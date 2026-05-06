Baljós előjelek: káderhiánnyal küzdenek Magyar Péterék

Itt már nincsenek véletlenek: kiderült, ki az új MTA-elnök – rokona Magyar Péter leendő belügyminiszterének
Az MTA leköszönő elnöke, Freund Tamás pedig Magyar Péter rokona.
A HVG értesülései szerint több minisztériumnál is nehézségekbe ütköznek az államtitkári és a helyettes államtitkári pozíciók feltöltésénél.
Mint ismert, Orbán Viktor 2010-es, 34 napos csúcsát megdöntve új politikatörténeti rekordot állít fel Magyar Péter azzal, ha szombaton, a választási győzelme után 27 nappal leteszi a kormányfői esküt – írta a HVG.
Ha minden a tervek szerint alakul, akkor az Országgyűlés május 9-ei alakuló ülésén Sulyok Tamás köztársasági elnök miniszterelnöknek javasolja Magyart, akit a korábbi cikluskezdésektől eltérően rögtön meg is választhatnak a képviselők. Így esküje után már kormányfőként mehet ki a Kossuth térre, a Tisza ünnepségére – tette hozzá a lap.
Megjegyezték, hogy ez a gyors eskütétel olyan „pikáns helyzetet” is teremt, hogy a Tisza Párt elnöke úgy ünnepelhet már kormányfőként, hogy közben ügyvezető miniszterekként még hivatalban lesznek az Orbán-kabinet tagjai. Pártja ugyanis olyannyira forszírozná a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatását, hogy a HVG információi szerint felmerült, hogy már vasárnap elkezdenék a procedúrát, amit pár nap alatt le is zárnának.
Hozzátették, hogy a miniszterek hivatalos munkába állásához kell még egy jogi aktus – el kell fogadni a minisztériumi struktúratörvényt –, de valószínűleg arra sem kell sokat várni.
Az összeállításban arra is felhívták a figyelmet, hogy miközben Magyar Péter – többek között az uniós pénzek hazahozatala ügyében szorító határidők miatt – minden követ megmozgat, hogy mielőbb átvehesse az ország irányítását, a kormányalakításban is versenyt fut az idővel. Bár a minisztereit már megnevezte,
de a tárcavezetők mögötti második vonal kiépítésén még az alakuló ülés előtti napokban is lázasan dolgoztak.
Kell is ember, mivel várhatóan helyettes államtitkári szintig minden poszton cserélnek, és az új tárcákhoz is sok szakemberre lesz szükség – húzta alá a portál.
Bár csúcsminisztériumok nem lesznek a Tisza-kormányban, a Ruff Bálintra bízott Miniszterelnökség azonban kiemelt státuszú lesz, mivel a leendő miniszterelnök szándéka, hogy a kancellárián egy, még az első Orbán-kormány idején meghonosított, úgynevezett tükörreferatúra-rendszert hozzanak létre.
Emiatt csak ennél a tárcánál rengeteg politikai felsővezetőre lesz szükség,
ám sokáig csak az egészségügy, az oktatás és a szociálpolitika összehangolásáért felelős Bódis Kriszta, valamint a társadalmi visszajelzések kezelésével megbízott Radnai Márk szerepe vált ismertté.
De hasonló komoly háttérmunkában van a Decathlon vezetéséből a belügyminiszteri székbe kerülő Pósfai Gábor is, akinek közvetlen rokonát kedden választották meg a Magyar Tudományos Akadémia elnökének. Tárcájánál a miniszteri posztra korábban esélyesnek emlegetett személyek közül akár több is politikai felső vezetői pozíciót kaphat.
Szakmai szempontból mindhárom egykori volt rendőrt jó választásnak nevezte a portál. Egyikük a tavaly nyugdíjba vonult Petőfi Attila vezérőrnagy, aki korábban vezette a Nemzeti Nyomozó Irodát is, és olyan bűncselekmények felderítése fűződik a nevéhez, mint a Magda Marinkó-ügy.
