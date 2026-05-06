Euractiv: Magyar Péter vérengzést akart, de Von der Leyen és Weber visszafogta az elszabadult hajóágyút

2026. május 06. 18:15

Újabb érdekes részletek derültek ki a brüsszeli háttéralkuk világából. Magyar Péter EP-képviselői komoly nyomást gyakoroltak azért, hogy Várhelyi Olivér távozzon az Európai Bizottságból, ám Manfred Weber végül megálljt parancsolt az akciónak.

null

Az Euractiv arról ír, hogy az Európai Néppárt védőgyűrűt vont Várhelyi Olivér magyar uniós biztos köré, miután felmerült annak lehetősége, hogy Magyar Péter és a Tisza Párt brüsszeli nyomásgyakorlással próbálhatja elérni a leváltását. A lap több forrásra hivatkozva azt állítja, hogy a Tisza EP-képviselői Strasbourgban kifejezetten szorgalmazták, hogy egy plenáris szavazásba bekerüljön Várhelyi távozásának követelése.

Magyar Péter EP-képviselői Várhelyi Olivér távozását követelték
Forrás: Nicolas TUCAT / AFP

A cikk szerint Magyar Péter emberei „nagyon erőltették” az ügyet, ám az Európai Néppárt vezetése, élén Manfred Weberrel, végül lesöpörte az elképzelést. Egy néppárti képviselő úgy fogalmazott: Ursula von der Leyen „egyszerűen nem akarja ezt a felfordulást”.

Magyar Péter emberei nekimentek Várhelyinek

Az Euractiv szerint a Tisza Párt EP-képviselői egy költségvetési szavazáshoz kapcsolódva próbálták keresztülvinni a Várhelyi távozását sürgető politikai üzenetet. Bár egy ilyen parlamenti állásfoglalás jogilag nem kényszerítette volna lemondásra a magyar biztost, komoly politikai nyomást helyezhetett volna Ursula von der Leyenre.

A lap szerint a Manfred Weber vezette néppárti vezetés végül lesöpörte a kezdeményezést, és az EPP végül nem engedte át a kezdeményezést. Egy másik néppárti forrás szerint Weber lépése összehangolt volt az Európai Bizottság elnökével.

Az Euractiv emlékeztetett arra is, hogy a Fidesz 2021-ben távozott az Európai Néppártból, majd 2024-ben a Patrióták Európáért frakció alapítói közé állt. Eközben Magyar Péter pártja már az EPP kötelékében politizál Brüsszelben.

A lap szerint Brüsszelben attól is tartanak, hogy veszélyes precedenst teremtene egy biztos eltávolítása pusztán azért, mert egy tagállamban kormányváltás történik. Egy bizottsági forrás például azt a kérdést vetette fel: 

mi történne akkor, ha Franciaországban a Nemzeti Tömörülés nyerne választást, és emiatt lecserélnék Stéphane Séjourné francia biztost.

Az Euractiv ugyanakkor megjegyzi, hogy Várhelyi Olivér szakpolitikai munkáját Brüsszelben széles körű támogatás övezi, miközben korábban egy belső bizottsági vizsgálat is indult Várhelyivel kapcsolatban, amely állítólagos megfigyelési ügyeket érintett. A magyar biztos tagadta az ellene felhozott állításokat.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

 

Összesen 22 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
support-2
2026. május 06. 18:58
Ami most zajlik tragikomédia, elszabadult a bosszú. A Medián legújabb felmérése szerint (Index), már szinte mindenki Tisza szavazó, Orbán Viktort négyből három szavazó börtönben látná, mindenki optimista, jó irányba halad az ország. A kormányt szombaton iktatják be, azt hiszem, hogy ez most már annyira jó, hogy már jobb nem, csak rosszabb lehet. Ez fog szombaton elkezdődni..
survivor
2026. május 06. 18:49
Mondtam hogy pszichopata.Ismerőseim. em hiszik...
kishegyi
2026. május 06. 18:46
Mocskos és kisstílű egyének ezek, majd a drágalátos szavazóik is látják ezt itthon hamarosan.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 06. 18:46
Azt hitte hogy más szerepe is lehet, mint amit osztottak neki. 🤣🤣🤣🤣
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!