Ft
Ft
8°C
1°C
Ft
Ft
8°C
1°C
02. 05.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 05.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Brüsszel migráció bevándorló Ursula von der Leyen migráns Szijjártó Péter Európai Bizottság bevándorlás Európai Unió

Megint Magyarországba fog beletörni Von der Leyen bicskája: egy mozdulattal söpörte le az asztalról a tervét Szijjártó

2026. február 05. 17:55

Világos üzenetet küldött Brüsszelbe a magyar külügyminiszter.

2026. február 05. 17:55
null

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a görögországi Chios szigeténél történt, 14 halálos áldozatot követelő migránshajó-baleset kapcsán élesen bírálta az Európai Unió migrációs politikáját – írja az Aktuality.sk.

Szijjártó szerint Brüsszel migrációs intézkedései folyamatosan ösztönzik az illegális bevándorlást, ami tragédiákhoz vezet, és növeli a terrorizmus kockázatát Nyugat-Európában.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet

Két új témát hoz be a Tisza Párt a kampányba – ez végzetes hiba lehet
Tovább a cikkhezchevron

Hangsúlyozta: a magyar kormány továbbra is elutasítja az EU migrációs politikáját,

Magyarország pedig nem fogad be migránsokat.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: ROMEO BOETZLE / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. február 05. 18:19
Magyar Péter a háború folytatása mellett áll azaz, a kárpátaljai magyarokat küldené a halálba. A magyarság ellensége Magyar Péter!
Válasz erre
1
0
hexahelicene
2026. február 05. 18:08
Ursula von der Demon
Válasz erre
1
0
patriota-0
2026. február 05. 18:03
Molyfing.
Válasz erre
0
0
kir2vik
•••
2026. február 05. 18:02 Szerkesztve
Ha van igazság, ez a vén szerelmes Lencsibaba ugyanúgy Orbánnak köszönheti majd a bukását, mint ahogy a felemelkedését is. Hálátlan, buta dög.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!