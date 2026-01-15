„Lesz tanár, lesz jövő” – rég nem látott fordulat jöhet a magyar oktatásban

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója azt mondta, a rangsor összeállítását megelőzően egy húszállomásos országjáró turnét szerveztek, ahol arról beszélgettek, milyen oktatási, pedagógiai, szakmai szempontok szerint érdemes egy ilyen rangsort elkészíteni.

„Jó érzés, hogy a mi diákjaink szívesebben olvasnak szépirodalmat, és sokkal fontosabbnak tartják az olvasást, mint más országok fiataljai” – hangsúlyozta, kiemelve: a szakmai siker eléréséhez tudással kell rendelkezni.

Szalai Zoltán szerint két dolog fontos a magyar oktatási rendszerben: a teljesítményorientáció és a közösségépítés. „Egy olyan világban, ahol egyre nagyobb a társadalmi mozgás, egyre nagyobbak a változások, a társadalmi mobilitás, igenis jónak kell lenni, tudással kell rendelkezni” – magyarázta, hozzátéve: az egészséges teljesítményorientáció megtartása és a kor kihívásaihoz való adaptálása elengedhetetlen.

Az oktatási rendszer másik ereje a közösségépítés – állapította meg a főigazgató, hozzátéve: az együttlét öröme fontos nevelési erő.

Szalai Zoltán közölte: elindították a gimnaziumirangsor.hu honlapot, ahol interaktívan böngészhetők a legjobb gimnáziumokkal kapcsolatos adatok.