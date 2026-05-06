Vitézy Dávid találkozott Lázár Jánossal, majd bejelentette egyik első intézkedését

Baljós előjelek: káderhiánnyal küzdenek Magyar Péterék
A HVG értesülései szerint több minisztériumnál is nehézségekbe ütköznek az államtitkári és a helyettes államtitkári pozíciók feltöltésénél.
„Megtisztítják” Budapestet.
Ahol csak lehet, a Tisza programjával összhangban vissza kell adni az önkormányzatok jogköreit saját városképük védelmére – írta szerdai Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt. Hozzátette: Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszterrel megkezdték az átadás-átvétel előkészítését.
A miniszterjelölt szerint a leköszönő kormány jogszabályok tucatjaival védte be a „számára kedves hirdetési felületeket”, ugyanakkor ígéretet tett arra, hogy az építészetért, a településképért és a közlekedésért is felelős tárca minden ilyen rendeletet és paragrafust felülvizsgál.
Vitézy Dávid a bejegyzésben úgy fogalmazott: feladatának tekinti „az épített környezet megtisztítását is a folyamatos reklámzajtól és a hergelő propagandától”.
„Eddig fővárosi képviselőként is pontosan láttam, hogy hány mondvacsinált, mesterségesen kitalált veszélyhelyzeti kormányrendeletbe és egyéb jogi akadályba ütközött Budapest, amikor a világ egyik legszebb épségben megmaradt történeti városszövetét próbálta megtisztítani a mindent ellepő óriásplakátoktól, reklámhálóktól” – írta bejegyzésében.
(MTI)
Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás