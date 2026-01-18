„Miniszterelnök »úr«, ha van ember ebben az országban, akinek semmi erkölcsi alapja sincs gyereknevelési tanácsokat osztogatni, az éppen ön. Megmosolyogtató volt az a cinizmus, amivel Miskolcon a kormányzásuk csődjét a magyar fiatalok nyakába akarta varrni. Mielőtt arról papolna a szülőknek, hogyan neveljék a gyerekeiket, tegyen meg egy szívességet az országnak, és söprögessen a saját háza táján.

A tisztességes többség arra neveli a gyerekét, hogy a munka és a szorgalom érték. Hogy a sikerért keményen meg kell dolgozni, a tehetséget gondozni kell, a tudás pedig nem úri huncutság, hanem a legjobb befektetés a jövőbe. Röviden ez úgy is összefoglalható: nem az számít, mid van, hanem az, mit teszel le az asztalra.