Euractiv: Magyar Péter vérengzést akart, de Von der Leyen és Weber visszafogta az elszabadult hajóágyút

Az Euractiv arról ír, hogy az Európai Néppárt védőgyűrűt vont Várhelyi Olivér magyar uniós biztos köré, miután felmerült annak lehetősége, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt brüsszeli nyomásgyakorlással próbálhatja elérni a leváltását. A lap több forrásra hivatkozva azt állítja, hogy a Tisza EP-képviselői Strasbourgban kifejezetten szorgalmazták, hogy egy plenáris szavazásba bekerüljön Várhelyi távozásának követelése.

Magyar Péter EP-képviselői Várhelyi Olivér távozását követelték

Forrás: Nicolas TUCAT / AFP

A cikk szerint Magyar Péter emberei „nagyon erőltették” az ügyet, ám az Európai Néppárt vezetése, élén Manfred Weberrel, végül lesöpörte az elképzelést. Egy néppárti képviselő úgy fogalmazott: Ursula von der Leyen „egyszerűen nem akarja ezt a felfordulást”.

Magyar Péter emberei nekimentek Várhelyinek

Az Euractiv szerint a Tisza Párt EP-képviselői egy költségvetési szavazáshoz kapcsolódva próbálták keresztülvinni a Várhelyi távozását sürgető politikai üzenetet. Bár egy ilyen parlamenti állásfoglalás jogilag nem kényszerítette volna lemondásra a magyar biztost, komoly politikai nyomást helyezhetett volna Ursula von der Leyenre.