Megint Magyarországba fog beletörni Von der Leyen bicskája: egy mozdulattal söpörte le az asztalról a tervét Szijjártó

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a görögországi Chios szigeténél történt, 14 halálos áldozatot követelő migránshajó-baleset kapcsán élesen bírálta az Európai Unió migrációs politikáját – írja az Aktuality.sk.

Szijjártó szerint Brüsszel migrációs intézkedései folyamatosan ösztönzik az illegális bevándorlást, ami tragédiákhoz vezet, és növeli a terrorizmus kockázatát Nyugat-Európában.