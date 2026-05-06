Széteshet a NATO: Orbán távozása miatt óriási problémát fedeztek fel Európában

Már most hiányzik nekik Orbán: az Európai Unió vezetői rájöttek, mekkorát tévedtek az eddigi csúcstalálkozókon
Többé nem tudják kire fogni a blokk megosztottságát.
Donald Tusk úgy véli, az Egyesült Államok és az európai nagyhatalmak bizonytalansága miatt széteshet a NATO, miközben a brüsszeli lap arra hívja fel a figyelmet, hogy Magyarország vétójának hiánya csak rávilágít Európa döntésképtelenségére.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök szerint a NATO „folyamatos szétesése” fenyeget, miközben az Egyesült Államok kiszámíthatatlan hozzáállása és az európai nagyhatalmak (Nagy-Britannia, Franciaország, Németország) belpolitikai gyengeségei miatt nő a bizonytalanság.
Az EUobserver cikke rámutat:
Orbán Viktor távozásával Magyarország vétója megszűnt, de ez csak rávilágít Európa döntésképtelenségére.
A szerző sürgeti új, rugalmas szövetségek létrehozását – példaként említi a skandináv és balti államokat –, mivel szerinte Oroszország egy éven belül kész lehet a háborúra a NATO-val szemben.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.