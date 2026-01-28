Ft
lengyelország oeconomus gazdaságkutató alapítvány versenyképesség magyarország csehország rangsor

Irigykednek a szlovákok, a románok és a horvátok: Magyarország nagyot javított – térképen az eredmény

2026. január 28. 10:16

Az egyik legfontosabb mutatóban történt jelentős pozitív változás.

2026. január 28. 10:16
null

A versenyképesség azt mutatja meg, egy ország mennyire képes tartósan magas életszínvonalat biztosítani, munkahelyeket teremteni és alkalmazkodni a gazdasági-technológiai változásokhoz. A svájci IMD versenyképességi rangsora alapján Magyarország a 2025-ös világrangsorban a 48. helyen végzett 69 ország között, ami 6 helyes javulás 2024-hez képest – írja az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

Régiós összevetésben ezzel Magyarország megelőzte Romániát, Lengyelországot, Horvátországot, Bulgáriát és Szlovákiát, ugyanakkor Csehország és Szlovénia továbbra is előttünk áll.

Az elemzésből kiderül: a magyar erősségek főként az infrastruktúrában és a gazdasági teljesítményben rejlenek, ami hosszú távon is biztató jel a versenyképességünk szempontjából.

