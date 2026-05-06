Ft
Ft
23°C
10°C
Ft
Ft
23°C
10°C
05. 06.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 06.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza párt szakemberek országgyűlés Magyar Péter minisztériumok kinevezés

Baljós előjelek: káderhiánnyal küzdenek Magyar Péterék

2026. május 06. 12:19

A HVG értesülései szerint több minisztériumnál is nehézségekbe ütköznek az államtitkári és a helyettes államtitkári pozíciók feltöltésénél.

2026. május 06. 12:19
null

Mint ismert, Orbán Viktor 2010-es, 34 napos csúcsát megdöntve új politikatörténeti rekordot állít fel Magyar Péter azzal, ha szombaton, a választási győzelme után 27 nappal leteszi a kormányfői esküt – írta a HVG.

Ha minden a tervek szerint alakul, akkor az Országgyűlés május 9-ei alakuló ülésén Sulyok Tamás köztársasági elnök miniszterelnöknek javasolja Magyart, akit a korábbi cikluskezdésektől eltérően rögtön meg is választhatnak a képviselők. Így esküje után már kormányfőként mehet ki a Kossuth térre, a Tisza ünnepségére – tette hozzá a lap.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Megjegyezték, hogy ez a gyors eskütétel olyan „pikáns helyzetet” is teremt, hogy a Tisza Párt elnöke úgy ünnepelhet már kormányfőként, hogy közben ügyvezető miniszterekként még hivatalban lesznek az Orbán-kabinet tagjai. Pártja ugyanis olyannyira forszírozná a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatását, hogy a HVG információi szerint felmerült, hogy már vasárnap elkezdenék a procedúrát, amit pár nap alatt le is zárnának.

Hozzátették, hogy a miniszterek hivatalos munkába állásához kell még egy jogi aktus – el kell fogadni a minisztériumi struktúratörvényt –, de valószínűleg arra sem kell sokat várni. 

Versenyt fut az idővel Magyar Péter

Az összeállításban arra is felhívták a figyelmet, hogy miközben Magyar Péter – többek között az uniós pénzek hazahozatala ügyében szorító határidők miatt – minden követ megmozgat, hogy mielőbb átvehesse az ország irányítását, a kormányalakításban is versenyt fut az idővel. Bár a minisztereit már megnevezte, 

de a tárcavezetők mögötti második vonal kiépítésén még az alakuló ülés előtti napokban is lázasan dolgoztak.

 Kell is ember, mivel várhatóan helyettes államtitkári szintig minden poszton cserélnek, és az új tárcákhoz is sok szakemberre lesz szükség – húzta alá a portál.

Bár csúcsminisztériumok nem lesznek a Tisza-kormányban, a Ruff Bálintra bízott Miniszterelnökség azonban kiemelt státuszú lesz, mivel a leendő miniszterelnök szándéka, hogy a kancellárián egy, még az első Orbán-kormány idején meghonosított, úgynevezett tükörreferatúra-rendszert hozzanak létre.

Emiatt csak ennél a tárcánál rengeteg politikai felsővezetőre lesz szükség,

ám sokáig csak az egészségügy, az oktatás és a szociálpolitika összehangolásáért felelős Bódis Kriszta, valamint a társadalmi visszajelzések kezelésével megbízott Radnai Márk szerepe vált ismertté.

De hasonló komoly háttérmunkában van a Decathlon vezetéséből a belügyminiszteri székbe kerülő Pósfai Gábor is, akinek közvetlen rokonát kedden választották meg a Magyar Tudományos Akadémia elnökének. Tárcájánál a miniszteri posztra korábban esélyesnek emlegetett személyek közül akár több is politikai felső vezetői pozíciót kaphat.

Szakmai szempontból mindhárom egykori volt rendőrt jó választásnak nevezte a portál. Egyikük a tavaly nyugdíjba vonult Petőfi Attila vezérőrnagy, aki korábban vezette a Nemzeti Nyomozó Irodát is, és olyan bűncselekmények felderítése fűződik a nevéhez, mint a Magda Marinkó-ügy.

Ugyanígy esélyes lehet magas belügyminisztériumi posztra Tóth Gábor vezérőrnagy, aki 2007 és 2010 között budapesti rendőrfőkapitány volt, vagy akár a jelenleg az OTP biztonsági igazgatójaként dolgozó Bucsek Gábor, aki szintén volt a Nemzeti Nyomozó Iroda vezetője, és 2012–2014 között budapesti rendőrfőkapitány is – ismertették.

A HVG a rövidesen felálló egészségügyi tárcánál zajló háttérmunkákról megtudta, hogy nem egyszerű szakemberkeresés zajlik: a nyilvános találkozókon – például a Magyar Orvosi Kamara vagy az egyedi gyógyszerkérelmekről döntő Batthyány-Strattmann László Alapítvány képviselőivel folytatott egyeztetésen kívül – rengeteg tárgyalást folytatnak.

