Baljós előjelek: káderhiánnyal küzdenek Magyar Péterék

ám sokáig csak az egészségügy, az oktatás és a szociálpolitika összehangolásáért felelős Bódis Kriszta, valamint a társadalmi visszajelzések kezelésével megbízott Radnai Márk szerepe vált ismertté.

De hasonló komoly háttérmunkában van a Decathlon vezetéséből a belügyminiszteri székbe kerülő Pósfai Gábor is, akinek közvetlen rokonát kedden választották meg a Magyar Tudományos Akadémia elnökének. Tárcájánál a miniszteri posztra korábban esélyesnek emlegetett személyek közül akár több is politikai felső vezetői pozíciót kaphat.

Szakmai szempontból mindhárom egykori volt rendőrt jó választásnak nevezte a portál. Egyikük a tavaly nyugdíjba vonult Petőfi Attila vezérőrnagy, aki korábban vezette a Nemzeti Nyomozó Irodát is, és olyan bűncselekmények felderítése fűződik a nevéhez, mint a Magda Marinkó-ügy.

Ugyanígy esélyes lehet magas belügyminisztériumi posztra Tóth Gábor vezérőrnagy, aki 2007 és 2010 között budapesti rendőrfőkapitány volt, vagy akár a jelenleg az OTP biztonsági igazgatójaként dolgozó Bucsek Gábor, aki szintén volt a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője, és 2012–2014 között budapesti rendőrfőkapitány is – ismertették.

A HVG a rövidesen felálló egészségügyi tárcánál zajló háttérmunkákról megtudta, hogy nem egyszerű szakemberkeresés zajlik: a nyilvános találkozókon – például a Magyar Orvosi Kamara vagy az egyedi gyógyszerkérelmekről döntő Batthyány-Strattmann László Alapítvány képviselőivel folytatott egyeztetésen kívül – rengeteg tárgyalást folytatnak.