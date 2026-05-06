Ez lehet Wáberer György bosszúja: kiderült, mi történhetett a színfalak mögött

Magyar Péterrel tényleg a történelem is véget ért? Meglepő válasz látott napvilágot
Európában nem állt meg az idő, és ezt minden magyar érezni is fogja. Kovács András írása.
Egy elképesztő információ látott napvilágot.
Kiderült, mi lehet az oka a különös konfliktusnak. Wáberer György először 100 millió forintot utalt a Tisza Pártnak, de állítólag azt senki nem vette észre. Amikor a nagyvállalkozó elismerte a támogatást, Magyar Péter azonnal lerúgta magáról az ügyet – írta a Világgazdaság.
Közben azonban a színfalak mögött történhetett valami, ami egészen más megvilágításba helyezi a nagy összegű adományozás botrányát. A Világgazdasághoz nemrég olyan információk jutottak el, amelyek magyarázatul szolgálhatnak a furcsa történésekre. Értesülésük szerint
Wáberer György neve felmerült lehetséges miniszterjelöltként, méghozzá a közlekedési és beruházási minisztérium élén.
A lap úgy tudja, a milliárdos vállalkozó szerepelt egy szűkített, három jelöltet tartalmazó listán Vitézy Dávid és egy építőipari multi egyik vezetője mellett. Magyar Péter április 24-én ismertette, hogy Vitézy Dávidod kérte fel közlekedési és beruházási miniszternek, ezzel pedig eldőlt, hogy Wáberer György nem lesz a Tisza-kormányban miniszter.
Ezt követően azonban néhány nappal később a nagyvállalkozó beismerte a 100 milliós adományt.
Az információkat időrendbe állítva akár az is elképzelhető, hogy ami történt, az Wáberer György bosszúja lehetett, ami a Tisza Párttal való vitája kicsúcsosodása volt – állapította meg a lap. A kérdés kapcsán megkeresték Wáberer Györgyöt írásban.
