Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 17.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
deák dániel bajnai gordon magyar péter kapitány istván projekt kampány orbán viktor

Új év, új formátum – hatalmas sikert aratott 2026 első háború ellenes gyűlése

2026. január 17. 16:54

Deák Dániel elemzésében felhívta arra is a figyelmet, hogy egyre több jel mutat arra, hogy Magyar Péter és pártja nem más, mint Bajnai Gordonék projektje.

2026. január 17. 16:54
null

Teltházzal és nagy sikerrel zárult 2026 első háború ellenes gyűlése Miskolcon, melynek középpontjában ez alkalommal is Orbán Viktor miniszterelnök beszéde állt. A mostani eseménynek az is érdekessége volt, hogy a borsodi vármegyeközpontba Magyar Péter nem követte a kormányfőt.

Deák Dániel a XXI. Század Intézet vezető elemzője közösségi oldalán egy 5 pontos elemzést tett közzé az eseményt követően. Ebben többek között rámutatott, hogy az új év új formátumot is hozott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mi már csak egy kávét kérünk: kínos vergődésbe kezdett a Medián

Mi már csak egy kávét kérünk: kínos vergődésbe kezdett a Medián
Tovább a cikkhezchevron

Mint írta, az idei első DPK háborúellenes gyűlésen több politikai beszéd volt, a helyi polgármester és képviselő is felszólalt, majd Orbán Viktor nem beszédet tartott vagy műsorvezetővel beszélgetett, hanem a közönség kérdéseire válaszolt. Ez új dinamikát adott a rendezvénynek – hangsúlyozta az elemző.

Ezt is ajánljuk a témában

Deák ezután kiemelte, hogy a nézői kérdésekre – legyenek azok belpolitikai, külpolitikai vagy gazdasági vonatkozásúak – a miniszterelnök kifejtően és részletesen válaszolt. „Orbán Viktor bemutatta, hogy egyedülálló a hazai politikai palettán: 

olyan mély és átfogó tudás birtokában van, amellyel egyetlen ellenfele sem veszi fel a versenyt”

– olvasható a posztban.

A patrióta politikai oldal visszanyerte magabiztosságát

De a szakértő arra is rámutatot, hogy a hétvégi gyűlések alkalmával egyre láthatóbb, hogy a patrióta politikai oldal visszanyerte magabiztosságát, és egyértelműen győzelemre készül. Ezt meg is alapozzák a felmérések, ugyanis a legpontosabbnak számító kutatócég, a Magyar Társadalomkutató például 10 százaléknál is nagyobb előnyt mutat a Fidesz számára. „Természetesen nem kutatást kell nyerni, hanem választást, így ezekkel az eseményekkel a mozgósítás a cél” – jelentette ki.

Deák arra is külön kitért, hogy Magyar Péter tavaly bejelentette, hogy minden ilyen országjáró eseményre követni fogja Orbán Viktort, és ő is tart majd rendezvényt, ez Miskolcon már nem történt meg. Sőt, már Mohácsra sem hívta oda a szimpatizánsait. 

Ennek oka, hogy Magyar Péter rendezvényein kifejezetten alacsony volt az érdeklődés, míg Orbán Viktor telt ház előtt beszélt, „így a Tisza vezetője inkább megfutamodott, hogy elkerülje az újabb kellemetlen helyzetet” – vélekedett a vezető elemző.

A szakértő elemzését azzal zárta, hogy míg Orbán Viktor a nemzeti érdekről beszélt, és világosan felvázolta a választás tétjét, addig Magyar Péter bemutatta Kapitány Istvánt mint a Tisza vezető gazdasági szakértőjét.

Kapitány István a Shell globális alelnökeként ahhoz a globalista politikai és gazdasági körhöz tartozik, amelynek korábbi emblematikus hazai alakja Bajnai Gordon volt. Nem véletlen, hogy pár napja Bajnai Gordon is interjút adott, és most megjelent a Tiszában Kapitány István, ugyanis Magyar Péterrel térne vissza ez a régi baloldali világ – hívta fel a figyelemet Deák Dániel.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
regi-nyarakon21
2026. január 17. 19:26
Nagyon rosszul eshetett petiéknek ez a miskolci Fidesz siker. Ide lett uszítva a fél szekta kommentelni. Az meg nem véletlen, hogy pszichopetit a kezdetektől a datadat ‘segítette’. Ki az a hülye, akinek még el lehet adni, hogy a tisza jobboldali értékeket képvisel?
Válasz erre
2
0
kalmanok
2026. január 17. 19:18
BuziDeák, Kapitány úr üzeni egy benzinkutas állást tud neked rendezni a női műszakban.
Válasz erre
0
2
hazafi-974
2026. január 17. 19:15
Deák D ni arra nem tértki ezek szerint, hogy a fidesz miért van akkor annyira be💩va a Tiszától?? 🤣🤣
Válasz erre
2
1
nuevoreynuevaley
2026. január 17. 18:48
Deakot tonkretesszuk
Válasz erre
1
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!