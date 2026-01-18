Ft
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Az Orbán név mára egyet jelent mindazzal, ami elől a fiatalok hanyatt-homlok menekülnek Magyarországról

2026. január 18. 09:50

Kíváncsi rá, miniszterelnök „úr”, miért fordultak ön ellen tömegével a magyar fiatalok?

2026. január 18. 09:50
null
Fekete-Győr András
Fekete-Győr András
Facebook

„Miniszterelnök »úr«, ha van ember ebben az országban, akinek semmi erkölcsi alapja sincs gyereknevelési tanácsokat osztogatni, az éppen ön. Megmosolyogtató volt az a cinizmus, amivel Miskolcon a kormányzásuk csődjét a magyar fiatalok nyakába akarta varrni. Mielőtt arról papolna a szülőknek, hogyan neveljék a gyerekeiket, tegyen meg egy szívességet az országnak, és söprögessen a saját háza táján.

A tisztességes többség arra neveli a gyerekét, hogy a munka és a szorgalom érték. Hogy a sikerért keményen meg kell dolgozni, a tehetséget gondozni kell, a tudás pedig nem úri huncutság, hanem a legjobb befektetés a jövőbe. Röviden ez úgy is összefoglalható: nem az számít, mid van, hanem az, mit teszel le az asztalra.

Mit üzen ezzel szemben a magyar fiataloknak az ön rendszere? »Akinek nincs semmije, az annyit is ér.« Ön pedig a saját családjánál tökélyre fejlesztette ezt a »filozófiát«. 

Hiszen mit látunk a lányánál? Azt, hogy cinikusan hazudja a szemünkbe: »a saját lábán áll«. Miközben mindenki pontosan tudja: az a »saját láb« valójában a mi hátunk, amin önök gátlástalanul taposnak. Látjuk, hogy önöknél a sikerhez nem szorgalom kell, hanem a megfelelő vezetéknév. Hogy az előrejutás titka nem a megszerzett tudás, hanem egy jól irányzott telefon a pártközpontból.

Önök nem a teljesítményt állítják példaként a fiatalok elé, hanem a gátlástalan nyalást és harácsolást. Azt ültették el egy generációban, hogy a közvagyon nem a nemzeté, hanem szabad préda a hatalom talpnyalóinak. Hogy a költségvetés nem az ország kasszája, hanem az Orbán-dinasztia bankautomatája, amelyből a rokonok és hűbéresek számolatlanul, PIN-kód és teljesítmény nélkül csapolhatják a közpénzt.

Hogy van bőr a képén éppen önnek kioktatni a magyar szülőket, miközben tevőlegesen asszisztált ahhoz, hogy a veje, Tiborcz István harmincévesen az ország egyik leggazdagabb emberévé váljon a tisztességes magyarok pénzén? Mindenki tudja, hogy ennek a vagyonnak az alapját egy bűnszervezetben elkövetett csalássorozat képezte: túlárazott lámpákkal, sötétségbe borított településekkel csapolták meg az uniós forrásokat, hogy aztán az így kilopott pénzből kastélyok és szállodák sora kerüljön a nevükre.

Kíváncsi rá, miniszterelnök »úr«, miért fordultak ön ellen tömegével a magyar fiatalok? Elárulom: nem azért, mert a szüleik nem beszéltek velük eleget. Hanem azért, mert az Orbán név mára egyet jelent mindazzal, ami elől a fiatalok hanyatt-homlok menekülnek Magyarországról: a kilátástalansággal, a feudális kiváltságokkal és a rendszerszintű lopással.

Ne legyenek illúziói: pontosan ezért fogják a magyar fiatalok – a szüleikkel és a nagyszüleikkel karöltve – nem egészen három hónap múlva a történelem szemétdombjára száműzni a maga rendszerét. Mert nem akarnak többé egy korrupt, elszegényedő, elnyomó országban élni. Hanem egy szabad, európai Magyarországon akarnak, ahol az érvényesüléshez nem protekció kell, hanem tudás, szorgalom és valódi teljesítmény.”

***

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP 

