Széteshet a NATO: Orbán távozása miatt óriási problémát fedeztek fel Európában

2026. május 06. 11:14

Donald Tusk úgy véli, az Egyesült Államok és az európai nagyhatalmak bizonytalansága miatt széteshet a NATO, miközben a brüsszeli lap arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarország vétójának hiánya csak rávilágít Európa döntésképtelenségére.

2026. május 06. 11:14 2 p 0 4 28 Mentés

Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a NATO „folyamatos szétesése” fenyeget, miközben az Egyesült Államok kiszámíthatatlan hozzáállása és az európai nagyhatalmak (Nagy-Britannia, Franciaország, Németország) belpolitikai gyengeségei miatt nő a bizonytalanság. Az EUobserver cikke rámutat:

Orbán Viktor távozásával Magyarország vétója megszűnt, de ez csak rávilágít Európa döntésképtelenségére. A szerző sürgeti új, rugalmas szövetségek létrehozását – példaként említi a skandináv és balti államokat –, mivel szerinte Oroszország egy éven belül kész lehet a háborúra a NATO-val szemben.

Nyitókép: AFP/Olimpik *** A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Hírlevél-feliratkozás Ne maradjon le a Mandiner cikkeiről, iratkozzon fel hírlevelünkre! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és elküldjük Önnek a nap legfontosabb híreit.