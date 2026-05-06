Fotókon a pillanat: így került ukrán kézre az aranykonvoj szállítmánya – ismerős arcokat is láthatunk (GALÉRIA)

Ez váratlan volt: Ukrajna fű alatt visszakapta az aranykonvoj tartalmát, Zelenszkij soha nem látott hálálkodásba kezdett Magyarországnak
Ezt nem láttuk jönni, és nem vagyunk vele egyedül.
Magyar oldalról a NAV járt el.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt szerdán, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az X-en arról tájékoztatta a világot, hogy Magyarország „visszaadta” Ukrajnának az ukrán aranykonvojként elhíresült pénzszállító tartalmát.
A Világgazdaság kiszúrta, hogy az Oschadbank egy galériát is közölt az aranykonvoj átadásáról.
Ebből az is kiderült, hogy magyar oldalról a NAV járt el. A fényképeken ismerős arcok is feltűntek, így Ukrajna magyarországi nagykövete, valamint az a magyar ügyvéd is, aki az Oschadbankot képviselte. Sőt, az is látszik, hogy rendőrségi kutyákkal vizsgálják át a szállítmányt.
A fotókat itt tudja megtekinteni:
Ezt is ajánljuk a témában
Ezt nem láttuk jönni, és nem vagyunk vele egyedül.
Nyitókép: Facebook