„A magyarok legyenek nagyok, gazdagok és újra erősek” – Orbán Viktor a miskolci Háborúellenes Gyűlésen

Elképesztő látvány: egy gombostűt sem lehet leejteni a miskolci Háborúellenes Gyűlésen (GALÉRIA)
Megtelt a DVTK Aréna.
A kormányfő beszéde van a szombati Háborúellenes Gyűlés középpontjában. A békepárti rendezvénysorozat Miskolcra érkezett, ahol ismét hazánk biztonsága, a béke ügye és a háborúval szembeni határozott kiállás áll a fókuszban.
A telt házas miskolci események egyik legfontosabb pillanata Orbán Viktor beszéde, amelyet élő, szöveges tudósításban követhetnek a Mandineren. A miniszterelnök színpadra lépése előtt és azt követően is YouTube-csatornánkon elemzőműsorunkat sugározzuk.
A DVTK Arénában Pataky Attila, az Edda miskolci frontembere melegítette be a jelenlévőket A kör című klasszikusával,
majd Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere és Csöbör Katalin, Miskolc 1. számú választókerület országgyűlési képviselője beszélt a városban tapasztalható összefogásról, fejlődésről és mutatott rá a szomszédban évek óta zajló háború veszélyeire.
Az Igazságügyi Minisztérium államtitkára, Répássy Róbert a hagyományok tiszteletét és az elmúlt évtizedekben megvalósult fejlődést emelte ki, míg Hollósy András alpolgármester lelkesítő beszédében a választási siker receptjét osztotta meg a publikummal.
Kocsis Máté, egyedi, zebrás pulóverben lépett színpadra, majd megerősítette, Magyar Péter azért nem folytatja másolt országjárását, mert vidéken apad a Tisza, ráadásul a volt feleségétől tudjuk, milyen mélységesen lenézi a vidékieket.
Ukrajna két év alatt háromszor annyi pénzt kapott az EU-tól, mint Magyarország 22 év alatt!”
– erősítette meg Kocsis Máté, aki kiemelte, hogy Brüsszel megszüntetné a rezsicsökkentést, az édesanyák SZJA-mentességét és többkulcsos adót vezetne be Magyar Péter támogatásával.
„Orbán Viktor szembe mer menni az őrült brüsszeli ötletekkel, és van, aki hanyatt dobja magát”
– fogalmazott Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.
Orbán Viktor miniszterelnök elképesztő ováció keretében vonult színpadra, ahol már a köszönését is vastaps fogadta.
„Harminchét éve tartottam először lakossági fórumot Miskolcon, azóta vagyunk szövetségben a város lakóival. Ez egy love story, hosszú történet, most is azért jöttem ide. Kommunisták el, jöjjön a független és sikeres Magyarország!” – fogalmazott a kormányfő, aki személyes hangvételű bevezetővel készült.
„A nevelés része a politikáról való beszélgetés is, mindenkit arra kérek, hogy beszélgessen a családjában, hogy milyen tétje van a választásnak. A gyermeknevelésben a legtöbb, amit adhatunk a szülőknek, az a sporton keresztül valósulhat meg. Aki a sportot támogatja, az a fiatalok nevelését támogatja.
A Fidesz a biztos választás.
Jól mutatja, hogy Miskolc a rendszerváltás vesztese volt, innen sikerült eljutni oda, ahol ma tartunk. Ma egy büszke, modern, ipari központ” – erősítette meg a kormányfő, aki kiemelte, Miskolc előtt fényes jövő áll, de a legfontosabb, hogy a fiatalokat ne vigyék el a háborúba.
Orbán azt is elárulta, a miskolciak kezében a döntés, hogy milyen jellegű fejlesztéseket szeretnének a városukban tudni, illetve mihez szeretnének kezdeni a barna mezős beruházásukkal.
Nézőtéri kérdésre válaszolva kitért a hazai oktatás helyzetére, illetve Magyarország nemzetközi szövetségeseiről is beszélt.
„Amerika a barátunk, nem rossz, ha verekedni kell az utcában, Kína is a barátunk, jól haladunk, az utóbbi két évben az Európába érkező kínai beruházás 34, illetve 40 százaléka hazánkba érkezett. Törökország is a barátunk, illetve korrekt a viszonyunk az oroszokkal is. Ezt meg kell becsülni, mert nagy jelentősége lesz. A németekkel való jelenlegi kapcsolatunk veszteség, helyette kárpótol minket Olaszország, csak ott kevésbé mondják hangosan a véleményüket. Velünk vannak a szerbek, a csehek és a szlovákok is, de ezt a Benes-kérdést rendbe kell tenni.
A politikánknak kihagyhatatlan része az elcsatolt nemzetrészekkel való együttműködés és védelem”
– hangsúlyozta Orbán Viktor, hogy a Miskolc és Kassa közötti együttműködésre és szoros összeköttetésre is nyitott a kormány.
A miniszterelnök leszögezett négy olyan tételt, ami a jövő alapja:
Ez a siker alapja, a hosszú távú fejlődést kiindulópontja.
Kiemelte, a következő ciklusban cél az egymilliós forintos átlagbér elérése, a minimálbért 400 ezer forintra emelése. Végig akarják vinni a 14. nyugdíjat, új agrárgazdaságot akarnak megvalósítani és el akarják érni hazánk teljes energiafüggetlenségét. Megépül Paks2, illetve a napenergiát tekintve is elindult egy új lakossági pályázat.
Nem azért jöttem a politikába, hogy miniszterelnök legyek, hanem nagy dolgokban akartam részt venni.
A magyarok legyenek nagyok, gazdagok és újra erősek”
– erősítette meg Orbán Viktor, aki a romákkal szembeni együttműködésről is kifejtette a véleményét.
„A 3 százalékos kedvezményes lakáshitellel megnyitottuk a középosztály számára a lakáshoz jutás lehetőséget, a következő négy évben a cigányság számára is döntő lépések következnek ezen a téren” – tekintett előre a kormányfő.
Mi vagyunk az egyetlen kormány, amely minden választási évben csökkentette a költségvetési hiányt, képesek vagyunk arra, hogy úgy fejlődjünk, hogy közben ne éljük fel a jövőnket!”
– jelentette ki magabiztosan, de kellő szerénységgel a kormányfő.
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán