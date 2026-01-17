„A magyarok legyenek nagyok, gazdagok és újra erősek” – Orbán Viktor a miskolci Háborúellenes Gyűlésen

A Fidesz a biztos választás.

Jól mutatja, hogy Miskolc a rendszerváltás vesztese volt, innen sikerült eljutni oda, ahol ma tartunk. Ma egy büszke, modern, ipari központ” – erősítette meg a kormányfő, aki kiemelte, Miskolc előtt fényes jövő áll, de a legfontosabb, hogy a fiatalokat ne vigyék el a háborúba.

Orbán azt is elárulta, a miskolciak kezében a döntés, hogy milyen jellegű fejlesztéseket szeretnének a városukban tudni, illetve mihez szeretnének kezdeni a barna mezős beruházásukkal.

Nézőtéri kérdésre válaszolva kitért a hazai oktatás helyzetére, illetve Magyarország nemzetközi szövetségeseiről is beszélt.

„Amerika a barátunk, nem rossz, ha verekedni kell az utcában, Kína is a barátunk, jól haladunk, az utóbbi két évben az Európába érkező kínai beruházás 34, illetve 40 százaléka hazánkba érkezett. Törökország is a barátunk, illetve korrekt a viszonyunk az oroszokkal is. Ezt meg kell becsülni, mert nagy jelentősége lesz. A németekkel való jelenlegi kapcsolatunk veszteség, helyette kárpótol minket Olaszország, csak ott kevésbé mondják hangosan a véleményüket. Velünk vannak a szerbek, a csehek és a szlovákok is, de ezt a Benes-kérdést rendbe kell tenni.