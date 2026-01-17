Ft
Ft
1°C
0°C
Ft
Ft
1°C
0°C
01. 17.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 17.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Háborúellenes Gyűlés Miskolc Orbán Viktor

„A magyarok legyenek nagyok, gazdagok és újra erősek” – Orbán Viktor a miskolci Háborúellenes Gyűlésen

2026. január 17. 11:04

A kormányfő beszéde van a szombati Háborúellenes Gyűlés középpontjában. A békepárti rendezvénysorozat Miskolcra érkezett, ahol ismét hazánk biztonsága, a béke ügye és a háborúval szembeni határozott kiállás áll a fókuszban.

2026. január 17. 11:04
null

A telt házas miskolci események egyik legfontosabb pillanata Orbán Viktor beszéde, amelyet élő, szöveges tudósításban követhetnek a Mandineren. A miniszterelnök színpadra lépése előtt és azt követően is YouTube-csatornánkon elemzőműsorunkat sugározzuk.

A DVTK Arénában Pataky Attila, az Edda miskolci frontembere melegítette be a jelenlévőket A kör című klasszikusával,

majd Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere és Csöbör Katalin, Miskolc 1. számú választókerület országgyűlési képviselője beszélt a városban tapasztalható összefogásról, fejlődésről és mutatott rá a szomszédban évek óta zajló háború veszélyeire.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv

Orbán-ellenes puccs készül: a titkos szálak Brüsszelig vezetnek – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Az Igazságügyi Minisztérium államtitkára, Répássy Róbert a hagyományok tiszteletét és az elmúlt évtizedekben megvalósult fejlődést emelte ki, míg Hollósy András alpolgármester lelkesítő beszédében a választási siker receptjét osztotta meg a publikummal.

 

Kocsis Máté, egyedi, zebrás pulóverben lépett színpadra, majd megerősítette, Magyar Péter azért nem folytatja másolt országjárását, mert vidéken apad a Tisza, ráadásul a volt feleségétől tudjuk, milyen mélységesen lenézi a vidékieket.

Ukrajna két év alatt háromszor annyi pénzt kapott az EU-tól, mint Magyarország 22 év alatt!”

– erősítette meg Kocsis Máté, aki kiemelte, hogy Brüsszel megszüntetné a rezsicsökkentést, az édesanyák SZJA-mentességét és többkulcsos adót vezetne be Magyar Péter támogatásával.

„Orbán Viktor szembe mer menni az őrült brüsszeli ötletekkel, és van, aki hanyatt dobja magát”

– fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Ezt is ajánljuk a témában

Orbán Viktor: Ez egy love story a miskolciakkal

Orbán Viktor miniszterelnök elképesztő ováció keretében vonult színpadra, ahol már a köszönését is vastaps fogadta.

„Harminchét éve tartottam először lakossági fórumot Miskolcon, azóta vagyunk szövetségben a város lakóival. Ez egy love story, hosszú történet, most is azért jöttem ide. Kommunisták el, jöjjön a független és sikeres Magyarország!” – fogalmazott a kormányfő, aki személyes hangvételű bevezetővel készült.

„A nevelés része a politikáról való beszélgetés is, mindenkit arra kérek, hogy beszélgessen a családjában, hogy milyen tétje van a választásnak. A gyermeknevelésben a legtöbb, amit adhatunk a szülőknek, az a sporton keresztül valósulhat meg. Aki a sportot támogatja, az a fiatalok nevelését támogatja.

A Fidesz a biztos választás.

Jól mutatja, hogy Miskolc a rendszerváltás vesztese volt, innen sikerült eljutni oda, ahol ma tartunk. Ma egy büszke, modern, ipari központ” – erősítette meg a kormányfő, aki kiemelte, Miskolc előtt fényes jövő áll, de a legfontosabb, hogy a fiatalokat ne vigyék el a háborúba.