Ugyanígy esélyes lehet magas belügyminisztériumi posztra Tóth Gábor vezérőrnagy, aki 2007 és 2010 között budapesti rendőrfőkapitány volt, vagy akár a jelenleg az OTP biztonsági igazgatójaként dolgozó Bucsek Gábor, aki szintén volt a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője, és 2012–2014 között budapesti rendőrfőkapitány is – ismertették.
A HVG a rövidesen felálló egészségügyi tárcánál zajló háttérmunkákról megtudta, hogy nem egyszerű szakemberkeresés zajlik: a nyilvános találkozókon – például a Magyar Orvosi Kamara vagy az egyedi gyógyszerkérelmekről döntő Batthyány-Strattmann László Alapítvány képviselőivel folytatott egyeztetésen kívül – rengeteg tárgyalást folytatnak.
Az új tárca irányítója, Hegedűs Zsolt számos terület képviselőjével felvette a kapcsolatot, tájékozódott, egyeztetett, mások mellett már kórházigazgatókkal is – olvasható az összeállításban.
A lap szerint a feszített tempójú háttérmunkát jelzi az a kommunikációs „baki” is, hogy sokak meglepetésére az energetikáért felelős Kapitány István jelentette be, hogy bevezetik a szabad szülészorvos-választást, majd Hegedűsnek kellett árnyalnia a képet, hogy ez összetettebb kérdés, és az egészségügyi tárcánál, szakmai egyeztetések után lehet csak dönteni erről.
A cikkben arra is kitértek, hogy a Honvédelmi Minisztériumnál nehezebb a helyzet, mint a többi minisztériumnál, hiszen honvédségből csak egy van, így a védelempolitikával foglalkozó személyek, akik a pozíciók várományosai, túlnyomórészt rendszeren belülről jönnek.
Nem nagyon lehet olyan biztonságpolitikust „leakasztani” ma Magyarországon, aki az elmúlt 16 évben ne szolgált volna az állami szférában. Ilyen értelemben, a kormányváltás a honvédségnél inkább a bebetonozott vezetői csoportok közti csere lesz
– fogalmaztak.
Hozzáfűzték azt is, hogy nemcsak személyügyi, hanem szakpolitikai ügyekben is a Benkő-érára hajazhat majd az új felállás, amibe vélhetően visszatérnek a korábban kiszorított emberek is.
A HVG továbbá úgy tudja, hogy a Shell globális alelnöki pozíciójából érkező Kapitány Istvánnak sincs könnyű dolga. A gazdasági és energetikai tárca élére kinevezett miniszter nehezen talál megfelelő munkatársakat az értesülések szerint, mivel e téren elég szűk a hazai merítési lehetőség.
Az iparági szereplőkkel folytatott háttérbeszélgetésekből néhány nappal a kabinethirdetés előtt az a kép rajzolódik ki, hogy Kapitány elsősorban egy energetikai témákat vivő helyettest keres – írták.
Továbbá káderhiánnyal néz szembe a Lázár János tárcáját megöröklő Vitázy Dávid is, aki egyelőre régi civil szervezetének, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesületnek (VEKE) a szakértőire támaszkodhat. Esetében egy helyettes államtitkári poszton akár kontinuitás is lehet: Kerékgyártó János eddig a közlekedési hatósági ügyekért volt felelős, és miután jóban van a leendő közlekedési tárcaveztővel, az apparátusban maradhat.
A HVG továbbá úgy tudja, a közlekedési államtitkári pozícióra pedig Felsmann Balázs közgazdász kerülhet, aki az elmúlt években ugyan inkább energetikai kérdésekben nyilvánult meg, de 2006 és 2008 között energetikáért, hírközlésért és közlekedésért felelős szakállamtitkár volt, illetve 10 éven át a Közlekedéstudományi Intézet vezetőségében szerepelt.
Előrejelzések szerint váltás várható a MÁV-csoport élén is: Hegyi Zsolt helyett a személyszállítási üzletág eddigi vezetője, Kormányos László avanzsálhat a csoport vezérigazgatói posztjára – derült ki a cikkből.
A nagy pozícióosztogatás közepette feltűnően nem jut komoly szerep Nagy Ervinnek, aki a kezdetek óta kiáll a leendő miniszterelnök mellett.