Az új tárca irányítója, Hegedűs Zsolt számos terület képviselőjével felvette a kapcsolatot, tájékozódott, egyeztetett, mások mellett már kórházigazgatókkal is – olvasható az összeállításban.

A lap szerint a feszített tempójú háttérmunkát jelzi az a kommunikációs „baki” is, hogy sokak meglepetésére az energetikáért felelős Kapitány István jelentette be, hogy bevezetik a szabad szülészorvos-választást, majd Hegedűsnek kellett árnyalnia a képet, hogy ez összetettebb kérdés, és az egészségügyi tárcánál, szakmai egyeztetések után lehet csak dönteni erről.

Ezt is ajánljuk a témában

Visszatérhet a Benkő-éra a honvédelemnél, nehezen megy a casting Kapitány Istvánnak

A cikkben arra is kitértek, hogy a Honvédelmi Minisztériumnál nehezebb a helyzet, mint a többi minisztériumnál, hiszen honvédségből csak egy van, így a védelempolitikával foglalkozó személyek, akik a pozíciók várományosai, túlnyomórészt rendszeren belülről jönnek.

Nem nagyon lehet olyan biztonságpolitikust „leakasztani” ma Magyarországon, aki az elmúlt 16 évben ne szolgált volna az állami szférában. Ilyen értelemben, a kormányváltás a honvédségnél inkább a bebetonozott vezetői csoportok közti csere lesz

– fogalmaztak.

Hozzáfűzték azt is, hogy nemcsak személyügyi, hanem szakpolitikai ügyekben is a Benkő-érára hajazhat majd az új felállás, amibe vélhetően visszatérnek a korábban kiszorított emberek is.

A HVG továbbá úgy tudja, hogy a Shell globális alelnöki pozíciójából érkező Kapitány Istvánnak sincs könnyű dolga. A gazdasági és energetikai tárca élére kinevezett miniszter nehezen talál megfelelő munkatársakat az értesülések szerint, mivel e téren elég szűk a hazai merítési lehetőség.

Az iparági szereplőkkel folytatott háttérbeszélgetésekből néhány nappal a kabinethirdetés előtt az a kép rajzolódik ki, hogy Kapitány elsősorban egy energetikai témákat vivő helyettest keres – írták.

Továbbá káderhiánnyal néz szembe a Lázár János tárcáját megöröklő Vitázy Dávid is, aki egyelőre régi civil szervezetének, a Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesületnek (VEKE) a szakértőire támaszkodhat. Esetében egy helyettes államtitkári poszton akár kontinuitás is lehet: Kerékgyártó János eddig a közlekedési hatósági ügyekért volt felelős, és miután jóban van a leendő közlekedési tárcaveztővel, az apparátusban maradhat.

A HVG továbbá úgy tudja, a közlekedési államtitkári pozícióra pedig Felsmann Balázs közgazdász kerülhet, aki az elmúlt években ugyan inkább energetikai kérdésekben nyilvánult meg, de 2006 és 2008 között energetikáért, hírközlésért és közlekedésért felelős szakállamtitkár volt, illetve 10 éven át a Közlekedéstudományi Intézet vezetőségében szerepelt. 

Előrejelzések szerint váltás várható a MÁV-csoport élén is: Hegyi Zsolt helyett a személyszállítási üzletág eddigi vezetője, Kormányos László avanzsálhat a csoport vezérigazgatói posztjára – derült ki a cikkből.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Syr Wullam
2026. május 06. 13:59
Ott van még anyu, apu, hugi, Ilike, ráadásul Freund Tamás is ráér most már – bazmeg, én adjak ötleteket? 😌
Válasz erre
2
0
formaegy-2
2026. május 06. 13:56
Ó, kérem! Vona már dörgölődik.)))))))))))) De ott vannak a hatalmas ésszel megáldott bukott mszp, dk, szdsz-es politikusok, akik kibújtak a barlangjukból, és csurgatva a nyálukat várják M.P. ölelő karjait.)))))
Válasz erre
2
0
ncorporation
2026. május 06. 13:56
Az SZDSZ-es gyerekeknek nem kell érteniük ahoz amit irányitanak (lerombolnak), mert "tehetségesek". Lesz elég "szakember" sepec.
Válasz erre
1
0
Sándor
2026. május 06. 13:24
Már rákosi mátyás is megirigyelné a megannyi ávósivadék rokon, sógor, koma, megannyi unokatestvér alkotta, a fos foltos gyatyás poloskás hazug áruló által létrehozott uram bátyám rendszert🤮
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!