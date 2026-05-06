Vitézy Dávid találkozott Lázár Jánossal, majd bejelentette egyik első intézkedését

Ahol csak lehet, a Tisza programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit saját városképük védelmére – írta szerdai Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt. Hozzátette: Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel megkezdték az átadás-átvétel előkészítését.

A miniszterjelölt szerint a leköszönő kormány jogszabályok tucatjaival védte be a „számára kedves hirdetési felületeket”, ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy az építészetért, a településképért és a közlekedésért is felelős tárca minden ilyen rendeletet és paragrafust felülvizsgál.