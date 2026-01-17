Új év, új formátum – hatalmas sikert aratott 2026 első háború ellenes gyűlése

Deák arra is külön kitért, hogy Magyar Péter tavaly bejelentette, hogy minden ilyen országjáró eseményre követni fogja Orbán Viktort, és ő is tart majd rendezvényt, ez Miskolcon már nem történt meg. Sőt, már Mohácsra sem hívta oda a szimpatizánsait.

Ennek oka, hogy Magyar Péter rendezvényein kifejezetten alacsony volt az érdeklődés, míg Orbán Viktor telt ház előtt beszélt, „így a Tisza vezetője inkább megfutamodott, hogy elkerülje az újabb kellemetlen helyzetet” – vélekedett a vezető elemző.

A szakértő elemzését azzal zárta, hogy míg Orbán Viktor a nemzeti érdekről beszélt, és világosan felvázolta a választás tétjét, addig Magyar Péter bemutatta Kapitány Istvánt mint a Tisza vezető gazdasági szakértőjét.

Kapitány István a Shell globális alelnökeként ahhoz a globalista politikai és gazdasági körhöz tartozik, amelynek korábbi emblematikus hazai alakja Bajnai Gordon volt. Nem véletlen, hogy pár napja Bajnai Gordon is interjút adott, és most megjelent a Tiszában Kapitány István, ugyanis Magyar Péterrel térne vissza ez a régi baloldali világ – hívta fel a figyelemet Deák Dániel.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala