szalai zoltán maruzsa zoltán belügyminisztérium oktatási hivatal mcc oktatás

„Lesz tanár, lesz jövő” – rég nem látott fordulat jöhet a magyar oktatásban

2026. január 15. 15:07

„Együtt még erősebb, még sikeresebb köznevelési rendszert építünk.”

2026. január 15. 15:07
null

Rég nem látott létszámokkal dübörögnek a pedagógusképző felsőoktatási intézmények, lesz tehát tanár, lesz tehát jövő – hangsúlyozta a Belügyminisztérium köznevelési államtitkára az országos gimnáziumi rangsor díjátadó gálán csütörtökön a budapesti Várkert Bazárban.

Maruzsa Zoltán a Mathias Corvinus Collegium (MCC) és az Oktatási Hivatal (OH) közös rendezvényén úgy fogalmazott: innovációkat vezettek be az oktatásban, és túl vannak egy jelentős béremelésen, aminek köszönhetően emelkedik a pedagóguslétszám, befelé áramlik a munkaerő az iskolákba.

„Együtt még erősebb, még sikeresebb köznevelési rendszert építünk” – jelentette ki, hozzátéve: vannak és lesznek kiváló igazgatók.

Az államtitkár elmondta, az MCC és az OH második alkalommal készítette el a száz legjobb gimnázium listáját, ami szavai szerint nagy felelősség, hiszen „önbeteljesítő jóslat hatása van egy ilyen rangsornak”.

Kiemelte: a lista sarokpontot, hiteles információkat kínál a végzős általános iskolás diákoknak, amelyek alapján a tanulók el tudják dönteni, hogy melyik középiskolát válasszák. Hozzátette: ma már rengeteg adat képződik az oktatási rendszerben, amelyek szempontot kínálnak a rangsor összeállításához.

Maruzsa Zoltán hangsúlyozta: nagyon örül annak, hogy a rangsorolásban most először jelentek meg új szempontok, például az egészségindex, ami a Netfit adataiból és a diáksportmutatókból generálódik. 

Nagyon innovatív megközelítés, amit érdemes továbbgondolni”

– jegyezte meg.

Hangsúlyozta azt is, hogy önmagában egyetlen mutató sem írja le az oktatási intézmény működését, eredményességét. Dilemma az is – folytatta –, hogy az abszolút teljesítmény vagy a hozzáadott érték számít inkább. Az államtitkár szavai szerint fontos mutató egyebek mellett az is, hogy önmagukhoz képest melyik iskolában fejlődnek a legtöbbet a tanulók.

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója azt mondta, a rangsor összeállítását megelőzően egy húszállomásos országjáró turnét szerveztek, ahol arról beszélgettek, milyen oktatási, pedagógiai, szakmai szempontok szerint érdemes egy ilyen rangsort elkészíteni.

„Jó érzés, hogy a mi diákjaink szívesebben olvasnak szépirodalmat, és sokkal fontosabbnak tartják az olvasást, mint más országok fiataljai” – hangsúlyozta, kiemelve: a szakmai siker eléréséhez tudással kell rendelkezni.

Szalai Zoltán szerint két dolog fontos a magyar oktatási rendszerben: a teljesítményorientáció és a közösségépítés. „Egy olyan világban, ahol egyre nagyobb a társadalmi mozgás, egyre nagyobbak a változások, a társadalmi mobilitás, igenis jónak kell lenni, tudással kell rendelkezni” – magyarázta, hozzátéve: az egészséges teljesítményorientáció megtartása és a kor kihívásaihoz való adaptálása elengedhetetlen.

Az oktatási rendszer másik ereje a közösségépítés – állapította meg a főigazgató, hozzátéve: az együttlét öröme fontos nevelési erő.

Szalai Zoltán közölte: elindították a gimnaziumirangsor.hu honlapot, ahol interaktívan böngészhetők a legjobb gimnáziumokkal kapcsolatos adatok.

(MTI) 

Nyitókép: Shutterstock

 

