a 86. percben egyenlítettek. Végül itt is a tizenegyesek döntöttek, és érdekesség, hogy bosnyákok meccséhez hasonlóan ebben a párbajban is a győztes csapatnak fordítania kellett, hiszen a harmadik pár után még az írek vezettek.
VILÁGBAJNOKI PÓTSELEJTEZŐ PÁROSÍTÁSA EURÓPAI ZÓNA A-ÁG ELŐDÖNTŐ (zárójelben a kiemelések) Olaszország (1.)–Észak-Írország (4.) 2–0 Wales (2.)–Bosznia-Hercegovina (3.) 1–2 –11-esekkel
B-ÁG ELŐDÖNTŐ (zárójelben a kiemelések) Ukrajna (1.)–Svédország (4.) 1–3 Lengyelország (2.)–Albánia (3.) 2–1
Március 31-én, vagyis jövő kedd este rendezik a négy döntőt, amelyen négy világbajnoki kvótát osztanak ki. A korábbi sorsolásnál az is eldőlt, hogy döntőbe jutásuk esetén mely csapatok lehetnek a pályaválasztók. Érdekesség, hogy a négy első kiemelt közül csak Ukrajna játszhatott volna otthon, de a háborús helyzete miatt erre nem lett volna módja.
DÖNTŐ A-ÁG Bosznia-Hercegovina–Olaszország B-ÁG Svédország–Lengyelország C-ÁG Koszovó–Törökország D-ÁG Csehország–Dánia
A négy győztes az alábbi csoportba kerül a világbajnokságon:
