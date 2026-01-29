Itt az áttörés: régiós bajnokká válik a Mol!

A Mol közleményéből kiderül, hogy a tranzakció lezárásához szükség van többek között az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközöket ellenőrző hivatalának jóváhagyására, illetve szerb kormányzati és állami megerősítésekre. A szándéknyilatkozat tartalmazza a megkötendő adásvételi szerződés főbb feltételeit, beleértve a NIS átvilágításának és a hatósági jóváhagyások kérvényezésének menetrendjét. A felek kikötötték, arra törekednek, hogy a szerződést már­cius 31-éig aláírják. Hogy mennyibe kerül a NIS többségi tulajdona, az nem hivatalos, az elemzők 1,4 milliárd euróra, azaz 534 milliárd forintra becsülik a pakett értékét.

A Molhoz kerülő pancsovai finomító stratégiai fontossága mellett jelentős a NIS kiskereskedelmi hálózatának szerepe. A tranzakció lebonyolítása után a szerb társaság eredményei bekerülnek a Mol-csoport pénzügyi eredményeibe is. A magyar állam számára ez az ügylet adókon és osztalékon keresztül fog bevételt jelenteni. Az, hogy a költségvetésben ez mennyi pénzt jelent, nagyban függ attól, hogy a Mol mennyire tudja hatékonyan üzemeltetni a vállalatot. Kérdés még az is, hogy milyen finanszírozással vásárolja meg a tulajdonrészt: ha hitelből, részvénykibocsátással vagy más struktúrában finanszírozza, az befolyásolja a nettó nyereséget. Egy 2022-es pénzügyi beszámoló szerint a NIS finomítójának teljes bevétele 5,8 milliárd euró volt, a nettó értékesítési bevétel – amelyből levonták a nagy tételű jövedéki adókat és más terheket – 4,2 millió eurót tett ki. A finomító pénzügyi eredményei biztatók, és a Mol befektetése hosszú távon bőven megtérülhet majd.

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója. Folytatódnak az egyeztetések

Fotó: MTI/Lakatos Péter

A magyarok is megérzik

A Mol jelenleg két, Magyarország szempontjából kulcsfontosságú kőolaj-finomítóra támaszkodik: a százhalombattaira és a pozsonyira. A pancsovai finomító nemcsak Szerbia egyetlen ilyen jellegű üzeme, de modern és nagy kapacitású is, és számos technológiai újítással fel van szerelve. Az üzem 1968-ban kezdte meg működését, és azóta meghatározó szerepet játszik Szerbia energiaellátásában. Éves feldolgozási kapacitása 4,8 millió tonna, elsősorban az Euro 5 szabványnak megfelelő minőségű dízel- és benzinüzemanyagokat, cseppfolyósított földgázt, petrokémiai termékeket, fűtőolajat, bitument és egyéb kő­olajtermékeket gyárt.