Orbán azt is elárulta, a miskolciak kezében a döntés, hogy milyen jellegű fejlesztéseket szeretnének a városukban tudni, illetve mihez szeretnének kezdeni a barna mezős beruházásukkal.

Nézőtéri kérdésre válaszolva kitért a hazai oktatás helyzetére, illetve Magyarország nemzetközi szövetségeseiről is beszélt.

„Amerika a barátunk, nem rossz, ha verekedni kell az utcában, Kína is a barátunk, jól haladunk, az utóbbi két évben az Európába érkező kínai beruházás 34, illetve 40 százaléka hazánkba érkezett. Törökország is a barátunk, illetve korrekt a viszonyunk az oroszokkal is. Ezt meg kell becsülni, mert nagy jelentősége lesz. A németekkel való jelenlegi kapcsolatunk veszteség, helyette kárpótol minket Olaszország, csak ott kevésbé mondják hangosan a véleményüket. Velünk vannak a szerbek, a csehek és a szlovákok is, de ezt a Benes-kérdést rendbe kell tenni.

A politikánknak kihagyhatatlan része az elcsatolt nemzetrészekkel való együttműködés és védelem”

– hangsúlyozta Orbán Viktor, hogy a Miskolc és Kassa közötti együttműködésre és szoros összeköttetésre is nyitott a kormány.

A miniszterelnök leszögezett négy olyan tételt, ami a jövő alapja:

  • napi veszély, de ki kell maradnunk a háborúból,
  • a pénzünket nem szabad odaadni az ukránoknak,
  • a teljes foglalkoztatottság fenntartása,
  • a család alapú társadalom.

Ez a siker alapja, a hosszú távú fejlődést kiindulópontja.

Kiemelte, a következő ciklusban cél az egymilliós forintos átlagbér elérése, a minimálbért 400 ezer forintra emelése. Végig akarják vinni a 14. nyugdíjat, új agrárgazdaságot akarnak megvalósítani és el akarják érni hazánk teljes energiafüggetlenségét. Megépül Paks2, illetve a napenergiát tekintve is elindult egy új lakossági pályázat.

Nem azért jöttem a politikába, hogy miniszterelnök legyek, hanem nagy dolgokban akartam részt venni. 

A magyarok legyenek nagyok, gazdagok és újra erősek”

– erősítette meg Orbán Viktor, aki a romákkal szembeni együttműködésről is kifejtette a véleményét.

„A 3 százalékos kedvezményes lakáshitellel megnyitottuk a középosztály számára a lakáshoz jutás lehetőséget, a következő négy évben a cigányság számára is döntő lépések következnek ezen a téren” – tekintett előre a kormányfő.

Mi vagyunk az egyetlen kormány, amely minden választási évben csökkentette a költségvetési hiányt, képesek vagyunk arra, hogy úgy fejlődjünk, hogy közben ne éljük fel a jövőnket!”

– jelentette ki magabiztosan, de kellő szerénységgel a kormányfő.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Összesen 52 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
biztosvalasztas-hu
2026. január 17. 13:29
Ez a kampány is a háborús hisztériakeltéssel fog telni, mint az előző. Reméljük, szólt Trump-nak, hogy április 12 előtt véletlenül se merje megcsinálni a 24 órán belüli békéjét, mert az egész kampánystratégiáját dugába döntené. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
donmatteo
2026. január 17. 13:27
Jönnek már kommentelmi a büdösszájúak :DHajrá FIDESZ!!!!
Válasz erre
0
0
nyolcadikutasagyozo
2026. január 17. 13:26
„A magyarok legyenek nagyok, gazdagok és újra erősek” Eszerint most kicsik,szegények és gyengék.És mikorra tervezné amit idebüfögött?😁😁😁😁😂😂😂👍👍
Válasz erre
1
1
Conduct
2026. január 17. 13:20
Pászmek!Úgy hazudni mint ez az aljas patkány senki nem tud.Vityáról beszélek.
Válasz erre
3
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!