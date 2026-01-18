Új év, új formátum – hatalmas sikert aratott 2026 első háború ellenes gyűlése
Deák Dániel elemzésében felhívta arra is a figyelmet, hogy egyre több jel mutat arra, hogy Magyar Péter és pártja nem más, mint Bajnai Gordonék projektje.
Kíváncsi rá, miniszterelnök „úr”, miért fordultak ön ellen tömegével a magyar fiatalok?
„Miniszterelnök »úr«, ha van ember ebben az országban, akinek semmi erkölcsi alapja sincs gyereknevelési tanácsokat osztogatni, az éppen ön. Megmosolyogtató volt az a cinizmus, amivel Miskolcon a kormányzásuk csődjét a magyar fiatalok nyakába akarta varrni. Mielőtt arról papolna a szülőknek, hogyan neveljék a gyerekeiket, tegyen meg egy szívességet az országnak, és söprögessen a saját háza táján.
A tisztességes többség arra neveli a gyerekét, hogy a munka és a szorgalom érték. Hogy a sikerért keményen meg kell dolgozni, a tehetséget gondozni kell, a tudás pedig nem úri huncutság, hanem a legjobb befektetés a jövőbe. Röviden ez úgy is összefoglalható: nem az számít, mid van, hanem az, mit teszel le az asztalra.
Mit üzen ezzel szemben a magyar fiataloknak az ön rendszere? »Akinek nincs semmije, az annyit is ér.« Ön pedig a saját családjánál tökélyre fejlesztette ezt a »filozófiát«.
Hiszen mit látunk a lányánál? Azt, hogy cinikusan hazudja a szemünkbe: »a saját lábán áll«. Miközben mindenki pontosan tudja: az a »saját láb« valójában a mi hátunk, amin önök gátlástalanul taposnak. Látjuk, hogy önöknél a sikerhez nem szorgalom kell, hanem a megfelelő vezetéknév. Hogy az előrejutás titka nem a megszerzett tudás, hanem egy jól irányzott telefon a pártközpontból.
Önök nem a teljesítményt állítják példaként a fiatalok elé, hanem a gátlástalan nyalást és harácsolást. Azt ültették el egy generációban, hogy a közvagyon nem a nemzeté, hanem szabad préda a hatalom talpnyalóinak. Hogy a költségvetés nem az ország kasszája, hanem az Orbán-dinasztia bankautomatája, amelyből a rokonok és hűbéresek számolatlanul, PIN-kód és teljesítmény nélkül csapolhatják a közpénzt.
Hogy van bőr a képén éppen önnek kioktatni a magyar szülőket, miközben tevőlegesen asszisztált ahhoz, hogy a veje, Tiborcz István harmincévesen az ország egyik leggazdagabb emberévé váljon a tisztességes magyarok pénzén? Mindenki tudja, hogy ennek a vagyonnak az alapját egy bűnszervezetben elkövetett csalássorozat képezte: túlárazott lámpákkal, sötétségbe borított településekkel csapolták meg az uniós forrásokat, hogy aztán az így kilopott pénzből kastélyok és szállodák sora kerüljön a nevükre.
Kíváncsi rá, miniszterelnök »úr«, miért fordultak ön ellen tömegével a magyar fiatalok? Elárulom: nem azért, mert a szüleik nem beszéltek velük eleget. Hanem azért, mert az Orbán név mára egyet jelent mindazzal, ami elől a fiatalok hanyatt-homlok menekülnek Magyarországról: a kilátástalansággal, a feudális kiváltságokkal és a rendszerszintű lopással.
Ezt is ajánljuk a témában
Deák Dániel elemzésében felhívta arra is a figyelmet, hogy egyre több jel mutat arra, hogy Magyar Péter és pártja nem más, mint Bajnai Gordonék projektje.
Ne legyenek illúziói: pontosan ezért fogják a magyar fiatalok – a szüleikkel és a nagyszüleikkel karöltve – nem egészen három hónap múlva a történelem szemétdombjára száműzni a maga rendszerét. Mert nem akarnak többé egy korrupt, elszegényedő, elnyomó országban élni. Hanem egy szabad, európai Magyarországon akarnak, ahol az érvényesüléshez nem protekció kell, hanem tudás, szorgalom és valódi teljesítmény.”
***
Ezt is ajánljuk a témában
Leírják, hogy közösségük nem tűri a nőgyalázást, majd tág teret engednek a nőgyalázásnak. Konkrétan, a szemünk előtt. Francesca Rivafinoli írása.
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP