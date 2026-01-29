Ft
Ft
5°C
3°C
Ft
Ft
5°C
3°C
01. 29.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 29.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
mol csoport nis hernádi zsolt szerbia mol

Itt az áttörés: régiós bajnokká válik a Mol!

2026. január 29. 19:42

Az év üzletét kötötte meg a Mol-csoport január közepén. A magyar cég megszerzi a szerbiai NIS olajvállalat többségi részesedését az orosz tulajdonostól. Az üzlettel a Mol bebetonozza régiós hatalmát, immár a balkáni olajláncban is megkerülhetetlen szereplővé válik.

2026. január 29. 19:42
null
Ferentzi András

Noha már hetekkel korábban felröppentek hírek, csak múlt héten vált biztossá, hogy a Mol-csoport többségi tulajdonába kerülhet a legnagyobb szerb olaj- és gázipari társaság, a Naftna Industrija Srbije (NIS). Előbb csak szerb sajtóértesüléseken keresztül, majd néhány órával később a Mol közleményéből is kiderült, hogy a magyar olajóriás kötelező erejű szándéknyilatkozatot írt alá az orosz Gazprom Neft társasággal a szerb vállalat 56,15 százalékos tulajdonrészének megvásárlásáról. 

Serbie : la seule raffinerie du pays fragilisťe par les sanctions
A magyar vállalat több száz régiós töltőállomáshoz jut a felvásárlással
Fotó: AFP/Andrej Isakovic

Stratégiai jelentőség 

Az üzletet már korábban az év egyik legfontosabb olajbizniszének nevezték, hiszen a Mol ezzel nemcsak irányítási jogot szerez a NIS-ben, hanem hozzájut Szerbia egyetlen, stratégiai fontosságú olajfinomítójához és nagyjából 400, Szerbiában, Romániában és Bosznia-Hercegovinában található töltőállomáshoz, ezáltal erősítve a jelenlétét fogyasztói szinten is. A szerbiai terjeszkedéssel a Mol az élre tör a régióban. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre

Ez a realitás: kimondták, hogy a Fidesz vagy a Tisza esélyesebb a választási győzelemre
Tovább a cikkhezchevron

Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője a Mandinernek kiemeli: a Mol jelentős olaj- és gázcéggé nőtte ki magát Közép- és Délkelet-Európában, az utóbbi években is szélesítette regionális lehetőségeit, ennek részeként pedig leányvállalatai megjelentek a horvát, a szlovén, a bosnyák és a montenegrói piacon. Mint kifejti: „A NIS széles körű kutatás-kitermelési, finomítói és kiskereskedelmi erőforrásokkal is rendelkezik, továbbá a szerb üzemanyagpiac stabil, növekvő keresletű és stratégiai jelentőségű lehet a magyar társaság számára. A Mol a felvásárlással kontrolláló szerepet kaphat az egész délkelet-európai üzemanyagláncban: a kitermelésben, a finomításban, a nagy- és a kiskereskedelemben is. A vállalat regionális piaci befolyásának kiterjesztésével növelheti részesedését a régió olaj- és üzemanyagszektorában.” 

Az elemző rámutat: fontos körülmény, hogy 

arab és nyugat-európai társaságok is érdeklődtek a NIS iránt. 

Ezért az, hogy a Mol lett végül az orosz részesedés felvásárlója, még inkább növeli a cég ázsióját mind a régióban, mind pedig a szélesebb, európai térségben. 

Jóváhagyásra várva 

A Mol közleményéből kiderül, hogy a tranzakció lezárásához szükség van többek között az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatalának jóváhagyására, illetve szerb kormányzati és állami megerősítésekre. A szándéknyilatkozat tartalmazza a megkötendő adásvételi szerződés főbb feltételeit, beleértve a NIS átvilágításának és a hatósági jóváhagyások kérvényezésének menetrendjét. A felek kikötötték, arra törekednek, hogy a szerződést már­cius 31-éig aláírják. Hogy mennyibe kerül a NIS többségi tulajdona, az nem hivatalos, az elemzők 1,4 milliárd euróra, azaz 534 milliárd forintra becsülik a pakett értékét. 

A Molhoz kerülő pancsovai finomító stratégiai fontossága mellett jelentős a NIS kiskereskedelmi hálózatának szerepe. A tranzakció lebonyolítása után a szerb társaság eredményei bekerülnek a Mol-csoport pénzügyi eredményeibe is. A magyar állam számára ez az ügylet adókon és osztalékon keresztül fog bevételt jelenteni. Az, hogy a költségvetésben ez mennyi pénzt jelent, nagyban függ attól, hogy a Mol mennyire tudja hatékonyan üzemeltetni a vállalatot. Kérdés még az is, hogy milyen finanszírozással vásárolja meg a tulajdonrészt: ha hitelből, részvénykibocsátással vagy más struktúrában finanszírozza, az befolyásolja a nettó nyereséget. Egy 2022-es pénzügyi beszámoló szerint a NIS finomítójának teljes bevétele 5,8 milliárd euró volt, a nettó értékesítési bevétel – amelyből levonták a nagy tételű jövedéki adókat és más terheket – 4,2 millió eurót tett ki. A finomító pénzügyi eredményei biztatók, és a Mol befektetése hosszú távon bőven megtérülhet majd. 

HERNÁDI Zsolt
Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója. Folytatódnak az egyeztetések
Fotó: MTI/Lakatos Péter

A magyarok is megérzik 

A Mol jelenleg két, Magyarország szempontjából kulcsfontosságú kőolaj-finomítóra támaszkodik: a százhalombattaira és a pozsonyira. A pancsovai finomító nemcsak Szerbia egyetlen ilyen jellegű üzeme, de modern és nagy kapacitású is, és számos technológiai újítással fel van szerelve. Az üzem 1968-ban kezdte meg működését, és azóta meghatározó szerepet játszik Szerbia energiaellátásában. Éves feldolgozási kapacitása 4,8 millió tonna, elsősorban az Euro 5 szabványnak megfelelő minőségű dízel- és benzinüzemanyagokat, cseppfolyósított földgázt, petrokémiai termékeket, fűtőolajat, bitument és egyéb kő­olajtermékeket gyárt. 

Szigethy-Ambrus szerint abban az esetben, ha a két meglévő kőolaj-finomítóban bármilyen fenn- akadás, üzemzavar, karbantartás miatt nem sikerül előállítani a szokásos napi olajmennyiséget, akkor a szerbiai üzem segíteni tud a kieső mennyiség pótlásában. 

Azzal, hogy a Mol így már három lábon állhat, csökken az esélye egy esetleges sokk következményeként fellépő üzemanyaghiánynak, 

mennyiségi korlátozás bevezetésének vagy akár a pánikszerű felvásárlásnak is. 

Kérdésünkre az elemző rávilágít: a magyar fogyasztókra inkább közvetve hat a felvásárlás, az üzemanyagárak nem lesznek azonnal kedvezőbbek, de stabilabb lesz az ellátás és mérsékeltebbek az árkilengések. „Mindez hosszú távon kiszámíthatóbb környezetet teremt” – húzza alá. 

A Mol részvényeinek értéke december vége óta erőteljesen emelkedik. 

A 2900 forint körüli szintről a múlt hétre már a 3800 forintra nőtt az árfolyam. A piac tehát jó előre elkezdte beárazni az üzletet, és ha tömeges felvásárlás nem történt is, szép érdeklődés mutatkozott az olajtársaság papírjai iránt. A hivatalos bejelentés így nem rengette meg a tőzsdét. Az viszont kérdés, merre mozdul majd az árfolyam. Ez nagyban függ attól is, hogy a hivatalos vételár mennyi lesz a becsült bő 500 milliárd forinthoz képest. Az Oeconomus szakértője felhívja rá a figyelmet, hogy mivel a folyamat még nem ért véget, a szükséges jóváhagyások és engedélyek megszerzése miatt a piac bizonytalanságot árazhat, vagy várakozó pozícióba kerülhet. Ha minden a tervek szerint alakul, és sikeresen lezárul a tranzakció, akkor várható, hogy hosszabb távon emelkedni fog a Mol-részvények árfolyama.

Hernádi Zsolt: Az ellátásbiztonságot kell erősíteni 

A szándéknyilatkozat után Hernádi Zsolt, a Molcsoport elnök-vezérigazgatója közleményt adott ki. Mint írta: megbízható regionális energiaszolgáltatóként szeretnének hozzájárulni Közép- és DélkeletEurópa fejlődéséhez. „Szerb partnereinkkel hosszú évek óta kitűnő a szakmai együttműködés. A Mol elkötelezett abban, hogy a szerb állammal együtt tovább tudja erősíteni Szerbia és a régió ellátásbiztonságát. A tengertől elzárt országok energetikai szuverenitásához a kiszámíthatóan működő, erős helyi finomítók együttműködésére és erős partnerek bevonására van szükség. Ezért a Mol-csoport tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emirátusok nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal, hogy az kisebbségi tulajdonosként csatlakozzon a NIS tulajdonosaihoz, úgy, hogy a Mol többségi tulajdonrésze és irányítási joga megmaradjon. Készen állunk a feladatra, és folytatjuk az egyeztetéseket partnereinkkel” – fogalmazott.

Nyitókép: A pancsovai finomítóval hazánk ellátásbiztonsága is jelentősen javul
Fotó: AFP/Andrej Isakovic

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!