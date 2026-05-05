Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
brüsszel európai unió bírság magyarország migráció Magyar Péter határkerítés

Brüsszel nem enged Magyar Péternek: vagy beadja a derekát, vagy az új kormány szenvedni fog a migráció ügyében

2026. május 05. 09:17

Az új kabinetnek gyorsan döntenie kell majd: vagy igazodik az uniós elvárásokhoz, és ezzel átírja a jelenlegi magyar migrációs rendszert, vagy fenntartja a mostani gyakorlatot, vállalva a napi egymillió ­eurós bírságot és a további politikai konfliktusokat az Európai Unióval.

Az egyik legkeményebb brüsszeli kényszerpályával kell szembesülnie a Tisza-kormánynak amigráció ügyében, 

az új kabinet vagy igazodik az uniós elvárásokhoz, és ezzel átírja a jelenlegi magyar migrációs rendszert, vagy fenntartja a mostani gyakorlatot 

– derül ki a Magyar Nemzet összeállításából. Az illegális migráció uniós helyzetét feltáró cikkben a portál felidézte, hogy Magyarország déli határát ma egy többlépcsős védelmi rendszer őrzi. A 2015-ben kiépített, közel 200 kilométer hosszú kerítés csak egy szelete ennek a gépezetnek. A határ mentén rendőrök, határvadász-alakulatok teljesítenek szolgálatot, akik ellenőrzik a zöldhatárt, feltartóztatják a határsértőket és kiszűrik a csempészhálózatokat. Munkájukat hőkamerák, járművek, drónok, figyelőtornyok és elektronikus érzékelőrendszerek támogatják. A rendszer harmadik eleme a jogi határzár. 

A magyar jogi szabályozás lehetővé teszi az illegális határátlépők gyors feltartóztatását, az embercsempészek elleni szigorú fellépést, valamint azt, hogy a hatóságok a határ közelében különleges eljárásrend szerint járjanak el.

2022. december 15-én magyar határőrök lovon járőröznek a magyar–szerb határon, Kelebia falu közelében. 2022 augusztusában a magyar kormány úgy döntött, hogy megerősíti a már meglévő, 165 kilométer hosszú biztonsági határkerítést, és új határvédelmi rendszert épít ki a határ déli szakaszán. Attila KISBENEDEK / AFP
Forrás:  AFP

Mint írták, ez Európai Unió Bírósága 2020 decemberében kimondta, hogy Magyarország több ponton megsértette az uniós menekültügyi és visszatérési szabályokat. Az uniós jogszabály szerint 28 napnál tovább nem lehetett volna „fogva tartani” a menedékkérő családokat. Ezalatt kellett elbírálni a kérelmüket. Meg nem született döntések esetén pedig be kellett volna engedni őket az adott országba a határidő lejárta után. A magyar kormány ezt nem tette meg, a bíróságon azzal érvelt, hogy Szerbia felé nyitottak voltak a tranzitzónák, tehát ezek nem minősültek fogvatartásnak, de ezt az érvet a bíróság nem fogadta el. Az Európai Bíróság emellett azt mondta, hogy Magyarország korlátozza a menekültügyi eljárásokhoz való hozzáférést, mivel Szerbiában, nem pedig Magyarországon lehetett benyújtani azt a szándéknyilatkozatot, amellyel el lehetett indítani az uniós menekültügyi eljárást. 

A Migrációkutató Intézet becslése szerint egyébként ha a magyar kormány eszerint járt volna el, az csak 2015-ben négyszázezer ember beengedését jelentette volna.

Mivel a bíróság szerint Magyarország ezt az ítéletet később sem hajtotta végre megfelelően, 2024 júniusában már egy újabb ítéletben 200 millió eurós átalányösszeget és napi egymillió eurós kényszerítő bírságot szabott ki.

Magyar Péter egyik első útja Brüsszelbe veztetett. (Facebook)

Magyar Pétert elutasították Brüsszelben

Ismert, Magyar Péter április 20-án Brüsszelben azt kérte az Európai Bizottságtól, hogy függesszék fel a Magyarországra kirótt napi egymillió eurós menekültügyi bírság levonását, de erre elutasító választ kapott, később viszont a bizottság jelezte, hogy megvizsgálja a lehetőségeket. Magyar Péter egy 2024-es Facebook-bejegyzésében azt állította, a Tisza Párt megtartaná a déli határkerítést. Az uniós határok védelmét ugyanakkor az uniós joggal összhangban oldaná meg. 

