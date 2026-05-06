Tisza Párt támogatás Magyar Péter Wáberer György Vitézy Dávid

Ez lehet Wáberer György bosszúja: kiderült, mi történhetett a színfalak mögött

2026. május 06. 18:49

Egy elképesztő információ látott napvilágot.

Kiderült, mi lehet az oka a különös konfliktusnak. Wáberer György először 100 millió forintot utalt a Tisza Pártnak, de állítólag azt senki nem vette észre. Amikor a nagyvállalkozó elismerte a támogatást, Magyar Péter azonnal lerúgta magáról az ügyet – írta a Világgazdaság.

Közben azonban a színfalak mögött történhetett valami, ami egészen más megvilágításba helyezi a nagy összegű adományozás botrányát. A Világgazdasághoz nemrég olyan információk jutottak el, amelyek magyarázatul szolgálhatnak a furcsa történésekre. Értesülésük szerint

Wáberer György neve felmerült lehetséges miniszterjelöltként, méghozzá a közlekedési és beruházási minisztérium élén.

A lap úgy tudja, a milliárdos vállalkozó szerepelt egy szűkített, három jelöltet tartalmazó listán Vitézy Dávid és egy építőipari multi egyik vezetője mellett. Magyar Péter április 24-én ismertette, hogy Vitézy Dávidod kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek, ezzel pedig eldőlt, hogy Wáberer György nem lesz a Tisza-kormányban miniszter.

Ezt követően azonban néhány nappal később a nagyvállalkozó beismerte a 100 milliós adományt.

Az információkat időrendbe állítva akár az is elképzelhető, hogy ami történt, az Wáberer György bosszúja lehetett, ami a Tisza Párttal való vitája kicsúcsosodása volt – állapította meg a lap. A kérdés kapcsán megkeresték Wáberer Györgyöt írásban.

Nyitókép: Facebook / Wáberer György

 

 

Összesen 33 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zrx8
2026. május 06. 20:34
"Amikor fiatalok voltunk, az a mondás járta, hogy az ember vagy az apja f@szával csinálhat karriert, vagy a sajátjával. Minden tiszteletem, te a sajátoddal csináltál. Feleségül vetted a Volán Tefu vezérének a lányát. Majd amikor privatizálni lehetett, a Fundamenta igazgatója lett a szeretőd, aki izraeli kapcsolatokkal szerzett kölcsönt, ebből megvetted a céget, majd kirúgtad a nőt, vissza az asszonyhoz. Ügyes! Aztán a hitelezők lekorrumpálásával, adóalkukkal megszabadultál a cég hiteleitől, és hipp-hopp milliárdos lettél. Majd így már kaptál pénz a Hungarocamionra, azt is megvetted. Nagyon ügyes! Amikor már nem voltál monopolhelyzetben, inkább eladtad, és jöttek az ingatlanok. A Postapalotától a Rózsadombon a volt SZOT üdülőig mindent meg tudtál venni, mert a NER oszlopos tagja lettél. Még kormánybiztost is csinált belőled Orbán. Mivel nem voltál elégedett: Vagy ha Magyar Péterből az árulásért kormányfő jelöltet csinált az EU vezetése, most te is többet remélsz?"
SzkeptiKUSS
2026. május 06. 20:34
Ha a "mézes bödön" illatát megérzik a méhek, addig döngicsélnek körülötte, amíg hozzá nem férnek. Amióta a világ világ, mindig így volt, ezután is így lesz.
zrx8
2026. május 06. 20:29
most akkor mi lehetett az a bosszú ?
Ekrü123
2026. május 06. 20:22
Így megy ez a Tiszánál…vagy rokon vagy, vagy tejelsz, azért a bársonyszékért…
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!