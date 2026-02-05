Megásták Magyarország sírját Brüsszelben: kiderült, mennyi migránst akarnak a nyakunkba varrni

Bakondi György, Orbán Viktor miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerint az EU migrációs paktuma alapján Magyarországnak 23 ezer fős befogadótábort kellene létrehoznia – írja a Hungarian Conservative.

Bakondi hangsúlyozta, hogy Magyarország a 2015 óta alkalmazott fizikai és jogi határzárral, valamint rendőri és katonai jelenléttel sikeresen védi közrendjét, szemben Brüsszel kvótaalapú megközelítésével.

Kiemelte: a magyar kormány célja továbbra is az, hogy a migránsokat már a határokon kívül feltartóztassák; ezért magyar rendőrök Bulgáriában és Észak-Macedóniában is szolgálnak. Bakondi szerint az illegális bevándorlók többsége fiatal férfi, akik családtagjaikat később hoznák maguk után Európába – ez szerinte biztonsági kockázatot jelent Európának.