Ha erre az Orbán-kormány nem képes vagy nem hajlandó, akkor az ebből következő százmilliárdos uniós bírságért politikai és anyagi következményeket vállalnia kell

– vélekedett akkor. Mindez azt jelzi előre, hogy a jogi határzár megváltoztatását várhatjuk az új kormánytól.

A lap úgy fogalmazott, az uniós jog logikája szerint a napi bírság addig fut, amíg a tagállam ténylegesen nem hajtja végre a korábbi bírósági ítéletet; a 2024-es luxembourgi döntés is kifejezetten úgy fogalmazott, hogy a bírság a késedelem minden napjára vonatkozik. Ebből az is következik, hogy

 a kormányváltás önmagában nem elégséges a bírság fizetésének leállítására. Az uniós kötelezettség nem az előző vagy az új kabinetet, hanem magát a tagállamot terheli. 

A bizottságnak legfeljebb technikai mozgástere van a behajtás terén, de nem írhatja felül saját döntéssel a bíróság által megállapított szankció mértékét, összegét, ütemezését. Gyors megoldást az hozhat, ha az új kormány mielőbb olyan menekültügyi szabályozást fogad el, amelyre Brüsszel is rábólint.

Az Európai Unió ragaszkodik a migrációs paktumhoz

Brüsszel elvárja a 2026 nyarán életbe lépő új uniós migrációs és menekültügyi paktum végrehajtását a tagállamoktól. A 2026. június 12-én hatályba lépő megállapodás értelmében 21 ezer menedékkérőt kell áthelyezni az Európai Unión belül. A kevésbé terhelt EU-országoknak összesen 420 millió eurót kell biztosítaniuk a 2024-ben elfogadott európai menekültügyi reformmal létrehozott szolidaritási mechanizmus keretei között. 

A migrációs nyomás alatt álló országokkal való szolidaritás értelmében a tagállamoknak három lehetőségük van: menedékkérők átvétele, technikai támogatás vagy pénzügyi hozzájárulás. 

2015-ös röszkei támadás (Fotó: Kurucz Árpád/Magyar Nemzet)

Minden tagállam maga dönti el, hogy mit vállal. A bizottság felmérése szerint azonban Magyarország semmilyen érdemi migrációs nyomásnak nincs kitéve. Ennek megfelelően a magyar kormánynak arányos módon kéne hozzájárulni a probléma kezeléséhez vagy bevándorlók befogadásával, vagy pénzügyi hozzájárulással. Ha változik a jogi szabályozás Magyarországon, akkor a jövőben azokat a migránsokat, akiknek a menedékkérelmét hazánkban adják be, a dublini rendelet értelmében visszaküldhetik majd hozzánk.

nempolitizalok-0
2026. május 05. 12:58 Szerkesztve
A németek természetesen nem 30.000 mérnököt terveznek Petyának adni. Engem az EU-s pénzek nem érdekelnek, de ha ide bejön ez a 30.000 migráns, arra fogok szavazni, aki Petyáékkal a leghatékonyabban el akarja takarítani. Ez nem biztos, hogy a fidesz lesz, majd meglátom.
Janika50
2026. május 05. 12:43
Tisztelt véleményiró, euróóóóóóópain kommmmmentelő társaim, mi a véleményük a kérdésben??? A magam részéről hajlok arra, Hazánk új üdvöskéje beadja a derekát. Miért írom ezt? Tételezzük fel, az illető maga a tökély azomban a múltjában vannak egésszen minimális, minimálisnál is kissebb halvány árnyékocskák, egésszen apróságok. Szabad szemmel szinte észrevehehetetlen szineltolódások. És ezt tudják. A tapasztalat teljes hiányát mutatja, akikkel összeállt a hatalom bármiáron való megszerzéséért, még nálla is, -ami azért nem akármi- nagyságrendel aljassabbak. És ez számára nem jó hír. A Magyar közmondások kivétel nélkül találóak. Úgy mint, aki korpa közé keveredik, ... Vagy fejtől bűzlik ..., meg ki mint él, úgy itél, stb.
logoff-mihaly
2026. május 05. 12:23
Sánta? Van púpod? Kína legalább valamennyire eltakarítja a vegyi szemetét. Az ÉJÚ meg ideküldi az emberit. Kb. ez a különbség.
nyafika
2026. május 05. 12:14
szimpibetti 2026. május 05. 11:09 -Aztán elvágom a nyakad, mint muszlim nigger migráns...csak hogy élvezd a valóságot.
