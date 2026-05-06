vitézy dávid lázár jános budapest

Vitézy Dávid találkozott Lázár Jánossal, majd bejelentette egyik első intézkedését

2026. május 06. 20:20

„Megtisztítják” Budapestet.

2026. május 06. 20:20
Ahol csak lehet, a Tisza programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit saját városképük védelmére – írta szerdai Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt. Hozzátette: Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel megkezdték az átadás-átvétel előkészítését.

A miniszterjelölt szerint a leköszönő kormány jogszabályok tucatjaival védte be a „számára kedves hirdetési felületeket”, ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy az építészetért, a településképért és a közlekedésért is felelős tárca minden ilyen rendeletet és paragrafust felülvizsgál.

Vitézy Dávid a bejegyzésben úgy fogalmazott: feladatának tekinti „az épített környezet megtisztítását is a folyamatos reklámzajtól és a hergelő propagandától”.

„Eddig fővárosi képviselőként is pontosan láttam, hogy hány mondvacsinált, mesterségesen kitalált veszélyhelyzeti kormányrendeletbe és egyéb jogi akadályba ütközött Budapest, amikor a világ egyik legszebb épségben megmaradt történeti városszövetét próbálta megtisztítani a mindent ellepő óriásplakátoktól, reklámhálóktól” – írta bejegyzésében.

(MTI) 

Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
zakar zoltán béla
2026. május 06. 20:52
Gerinctelen
bekeev-2025
•••
2026. május 06. 20:40 Szerkesztve
Nagy koponya ez a Vitézy, akit a Fidesz támogatott a 2024-es főpolgármester-választáson. Legalább ért hozzá, a batidai közpénztolvajjal ellentétben.
Obsitos Technikus
2026. május 06. 20:34
Ne aggódj Dávidka, jövő Ilyenkorra minden villamoson Nagy Testvér lesz látható kötelezően..
